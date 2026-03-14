La cuenta regresiva para los Premios Oscar 2026 ya comenzó. La 98.ª edición de los premios de la Academia se celebrará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde las principales estrellas de Hollywood se reunirán para reconocer a las mejores películas estrenadas durante 2025. Este año la ceremonia volverá a estar conducida por el comediante y presentador Conan O’Brien, quien repite como anfitrión tras su participación en la edición anterior.

La gala incluirá presentaciones musicales, grandes invitados y la entrega de premios en 24 categorías, entre ellas la nueva categoría de mejor casting, añadida recientemente por la Academia.

Entre las películas nominadas destacan títulos como “Bugonia”, “F1”, “Frankenstein”, “Hamnet”, “Marty Supreme”, “Train Dreams”, “Valor sentimental” y “Una batalla tras otra”, que competirán por el premio más importante: Mejor película.

Este año la ceremonia volverá a estar conducida por el comediante y presentador Conan O’Brien. (Foto: AFP)

Sin embargo, la gran protagonista de la temporada es “Sinners”, que llega a la ceremonia como la producción más nominada del año. La película consiguió 16 nominaciones, una cifra que la coloca como la gran favorita de la noche y que refleja su fuerte presencia en varias de las categorías principales.

Además de aspirar al premio a Mejor película, Sinners también compite en categorías importantes como dirección, actuación, guion y apartados técnicos, lo que aumenta sus posibilidades de llevarse varias estatuillas.

La gran protagonista de la temporada es Sinners, que llega a la ceremonia como la producción más nominada del año. (Foto: Warner Bros.)

Como es tradición, la ceremonia incluirá presentadores invitados, números musicales inspirados en las películas nominadas y momentos especiales que suelen convertirse en algunos de los más comentados del mundo del entretenimiento.

La gala suele durar alrededor de tres horas y media y cada año reúne a millones de espectadores en todo el mundo.

Canales y plataformas oficiales para ver los Oscars 2026 en vivo

La transmisión de la gala estará disponible a través de diferentes canales y plataformas según la región:

ABC : transmisión oficial en televisión en Estados Unidos

: transmisión oficial en televisión en Estados Unidos Hulu : streaming en vivo en EE. UU.

: streaming en vivo en EE. UU. TNT : señal televisiva para América Latina

: señal televisiva para América Latina Max / HBO Max : streaming en varios países de la región

: streaming en varios países de la región TV Azteca: transmisión en México

Estas plataformas permitirán seguir la ceremonia completa, desde la alfombra roja hasta el anuncio de los principales ganadores.

Hora de inicio de los Oscars 2026 por país

La ceremonia comenzará oficialmente a las 7:00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos). Dependiendo del país, estos serán algunos de los horarios aproximados:

Estados Unidos (ET): 7:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Perú / Colombia: 7:00 p.m.

Chile / Argentina: 9:00 p.m.

España: 1:00 a.m. (del 16 de marzo)

Los horarios pueden variar ligeramente según la transmisión local y la cobertura previa de la alfombra roja.

Lista completa de nominados a los Oscars 2026

Mejor Película

Los pecadores (Sinners) – La gran favorita con 16 nominaciones

– Una batalla tras otra (One Battle After Another)

Marty Supreme

Frankenstein

Valor sentimental (Sentimental Value)

Hamnet

Bugonia

F1

El agente secreto

Sueños de trenes (Train Dreams)

Mejor Dirección

Ryan Coogler – Los pecadores

– Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra

– Chloé Zhao – Hamnet

– Joachim Trier – Valor sentimental

– Josh Safdie – Marty Supreme

Mejor Actor Principal

Michael B. Jordan – Los pecadores

– Timothée Chalamet – Marty Supreme

– Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra

– Ethan Hawke – Blue Moon

– Wagner Moura – El agente secreto

Mejor Actriz Principal

Emma Stone – Bugonia

– Jessie Buckley – Hamnet

– Renate Reinsve – Valor sentimental

– Rose Byrne – Si pudiera, te daría una patada

– Kate Hudson – Song Sung Blue

Mejor Actor de Reparto

Delroy Lindo – Los pecadores

– Benicio del Toro – Una batalla tras otra

– Sean Penn – Una batalla tras otra

– Jacob Elordi – Frankenstein

– Stellan Skarsgård – Valor sentimental

Mejor Actriz de Reparto

Wunmi Mosaku – Los pecadores

– Teyana Taylor – Una batalla tras otra

– Elle Fanning – Valor sentimental

– Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental

– Amy Madigan – Weapons

Otras categorías destacadas