La literatura peruana está de luto tras la muerte de Alfredo Bryce Echenique a los 87 años, uno de los narradores más influyentes del país y una figura clave de la narrativa latinoamericana contemporánea. A lo largo de su trayectoria construyó una obra marcada por el humor, la ironía y la nostalgia, elementos que conquistaron a lectores de distintas generaciones. Entre sus títulos más emblemáticos destacan novelas como Un mundo para Julius y No me esperen en abril, además de múltiples libros de cuentos y artículos periodísticos que consolidaron su estilo único. Tras conocerse su fallecimiento, muchos lectores y seguidores vuelven la mirada a su extensa producción literaria, que abarca novelas, relatos y textos periodísticos publicados a lo largo de varias décadas.
Novelas
- 1970 - Un mundo para Julius
- 1977 - Tantas veces Pedro
- 1981 - La vida exagerada de Martín Romaña
- 1985 - El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz. Esta y la anterior forman el díptico que el autor bautizó como Cuaderno de navegación en un sillón Voltaire.
- 1988 - La última mudanza de Felipe Carrillo
- 1990 - Dos señoras conversan
- 1995 - No me esperen en abril
- 1997 - Reo de nocturnidad
- 1999 - La amigdalitis de Tarzán
- 2002 - El huerto de mi amada
- 2007 - Las obras infames de Pancho Marambio
- 2012 - Dándole pena a la tristeza
Cuentos
- 1968 - Huerto cerrado, contiene 12 relatos: Dos indios, Con Jimmy en Paracas, El camino es así, Su mejor negocio, Las notas que duerman en las cuerdas, Una mano en las cuerdas, Un amigo de cuarenta y cuatro años, Yo soy el rey, El descubrimiento de América, La madre, el hijo y el pintor, El hombre, el cinema y el tranvía y Extraña diversión
- 1974 - La felicidad ja ja
- 1979 - Todos los cuentos, Mosca Azul, Lima
- 1986 - Magdalena peruana y otros cuentos
- 1987 - Goig. Relato infantil escrito en colaboración con la escritora salvadoreña Ana María Dueñas y dibujos de Sonia Bermúdez
- 1995 - Cuentos completos
- 1999 - Guía triste de París
- 2009 - La esposa del rey de las curvas
Textos biográficos
- 1977 - A vuelo de buen cubero
- 1987 - Crónicas personales (edición aumentada de A vuelo de buen cubero), Anagrama, Barcelona
- 1993 - Permiso para vivir (“Antimemorias” I)
- 2003 - Doce cartas a dos amigos
- 2005 - Permiso para sentir (“Antimemorias” II)
- 2021 - Permiso para retirarme (“Antimemorias” III)
- 2024 - Desde la Hondonada 1
Ensayos y artículos
- 1996 - A trancas y barrancas
- 2000 - La historia personal de mis libros, Fondo Editorial Cultura Peruana, Lima
- 2002 - Crónicas perdidas, artículos, estudios, conferencias y cartas públicas publicadas en diferentes medios entre 1972 y 1997, Anagrama, Barcelona
- 2004 - Entrevistas escogidas, selección, prólogo y notas de Jorge Coaguila; Fondo Editorial Cultura Peruana, Lima
- 2005 - Entre la soledad y el amor, libro dividido en 4 partes, precedidas de unas Palabras preliminares, contiene 10 textos.