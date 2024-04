El 8 de abril de 2024, Estados Unidos experimentará un evento celestial poco común: un eclipse solar total. Durante unas breves horas, la luna viajará delante del sol, bloqueándolo por completo. Si bien California no está en el camino de la totalidad, eso no significa que no podrás participar en este acontecimiento único, que no ha pasado en Norteamérica desde hace siete años. En este artículo encontrarás la hora exacta de la trayectoria, así como los enlaces para seguir EN VIVO y EN DIRECTO el fenómeno astronómico.

Como lo mencionamos, California experimentará una visión parcial del eclipse solar del 8 de abril. Según el Dr. Ed Krupp, del Observatorio Griffith, aunque el estado norteamericano no estará en el camino de la totalidad, se espera que los residentes noten una ligera extrañeza en la luz durante el evento.

¿Cuándo pasará el eclipse solar en California?

Para California, los porcentajes de visibilidad del eclipse varían desde un 20% en el norte hasta un 50% en el sur. Para la capital del estado, Sacramento, la oscuridad del sol será de 30%.

En el área de Los Ángeles, las personas verán el 48,6% de la cobertura del sol, según la NASA. El proceso comenzará poco después de las 10:00 horas, alcanzará el punto máximo a las 11:12 horas y finalizará a las 12:21 horas.

En el Área de la Bahía, se verá el 35,9% de la cobertura del sol, iniciando poco antes de las 10:15 horas, y alcanzando el punto máximo a las 11:13 horas. El evento finalizará a las 12:16 horas.

Mientras que, en San Francisco, el eclipse parcial será de un 50% de magnitud, es decir, la mitad del diámetro del sol estará cubierto por la luna. Este fenómeno comenzará a las 10:15, con el máximo a las 11:13 hora local, y terminará al mediodía.

Ciudades de California donde el eclipse será visible el 8 de abril

Según Time and date, el eclipse solar del 8 de abril 2024 será visible en las siguientes ciudades de California

¿Cómo ver el eclipse solar de forma segura en California?

Es importante tomar las precauciones necesarias para observar un eclipse solar. La recomendación principal es no ver al sol directamente, ya que esto podría causar daños irreversibles en la vista. La única excepción de esto es si el eclipse está en su etapa de totalidad desde el lugar que lo observa.

Hay que recordar que los lentes de sol no son seguros para ver un fenómeno como este, puesto que no cuentan con la protección necesaria.

Lo ideal es usar lentes especiales para ver eclipses que son mucho más oscuras que las convencionales y capaces de filtrar casi toda la luz. De lo contrario, puedes optar por realizar un agujero pequeño sobre una hoja de papel y posicionarla directamente hacia el sol. Con esto puedes observar la sombra del eclipse proyectada en el suelo.

¿Dónde ver Eclipse Solar del 8 de abril EN VIVO vía NASA TV?

Si deseas verlo por internet, la NASA transmitirá en vivo el evento astronómico. Para verlo, puedes hacer directamente desde su estación NASA TV, su sitio web en nasa.gov y en YouTube en youtube.com/@NASA. También puedes verlo con la aplicación desde un teléfono, solo descargándolo desde nasa.gov/apps/