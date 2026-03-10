La literatura peruana está de luto tras la muerte de Alfredo Bryce Echenique a los 87 años, uno de los narradores más influyentes del país y una figura clave de la narrativa latinoamericana contemporánea. A lo largo de su trayectoria construyó una obra marcada por el humor, la ironía y la nostalgia, elementos que conquistaron a lectores de distintas generaciones. Entre sus títulos más emblemáticos destacan novelas como Un mundo para Julius y No me esperen en abril, además de múltiples libros de cuentos y artículos periodísticos que consolidaron su estilo único. Tras conocerse su fallecimiento, muchos lectores y seguidores vuelven la mirada a su extensa producción literaria, que abarca novelas, relatos y textos periodísticos publicados a lo largo de varias décadas.

Novelas

1970 - Un mundo para Julius

1977 - Tantas veces Pedro

1981 - La vida exagerada de Martín Romaña

1985 - El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz . Esta y la anterior forman el díptico que el autor bautizó como Cuaderno de navegación en un sillón Voltaire .

. Esta y la anterior forman el díptico que el autor bautizó como . 1988 - La última mudanza de Felipe Carrillo

1990 - Dos señoras conversan

1995 - No me esperen en abril

1997 - Reo de nocturnidad

1999 - La amigdalitis de Tarzán

2002 - El huerto de mi amada

2007 - Las obras infames de Pancho Marambio

2012 - Dándole pena a la tristeza

Alfredo Bryce Echenique dejó una huella imborrable en la literatura peruana con obras emblemáticas como 'Un mundo para Julius'. | Crédito: Peisa

Cuentos

1968 - Huerto cerrado , contiene 12 relatos: Dos indios , Con Jimmy en Paracas , El camino es así , Su mejor negocio , Las notas que duerman en las cuerdas , Una mano en las cuerdas , Un amigo de cuarenta y cuatro años , Yo soy el rey , El descubrimiento de América , La madre, el hijo y el pintor , El hombre, el cinema y el tranvía y Extraña diversión

, contiene 12 relatos: , , , , , , , , , , y 1974 - La felicidad ja ja

1979 - Todos los cuentos , Mosca Azul, Lima

, Mosca Azul, Lima 1986 - Magdalena peruana y otros cuentos

1987 - Goig . Relato infantil escrito en colaboración con la escritora salvadoreña Ana María Dueñas y dibujos de Sonia Bermúdez

. Relato infantil escrito en colaboración con la escritora salvadoreña Ana María Dueñas y dibujos de Sonia Bermúdez 1995 - Cuentos completos

1999 - Guía triste de París

2009 - La esposa del rey de las curvas

La novela 'No me esperen en abril' es uno de los relatos más recordados de Alfredo Bryce Echenique, donde explora la juventud y las emociones. | Crédito: Peisa

Textos biográficos

1977 - A vuelo de buen cubero

1987 - Crónicas personales (edición aumentada de A vuelo de buen cubero ), Anagrama, Barcelona

(edición aumentada de ), Anagrama, Barcelona 1993 - Permiso para vivir ( “Antimemorias” I)​

( I)​ 2003 - Doce cartas a dos amigos

2005 - Permiso para sentir ( “Antimemorias” II)

( II) 2021 - Permiso para retirarme ( “Antimemorias” III)​

( III)​ 2024 - Desde la Hondonada 1

Ensayos y artículos

1996 - A trancas y barrancas

2000 - La historia personal de mis libros , Fondo Editorial Cultura Peruana, Lima

, Fondo Editorial Cultura Peruana, Lima 2002 - Crónicas perdidas , artículos, estudios, conferencias y cartas públicas publicadas en diferentes medios entre 1972 y 1997, Anagrama, Barcelona​

, artículos, estudios, conferencias y cartas públicas publicadas en diferentes medios entre 1972 y 1997, Anagrama, Barcelona​ 2004 - Entrevistas escogidas , selección, prólogo y notas de Jorge Coaguila; Fondo Editorial Cultura Peruana, Lima

, selección, prólogo y notas de Jorge Coaguila; Fondo Editorial Cultura Peruana, Lima 2005 - Entre la soledad y el amor, libro dividido en 4 partes, precedidas de unas Palabras preliminares, contiene 10 textos.