Atención, Chile. Este viernes 19 de diciembre de 2025, el cielo regala un evento excepcional: el cometa interestelar 3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano a la Tierra, a unos 270 millones de kilómetros, sin representar ningún tipo de riesgo. Se trata de un hito para la astronomía moderna, ya que pocas veces ha sido posible observar tan de cerca a un objeto que llega desde fuera de nuestro sistema solar. Para quienes siguen la ciencia y los fenómenos del espacio en el país, será una jornada ideal para mirar al universo con otros ojos.

Aunque el cometa no será visible a simple vista, su paso ha despertado gran interés entre astrónomos y aficionados chilenos. 3I/ATLAS es apenas el tercer objeto interestelar confirmado por la ciencia, lo que lo convierte en un visitante extremadamente raro. Desde su detección a mitad de año, observatorios de todo el mundo han seguido su trayectoria, mientras entusiastas con telescopios adecuados han intentado captarlo durante la noche y la madrugada, cuando cruza zonas del cielo asociadas a la constelación de Leo.

Para quienes se encuentran en Chile y no cuentan con telescopio, existe una excelente alternativa: ver el cometa 3I/ATLAS EN VIVO ONLINE. NASA TV y otras plataformas científicas permitirán seguir su acercamiento EN DIRECTO, explicando cada detalle del fenómeno y su importancia para entender cómo se forman los sistemas planetarios más allá del nuestro. A continuación, te contamos el horario exacto y cómo ver la transmisión en vivo del cometa el 19 de diciembre desde Chile.

Horario para ver el cometa 3I/ATLAS el viernes 19 de diciembre

El máximo acercamiento de 3I/ATLAS ocurre el viernes 19 de diciembre de 2025, cuando el cometa pasará a unas 1.8 unidades astronómicas, aproximadamente 170 millones de millas de la Tierra. Para observadores en EE.UU., las mejores franjas horarias combinan la noche del 18 y la madrugada del 19: sobre las 12 a.m. (hora en Chile) el cometa se sitúa bajo sobre el horizonte este, ganando altura conforme avanza la noche y extendiendo la ventana de observación hasta antes del amanecer.​

En muchas ciudades estadounidenses el objeto se apreciará mejor en las últimas horas de la noche, cuando el cielo está más oscuro y la constelación de Leo se encuentra bien posicionada, siempre que el horizonte este esté despejado de edificios y luces intensas. Aunque ya es observable a partir de la noche del 18, la fecha clave para captar su paso a mínima distancia es el propio 19, cuando astrónomos profesionales centrarán sus observaciones en su coma y cola para estudiar su composición.​

Opciones online y retransmisiones en vivo para ver el cometa 3I/ATLAS

Si no dispones de telescopio o de un cielo realmente oscuro, la forma más fácil de “ver” el cometa 3I/ATLAS el 19 de diciembre será conectarte a una retransmisión en directo organizada por observatorios y proyectos de divulgación astronómica. Uno de los eventos más destacados será el streaming del Virtual Telescope Project, que tiene previsto iniciar su emisión alrededor de la 12:00 a.m. (hora en Chile) del 19 de diciembre, coincidiendo con el acercamiento máximo del cometa.​

Otros medios y plataformas especializadas, como canales de astronomía en YouTube o webs de seguimiento como Time and Date, también proporcionarán mapas en tiempo real, simulaciones de la trayectoria y actualizaciones del brillo a medida que se acerque la fecha. Estas opciones online permiten apreciar imágenes de alta resolución tomadas desde telescopios profesionales en lugares privilegiados como Hawái o el desierto, mostrando la característica tonalidad verdosa del cometa y la evolución de su cola al acercarse al Sol.​​

Detalles que debes saber sobre el cometa 3I/ATLAS

Los astrónomos aún no saben exactamente qué tan grande es 3I/ATLAS pero, a partir de las observaciones del telescopio espacial Hubble al 20 de agosto de 2025, pueden ver que el diámetro de su núcleo no es menor a 440 metros (1,444 pies) ni mayor a 5,6 kilómetros (3,5 millas) .

. A partir de observaciones con telescopios, los astrónomos pueden determinar que 3I/ATLAS está activo , lo que significa que tiene un núcleo helado y una coma (una nube brillante de gas y polvo que rodea a un cometa cuando se acerca al Sol). Por eso los astrónomos lo clasifican como un cometa y no como asteroide.

, lo que significa que tiene un núcleo helado y una coma (una nube brillante de gas y polvo que rodea a un cometa cuando se acerca al Sol). Por eso los astrónomos lo clasifican como un y no como asteroide. No hay peligro de que choque con la Tierra . Aunque la trayectoria del 3I/ATLAS lo llevó justo dentro de la órbita de Marte, ahora se aleja del Sol y no se acercará en absoluto a la Tierra. En su punto más cercano, el cometa seguirá estando muy lejos de nuestro planeta, a casi el doble de la distancia del Sol: el 19 de diciembre de 2025, 3I/ATLAS estará a unas 1,8 unidades astronómicas (unos 270 millones de kilómetros) de la Tierra.

. Aunque la trayectoria del 3I/ATLAS lo llevó justo dentro de la órbita de Marte, ahora se aleja del Sol y no se acercará en absoluto a la Tierra. En su punto más cercano, el cometa seguirá estando muy lejos de nuestro planeta, a casi el doble de la distancia del Sol: el 19 de diciembre de 2025, 3I/ATLAS estará a unas 1,8 unidades astronómicas (unos 270 millones de kilómetros) de la Tierra. Este cometa se mueve muy rápido. Cuando fue descubierto dentro de la órbita de Júpiter, este cometa interestelar viajaba a unos 221.000 kilómetros por hora (137.000 millas por hora). Desde entonces, 3I/ATLAS ha continuado en su trayectoria (hiperbólica) prevista. Atraído por la gravedad del Sol, su velocidad aumentó como se esperaba, alcanzando los 246.000 kilómetros por hora (153.000 millas por hora) en el perihelio, su aproximación más cercana al Sol.