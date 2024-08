Por si no lo sabías, diversos estados de EE.UU. mantuvieron incentivos estatales en vigor, otorgando sumas determinadas a los grupos que cumplían con los criterios necesarios y se encontraban en el sector más vulnerable. A partir de agosto, algunas áreas decidieron detener estos beneficios. ¿Qué estados no ofrecerán cheques de estímulo en agosto?

A raíz de la pandemia, eran 6 los estados de USA qué emitía beneficios de estímulo a los grupos más vulnerables y que cumplan con ciertos requisitos. Entre estas regiones estaban Michigan, Nueva York, Washington y Texas, las cuales empleaban el presupuesto que la administración de Joe Biden le otorgó a causa del confinamiento sanitario.

Fue así que, durante 2 años, cada estado se encargaba de administrar el dinero y enviarlo hacia los residentes más necesitados. La ayuda duró durante un par de años, pues en el 2023 los cheques de estímulo disminuyeron drásticamente, y en 2024, estos incentivos son más escasos de lo que parece.

Los cheques de estímulo en algunos estados de USA estarían suspendidos en agosto de 2024 (Foto: Pexels)

Prueba de ello son estos cuatro estados que anunciaron que ya no remitirán más cheques de estímulo a partir del octavo mes del año. Eso sí, no pierdas la calma, pues no serán regiones que se encuentran activas en la actualidad. ¿Quieres saber cuáles son?

NO MÁS CHEQUES DE ESTÍMULO: ESTOS 4 ESTADOS NO REMITIRÁN BENEFICIOS A PARTIR DE AGOSTO

De acuerdo al portal SoloDinero, existen cuatro estados que han venido trabajando en leyes estatales para restringir la entrega de cheques de estímulos a los más vulnerables dentro de su territorio. Estos son:

1. VIRGINIA OCCIDENTAL

Desde mayo de 2024, Virginia Occidental comenzó a prohibir que las ciudades y condados hagan la entrega de cheques de estímulo o cualquier incentivo monetario hacia sus residentes. Tal prerrogativa fue instalada a partir de una nueva ley estatal que promueve la regulación y el control del uso de fondos municipales y condales para programas de asistencia económica.

2. WYOMING

Al igual que Virginia occidental, el estado de Wyoming propuso la prohibición de cheques de estímulo o cualquier plan de asistencia económica. De hecho, también se modificó los programas de renta básica universal, además de iniciativas similares a ellas.

Las leyes en algunos estados buscan restringir los cheques de estímulo (Foto: Freepik)

La prohibición se extiende a toda clase de asistencia monetaria directa que no esté supeditada a un trabajo o a la inscripción en programas específicos. Las ayudas condicionadas, como las de Covid-19, pueden mantenerse bajo ciertas circunstancias.

3. KANSAS

Desde hace meses, Kansas ha estado promoviendo un proyecto de ley para detener los programas que entregan dinero a los residentes mediante pagos directos. Esta medida ha suscitado polémica y será decidida en los tribunales locales.

La iniciativa, promovida por legisladores republicanos, tiene como objetivo impedir que las personas se vuelvan dependientes de la ayuda gubernamental para su manutención. La ley impide que las ciudades y condados de Kansas emitan cheques de estímulo o establezcan programas de ingresos garantizados que proporcionen pagos en efectivo sin condiciones.

4.- IDAHO

Hay un proyecto de ley comparable al de los estados mencionados anteriormente. Se sostiene que la distribución de estos fondos podría no ser justa ni eficiente en términos del uso de recursos públicos. Esta medida sigue a las iniciativas en Idaho, donde el estado ha optado por reembolsos de impuestos y pagos únicos en lugar de estímulos continuos.

En el transcurso de 2022, se utilizaron los excedentes presupuestarios del estado para distribuir pagos directos por reembolsos y varios pagos especiales en los meses de marzo y septiembre, proporcionando alivio económico a los ciudadanos.

¿CUÁNDO PAGARÁN EL CHEQUE DE ESTÍMULO PARA LOS INDÍGENAS EN ESTADOS UNIDOS?

El plazo de inicio para las subvenciones de los 200 beneficiarios seleccionados está programado para el 15 de agosto de 2024. Los beneficiarios recibirán un 95% de su premio en efectivo al comienzo de la subvención. El 5% restante se otorgará después de que se apruebe un informe final que incluya la documentación de los gastos de acuerdo con el plan de creación de riqueza del beneficiario.