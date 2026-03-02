Uno de los espectáculos astronómicos más impresionantes del año se producirá durante la madrugada del 3 de marzo. Estoy hablando del eclipse lunar total, conocido popularmente como ‘Luna de Sangre’, un fenómeno que no volverá a repetirse hasta dentro de dos años. Por lo tanto, no puedes perder la oportunidad de mirarlo. Dicho ello, si te encuentras en Estados Unidos, revisa esta nota para que sepas el horario preciso y dónde ver el eclipse lunar total EN VIVO. Aprovecha.

¿Qué es un eclipse lunar total?

Pero antes de brindarte la información prometida, te comento que un eclipse lunar total es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Tierra se interpone completamente entre el Sol y la Luna, haciendo que nuestro planeta proyecte su sombra total (umbra) sobre la superficie lunar. ¡Ojo con eso!

El color rojizo o anaranjado que adquiere la Luna durante el eclipse lunar total se produce porque la atmósfera terrestre filtra y desvía la luz del Sol: las longitudes de onda azules se dispersan y las rojas continúan su trayectoria hasta iluminar la Luna. (Foto: chandra diantara / Pexels)

¿A qué hora se podrá ver el eclipse lunar total EN VIVO en Estados Unidos?

A continuación se te compartirá el cronograma del eclipse lunar total del próximo 3 de marzo, según la NASA:

Comienza el eclipse penumbral: 3:44 am ET / 2:44 am CT / 1:44 am MT / 12:44 am PT

Inicia el eclipse parcial: 4:50 am ET / 3:50 am CT / 2:50 am MT / 1:50 am PT

Comienza la totalidad: 6:04 am ET / 5:04 am CT / 4:04 am MT / 3:04 am PT

Termina la totalidad: 7:03 am ET / 6:03 am CT / 5:03 am MT / 4:03 am PT

Finaliza el eclipse parcial: 8:17 am ET / 7:17 am CT / 6:17 am MT / 5:17 am PT

Termina el eclipse penumbral: 9:23 am ET / 8:23 am CT / 7:23 am / 6:23 am PT

¿Dónde ver el eclipse lunar total EN VIVO en Estados Unidos?

La NASA ha informado que el eclipse lunar total se puede observar sin equipo especial. “¡Solo necesitas una línea de visión hacia la Luna! Para una experiencia de observación más espectacular, busca un entorno oscuro, lejos de luces brillantes”, indicó.

“Unos binoculares o un telescopio también pueden mejorar la visión. El 3 de marzo, la totalidad será visible al anochecer desde el este de Asia y Australia, durante toda la noche en el Pacífico y a primera hora de la mañana en América del Norte y Central, y en el extremo occidental de Sudamérica. El eclipse será parcial en Asia central y gran parte de Sudamérica. No será visible en África ni Europa”, recalcó la fuente.