WhatsApp está llena de funciones que hacen la experiencia de intercambiar mensajes o contenido multimedia mucho más amena. Una de ellas es la posibilidad de publicar frases, fotos o notas de voz en una sección en específico dentro de la plataforma. Nos referimos a los Estados, que también tiene una opción para volverlos “secretos”, ¿Qué significa esto y cómo lo publico?Aquí te explicaremos.

El estado secreto es una función nativa de WhatsApp para que la historia por compartir la vea solamente una persona, a la cual quieres dedicarle un video, mensaje de audio o imagen. Es muy sencillo hacerlo y no será necesario que descargues versiones modificadas como WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc.

¿Cómo compartir un “estado secreto” en WhatsApp?