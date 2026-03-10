A lo largo de su carrera, Alfredo Bryce Echenique publicó novelas, cuentos y artículos que marcaron a generaciones de lectores. | Crédito: Eitan ABRAMOVICH / AFP / Peisa
A lo largo de su carrera, Alfredo Bryce Echenique publicó novelas, cuentos y artículos que marcaron a generaciones de lectores. | Crédito: Eitan ABRAMOVICH / AFP / Peisa
La literatura peruana está de luto tras la muerte de Alfredo Bryce Echenique a los 87 años, uno de los narradores más influyentes del país y una figura clave de la narrativa latinoamericana contemporánea. A lo largo de su trayectoria construyó una obra marcada por el humor, la ironía y la nostalgia, elementos que conquistaron a lectores de distintas generaciones. Entre sus títulos más emblemáticos destacan novelas como Un mundo para Julius y No me esperen en abril, además de múltiples libros de cuentos y artículos periodísticos que consolidaron su estilo único. Tras conocerse su fallecimiento, muchos lectores y seguidores vuelven la mirada a su extensa producción literaria, que abarca novelas, relatos y textos periodísticos publicados a lo largo de varias décadas.

Novelas

  • 1970 - Un mundo para Julius
  • 1977 - Tantas veces Pedro
  • 1981 - La vida exagerada de Martín Romaña
  • 1985 - El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz. Esta y la anterior forman el díptico que el autor bautizó como Cuaderno de navegación en un sillón Voltaire.
  • 1988 - La última mudanza de Felipe Carrillo
  • 1990 - Dos señoras conversan
  • 1995 - No me esperen en abril
  • 1997 - Reo de nocturnidad
  • 1999 - La amigdalitis de Tarzán
  • 2002 - El huerto de mi amada
  • 2007 - Las obras infames de Pancho Marambio
  • 2012 - Dándole pena a la tristeza
Alfredo Bryce Echenique dejó una huella imborrable en la literatura peruana con obras emblemáticas como 'Un mundo para Julius'. | Crédito: Peisa

Cuentos

  • 1968 - Huerto cerrado, contiene 12 relatos: Dos indiosCon Jimmy en ParacasEl camino es asíSu mejor negocioLas notas que duerman en las cuerdasUna mano en las cuerdasUn amigo de cuarenta y cuatro añosYo soy el reyEl descubrimiento de AméricaLa madre, el hijo y el pintorEl hombre, el cinema y el tranvía y Extraña diversión
  • 1974 - La felicidad ja ja
  • 1979 - Todos los cuentos, Mosca Azul, Lima
  • 1986 - Magdalena peruana y otros cuentos
  • 1987 - Goig. Relato infantil escrito en colaboración con la escritora salvadoreña Ana María Dueñas y dibujos de Sonia Bermúdez
  • 1995 - Cuentos completos
  • 1999 - Guía triste de París
  • 2009 - La esposa del rey de las curvas
La novela 'No me esperen en abril' es uno de los relatos más recordados de Alfredo Bryce Echenique, donde explora la juventud y las emociones. | Crédito: Peisa

Textos biográficos

  • 1977 - A vuelo de buen cubero
  • 1987 - Crónicas personales (edición aumentada de A vuelo de buen cubero), Anagrama, Barcelona
  • 1993 - Permiso para vivir (“Antimemorias” I)​
  • 2003 - Doce cartas a dos amigos
  • 2005 - Permiso para sentir (“Antimemorias” II)
  • 2021 - Permiso para retirarme (“Antimemorias” III)​
  • 2024 - Desde la Hondonada 1

Ensayos y artículos

  • 1996 - A trancas y barrancas
  • 2000 - La historia personal de mis libros, Fondo Editorial Cultura Peruana, Lima
  • 2002 - Crónicas perdidas, artículos, estudios, conferencias y cartas públicas publicadas en diferentes medios entre 1972 y 1997, Anagrama, Barcelona​
  • 2004 - Entrevistas escogidas, selección, prólogo y notas de Jorge Coaguila; Fondo Editorial Cultura Peruana, Lima
  • 2005 - Entre la soledad y el amor, libro dividido en 4 partes, precedidas de unas Palabras preliminares, contiene 10 textos.
