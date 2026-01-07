Cada inicio de año, casi sin que muchos lo noten, una frase comienza a repetirse en oficios, resoluciones y documentos oficiales en todo el país. No es un simple formalismo: es el nombre del año, una tradición que acompaña la vida institucional del Perú desde hace décadas y que refleja las prioridades, aspiraciones y mensajes que el Estado quiere destacar en un momento determinado. Aunque hoy forma parte del paisaje administrativo, pocos conocen su origen y el verdadero sentido que tiene esta costumbre que se renueva año tras año y que vuelve a generar expectativa con la llegada de un nuevo calendario: ¿Cuándo nació esta tradición y por qué sigue siendo tan importante?

¿Desde cuándo se nombra oficialmente cada año en Perú?

La práctica de asignar un nombre oficial a cada año en Perú se instituyó en 1962, durante el primer gobierno del presidente Fernando Belaunde Terry. Fue mediante un decreto emitido el 7 de diciembre de ese año que se estableció esta disposición, aunque su aplicación efectiva comenzó recién en 1963. Ese año marcó un hito al convertirse en el primero en llevar una denominación oficial: “Año de la alfabetización en todo el territorio patrio”, dando inicio a una tradición que se mantiene vigente hasta hoy.

Desde entonces, el nombre del año rige de manera oficial entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, y debe ser utilizado por todas las entidades del Estado en su documentación. En el caso de las instituciones privadas, su uso es opcional, aunque muchas también lo adoptan como una forma de alinearse con el mensaje institucional del país.

Cada nombre del Año 2026 en Perú reflejará las prioridades y mensajes que el Estado busca destacar a nivel nacional. | Crédito: ANDINA/Prensa Presidencia

¿Por qué es importante el nombre del año?

Lejos de ser una frase decorativa, el nombre oficial del año cumple una función simbólica y política relevante. Su objetivo principal es destacar los temas, valores o metas que el gobierno considera prioritarios en un periodo específico. En ese sentido, funciona como una declaración de principios y una hoja de ruta que busca orientar la acción pública y generar conciencia en la ciudadanía.

Tal como reseña el portal Peru.info, esta práctica es un mecanismo mediante el cual el Estado busca “generar conciencia, guiar políticas y unir a la nación en torno a un objetivo común”. Por eso, los nombres del año suelen estar vinculados a procesos históricos, reformas, luchas sociales o conmemoraciones clave para el país.

Una tradición que ha perdurado en el tiempo

A lo largo de más de 60 años, esta costumbre se ha aplicado de manera casi ininterrumpida. Solo en tres ocasiones se rompió la regla: los años 1969, 1975 y 1998 no tuvieron un nombre oficial asignado. Más allá de esas excepciones, la tradición ha sobrevivido a cambios de gobierno, crisis políticas y contextos económicos diversos, consolidándose como una práctica institucional del Estado peruano.

El nombre del Año 2026 en Perú será oficializado mediante un decreto supremo publicado en El Peruano. | Crédito: ANDINA/Difusión

¿Quién decide el nombre del año?

La responsabilidad de asignar el nombre oficial recae en el presidente de la República y el Consejo de Ministros. Para elegirlo, se evalúan distintos factores, como las prioridades nacionales, el contexto político y social, la situación internacional e incluso fechas conmemorativas relevantes. Un ejemplo claro fue el 2021, denominado “Año del bicentenario del Perú”, en alusión a los 200 años de la Independencia.

Una vez definido, el nombre se oficializa mediante un decreto supremo que se publica en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, generalmente durante los primeros días de enero.

Los nombres oficiales de los últimos 10 años

En la última década, los nombres del año han reflejado preocupaciones y objetivos clave del país:

2016: Año de la consolidación del Mar de Grau.

Año de la consolidación del Mar de Grau. 2017: Año del buen servicio al ciudadano.

Año del buen servicio al ciudadano. 2018: Año del diálogo y la reconciliación nacional.

Año del diálogo y la reconciliación nacional. 2019: Año de la lucha contra la corrupción e impunidad.

Año de la lucha contra la corrupción e impunidad. 2020: Año de la universalización de la salud.

Año de la universalización de la salud. 2021: Año del bicentenario del Perú: 200 años de Independencia.

Año del bicentenario del Perú: 200 años de Independencia. 2022: Año del fortalecimiento de la soberanía nacional.

Año del fortalecimiento de la soberanía nacional. 2023: Año de la unidad, la paz y el desarrollo.

Año de la unidad, la paz y el desarrollo. 2024: Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho.

Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. 2025: Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana.

¿Cuál será el nombre del Año 2026 en Perú?

Hasta el momento, el 2026 aún no cuenta con un nombre oficial. El decreto supremo que establecerá su denominación no ha sido emitido, por lo que la expectativa se mantiene. Como cada año, será el Poder Ejecutivo quien anuncie la frase que acompañará oficialmente al país durante los próximos doce meses y que, una vez más, buscará resumir el rumbo y las prioridades del Perú en una sola expresión.