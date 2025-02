La próxima llegada del horario de verano ha generado confusión en millones de estadounidenses, toda vez que desconocen cuándo y a qué hora ajustar sus relojes. Si te encuentras en Texas, averigua qué fecha y en qué momento exacto hacerlo, además de explicarte por qué genera tanta confusión.

FECAH Y HORA PARA AJUSTAR TU RELOJ EN TEXAS POR EL HORARIO DE VERANO 2025

Al igual que la mayoría de los estados en EE.UU., los ciudadanos de Texas también cambian la hora dos veces al año: una en marzo para iniciar el horario de verano o Daylight Saving Time (DST) y la otra en noviembre para retornar al horario estándar.

Debido a que falta poco para este cambio, te contamos que en Texas, las personas deben ajustar sus relojes el domingo 9 de marzo a las 2 de la madrugada . A esa hora, los relojes se adelantan una hora; es decir, tu reloj debe marcar las 3:00 a.m.

Esta acción se realiza porque el amanecer y el atardecer se producirán aproximadamente una hora más tarde a partir de esa fecha; por lo tanto, habrá más luz por la tarde y menos luz por la mañana.

Estados Unidos es uno de los países que mantiene un horario diferente en verano e invierno (Foto: Freepik)

¿DE QUÉ MANERA AJUSTAR EL RELOJ POR EL HORARIO DE VERANO?

Para ajustar la hora por el inicio del horario de verano 2025, dependerá del tipo de reloj que tenga, pues este puede darse de forma automática o manual:

Relojes analógicos: el ajuste será manual.

el ajuste será manual. Relojes digitales: algunos necesitan presionar botones para el respectivo cambio.

algunos necesitan presionar botones para el respectivo cambio. Relojes inteligentes y celulares: el cambio es automático.

¿POR QUÉ HAY TANTA CONFUSIÓN POR EL CAMBIO DE HORARIO?

La confusión respecto al cambio de horario se debe a que muchos ciudadanos piensan que con la llegada del próximo 9 de marzo, además de ajustar sus relojes, habrá un cambio de estación, que de acuerdo al nombre sería verano. Esto no es correcto, pues el horario de verano no marca el comienzo de una de las cuatro estaciones.

Si bien, este cambio de horario de verano 2025 coincide con puestas de sol más tardías y períodos más largos de luz diurna, las estaciones no tienen nada que ver.

Por ello, es preciso aclarar que el horario de verano inicia once días antes del comienzo del equinoccio de primavera, que será el 20 de marzo a las 09:01 a.m. (hora del este). No sólo eso, pues abarca dos estaciones: primavera y verano, e incluso culmina seis semanas después del inicio del equinoccio de otoño.