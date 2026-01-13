La compañía de seguridad ESET ha alertado de los riesgos a los que se exponen los usuarios que ignoran las actualizaciones en sus dispositivos, como robos de datos,suplantación de identidad, estafas o fraudes.

El director de Investigación y Concienciación de ESET España, Josep Albors, ha advertido de que cada vez que se pospone una actualización “se deja una puerta abierta a amenazas y accesos no autorizados a todo tipo de información personal”.

El aumento del número de dispositivos del ámbito personal, sumados al profesional, aumenta también la superficie de ataque que aprovechan los ciberdelincuentes. Desde el ordenador de trabajo o una smartTV, cualquier dispositivo desactualizado puede sufrir un ataque.

Más allá de la protección frente a amenazas, actualizar el’ software’ de los dispositivos contribuye también a mejorar el rendimiento de los equipos y corregir errores.

Consejos para protegerse

Con motivo del ‘Patch Tuesday’, día en el que que los principales fabricantes de ‘software’ publican actualizaciones de seguridad para corregir fallos en sus sistemas, ESET ha lanzado una serie de recomendaciones para que los usuarios puedan minimizar riesgos y reforzar la seguridad de sus dispositivos.

Desde la compañía piden hacer una lista mental de los dispositivos. Aquellos que se usen a diario o guarden información importante deben ser los primeros en actualizarse. En este caso, recomiendan priorizar el móvil y el ordenador personal.

También sugieren activar las actualizaciones automáticas para recibirlas al instante y que los usuarios no se olviden de ellas. En esta línea, cuando llegue la actualización, aconsejan no posponerlas, ya que aplazarlas durante días o semanas aumenta el riesgo, sobre todo cuando los fallos son conocidos.