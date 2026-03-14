La cuenta regresiva para los Premios Oscar 2026 ya comenzó. La 98.ª edición de los premios de la Academia se celebrará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde las principales estrellas de Hollywood se reunirán para reconocer a las mejores películas estrenadas durante 2025. Este año la ceremonia volverá a estar conducida por el comediante y presentador Conan O’Brien, quien repite como anfitrión tras su participación en la edición anterior.
La gala incluirá presentaciones musicales, grandes invitados y la entrega de premios en 24 categorías, entre ellas la nueva categoría de mejor casting, añadida recientemente por la Academia.
Entre las películas nominadas destacan títulos como “Bugonia”, “F1”, “Frankenstein”, “Hamnet”, “Marty Supreme”, “Train Dreams”, “Valor sentimental” y “Una batalla tras otra”, que competirán por el premio más importante: Mejor película.
Sin embargo, la gran protagonista de la temporada es “Sinners”, que llega a la ceremonia como la producción más nominada del año. La película consiguió 16 nominaciones, una cifra que la coloca como la gran favorita de la noche y que refleja su fuerte presencia en varias de las categorías principales.
Además de aspirar al premio a Mejor película, Sinners también compite en categorías importantes como dirección, actuación, guion y apartados técnicos, lo que aumenta sus posibilidades de llevarse varias estatuillas.
Como es tradición, la ceremonia incluirá presentadores invitados, números musicales inspirados en las películas nominadas y momentos especiales que suelen convertirse en algunos de los más comentados del mundo del entretenimiento.
La gala suele durar alrededor de tres horas y media y cada año reúne a millones de espectadores en todo el mundo.
Canales y plataformas oficiales para ver los Oscars 2026 en vivo
La transmisión de la gala estará disponible a través de diferentes canales y plataformas según la región:
- ABC: transmisión oficial en televisión en Estados Unidos
- Hulu: streaming en vivo en EE. UU.
- TNT: señal televisiva para América Latina
- Max / HBO Max: streaming en varios países de la región
- TV Azteca: transmisión en México
Estas plataformas permitirán seguir la ceremonia completa, desde la alfombra roja hasta el anuncio de los principales ganadores.
Hora de inicio de los Oscars 2026 por país
La ceremonia comenzará oficialmente a las 7:00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos). Dependiendo del país, estos serán algunos de los horarios aproximados:
- Estados Unidos (ET): 7:00 p.m.
- México: 6:00 p.m.
- Perú / Colombia: 7:00 p.m.
- Chile / Argentina: 9:00 p.m.
- España: 1:00 a.m. (del 16 de marzo)
Los horarios pueden variar ligeramente según la transmisión local y la cobertura previa de la alfombra roja.
Lista completa de nominados a los Oscars 2026
Mejor Película
- Los pecadores (Sinners) – La gran favorita con 16 nominaciones
- Una batalla tras otra (One Battle After Another)
- Marty Supreme
- Frankenstein
- Valor sentimental (Sentimental Value)
- Hamnet
- Bugonia
- F1
- El agente secreto
- Sueños de trenes (Train Dreams)
Mejor Dirección
- Ryan Coogler – Los pecadores
- Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
- Chloé Zhao – Hamnet
- Joachim Trier – Valor sentimental
- Josh Safdie – Marty Supreme
Mejor Actor Principal
- Michael B. Jordan – Los pecadores
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Wagner Moura – El agente secreto
Mejor Actriz Principal
- Emma Stone – Bugonia
- Jessie Buckley – Hamnet
- Renate Reinsve – Valor sentimental
- Rose Byrne – Si pudiera, te daría una patada
- Kate Hudson – Song Sung Blue
Mejor Actor de Reparto
- Delroy Lindo – Los pecadores
- Benicio del Toro – Una batalla tras otra
- Sean Penn – Una batalla tras otra
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Stellan Skarsgård – Valor sentimental
Mejor Actriz de Reparto
- Wunmi Mosaku – Los pecadores
- Teyana Taylor – Una batalla tras otra
- Elle Fanning – Valor sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental
- Amy Madigan – Weapons
Otras categorías destacadas
- Mejor Película Internacional: El agente secreto (Brasil), Sirât (España), Un simple accidente (Francia), Valor sentimental (Noruega), La voz de Hind (Túnez).
- Mejor Película Animada: Zootopia 2, Elio, Arco, K-Pop Demon Hunters, La pequeña Amélie.
- Mejor Casting (Nueva Categoría): Los pecadores, Una batalla tras otra, Hamnet, Marty Supreme, El agente secreto.