Si crees que tienes un dominio excepcional de las matemáticas, te entusiasmará afrontar este desafío que involucra operaciones aritméticas. Tal vez pienses que el triunfo está asegurado, pero ten cuidado, podrías encontrarte con dificultades si no consideras el límite de tiempo. En solo 7 segundos, deberás encontrar la solución. ¿Te atreves a probarlo? Considera esto como una valiosa oportunidad de aprendizaje y una forma de liberar tu mente de las preocupaciones que te rodean.

Es común que los participantes se sientan demasiado seguros al leer el enunciado numérico, lo que frecuentemente resulta en errores en sus intentos. Esta situación puede surgir si te excedes en tu confianza. Por eso, te recomiendo que te concentres y te adhieras a los principios matemáticos. Considerar esto solo como un entretenimiento podría llevarte a un error. A mí, me apasiona porque me permite mejorar la velocidad de mi razonamiento y mantiene mi cerebro en forma.

Por qué las matemáticas son esenciales para el ser humano

Un equipo de investigadores de la Universidad Técnica de Cotopaxi en Ecuador ha determinado que el aprendizaje de las matemáticas es fundamental para el desarrollo intelectual de niños, adolescentes y jóvenes, ya que les permite buscar soluciones efectivas y mejorar su proceso de toma de decisiones.

Además, tu cerebro se verá obligado a esforzarse más de lo habitual si deseas obtener la victoria. Al practicar uno de estos ejercicios, concentras tu atención en dos aspectos clave: encontrar la solución y hacerlo rápidamente. Esta actividad estimula cada área de esta vital parte del cuerpo humano.

La ciencia detrás de realizar retos matemáticos

La meta fundamental de estos juegos que integran operaciones matemáticas es potenciar tus habilidades de cálculo mental y fortalecer tu memoria. A medida que practiques más este tipo de retos, adquirirás la capacidad de resolverlos sin necesidad de recurrir a una calculadora o a un lápiz y papel.

Además, activarás patrones de comunicación neuronal entre las regiones cerebrales, según una investigación de la Universidad de Stanford. Así tendrás una mejor velocidad de razonamiento y una buena eficiencia en el procesamiento de la información.

Cómo desarrollar el reto matemático

Analiza detenidamente la expresión matemática: 75÷(15−10)+4×3. Para resolverla correctamente, debes seguir el orden de las operaciones aritméticas, un principio que seguramente aprendiste en la escuela. Intenta recordar esa enseñanza y aplícala en este caso.

Cuál es el resultado del reto matemático

En ejercicios como este, es crucial seguir la regla PEMDAS, que te orienta sobre el orden en que debes realizar las operaciones en una expresión combinada. Aplicando esta regla en la prueba de hoy, obtendremos la siguiente solución:

Paso 1: inicias con la resta entre paréntesis.

a) (15-10)=5.

Paso 2: desarrollas la división y la multiplicación de izquierda a derecha.

b) 75/5=15

c) 4x3=12

Paso 3: sumas los últimos números.

d) 15+12=27