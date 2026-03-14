La cuenta regresiva para los Premios Oscar 2026 ya comenzó. (Foto: AFP)
La cuenta regresiva para los Premios Oscar 2026 ya comenzó. (Foto: AFP)
Redacción Mix
mailRedacción Mix

La cuenta regresiva para los Premios Oscar 2026 ya comenzó. La 98.ª edición de los premios de la Academia se celebrará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde las principales estrellas de Hollywood se reunirán para reconocer a las mejores películas estrenadas durante 2025. Este año la ceremonia volverá a estar conducida por el comediante y presentador Conan O’Brien, quien repite como anfitrión tras su participación en la edición anterior.

Mira también:

La gala incluirá presentaciones musicales, grandes invitados y la entrega de premios en 24 categorías, entre ellas la nueva categoría de mejor casting, añadida recientemente por la Academia.

Entre las películas nominadas destacan títulos como “Bugonia”, “F1”, “Frankenstein”, “Hamnet”, “Marty Supreme”, “Train Dreams”, “Valor sentimental” y “Una batalla tras otra”, que competirán por el premio más importante: Mejor película.

Este año la ceremonia volverá a estar conducida por el comediante y presentador Conan O’Brien. (Foto: AFP)
Este año la ceremonia volverá a estar conducida por el comediante y presentador Conan O’Brien. (Foto: AFP)

Sin embargo, la gran protagonista de la temporada es “Sinners”, que llega a la ceremonia como la producción más nominada del año. La película consiguió 16 nominaciones, una cifra que la coloca como la gran favorita de la noche y que refleja su fuerte presencia en varias de las categorías principales.

Además de aspirar al premio a Mejor película, Sinners también compite en categorías importantes como dirección, actuación, guion y apartados técnicos, lo que aumenta sus posibilidades de llevarse varias estatuillas.

La gran protagonista de la temporada es Sinners, que llega a la ceremonia como la producción más nominada del año. (Foto: Warner Bros.)
La gran protagonista de la temporada es Sinners, que llega a la ceremonia como la producción más nominada del año. (Foto: Warner Bros.)

Como es tradición, la ceremonia incluirá presentadores invitados, números musicales inspirados en las películas nominadas y momentos especiales que suelen convertirse en algunos de los más comentados del mundo del entretenimiento.

La gala suele durar alrededor de tres horas y media y cada año reúne a millones de espectadores en todo el mundo.

Canales y plataformas oficiales para ver los Oscars 2026 en vivo

La transmisión de la gala estará disponible a través de diferentes canales y plataformas según la región:

  • ABC: transmisión oficial en televisión en Estados Unidos
  • Hulu: streaming en vivo en EE. UU.
  • TNT: señal televisiva para América Latina
  • Max / HBO Max: streaming en varios países de la región
  • TV Azteca: transmisión en México

Estas plataformas permitirán seguir la ceremonia completa, desde la alfombra roja hasta el anuncio de los principales ganadores.

Hora de inicio de los Oscars 2026 por país

La ceremonia comenzará oficialmente a las 7:00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos). Dependiendo del país, estos serán algunos de los horarios aproximados:

  • Estados Unidos (ET): 7:00 p.m.
  • México: 6:00 p.m.
  • Perú / Colombia: 7:00 p.m.
  • Chile / Argentina: 9:00 p.m.
  • España: 1:00 a.m. (del 16 de marzo)

Los horarios pueden variar ligeramente según la transmisión local y la cobertura previa de la alfombra roja.

Lista completa de nominados a los Oscars 2026

Mejor Película

  • Los pecadores (Sinners)La gran favorita con 16 nominaciones
  • Una batalla tras otra (One Battle After Another)
  • Marty Supreme
  • Frankenstein
  • Valor sentimental (Sentimental Value)
  • Hamnet
  • Bugonia
  • F1
  • El agente secreto
  • Sueños de trenes (Train Dreams)

Mejor Dirección

  • Ryan CooglerLos pecadores
  • Paul Thomas AndersonUna batalla tras otra
  • Chloé ZhaoHamnet
  • Joachim TrierValor sentimental
  • Josh SafdieMarty Supreme

Mejor Actor Principal

  • Michael B. JordanLos pecadores
  • Timothée ChalametMarty Supreme
  • Leonardo DiCaprioUna batalla tras otra
  • Ethan HawkeBlue Moon
  • Wagner MouraEl agente secreto

Mejor Actriz Principal

  • Emma StoneBugonia
  • Jessie BuckleyHamnet
  • Renate ReinsveValor sentimental
  • Rose ByrneSi pudiera, te daría una patada
  • Kate HudsonSong Sung Blue

Mejor Actor de Reparto

  • Delroy LindoLos pecadores
  • Benicio del ToroUna batalla tras otra
  • Sean PennUna batalla tras otra
  • Jacob ElordiFrankenstein
  • Stellan SkarsgårdValor sentimental

Mejor Actriz de Reparto

  • Wunmi MosakuLos pecadores
  • Teyana TaylorUna batalla tras otra
  • Elle FanningValor sentimental
  • Inga Ibsdotter LilleaasValor sentimental
  • Amy MadiganWeapons

Otras categorías destacadas

  • Mejor Película Internacional: El agente secreto (Brasil), Sirât (España), Un simple accidente (Francia), Valor sentimental (Noruega), La voz de Hind (Túnez).
  • Mejor Película Animada: Zootopia 2, Elio, Arco, K-Pop Demon Hunters, La pequeña Amélie.
  • Mejor Casting (Nueva Categoría): Los pecadores, Una batalla tras otra, Hamnet, Marty Supreme, El agente secreto.

TAGS