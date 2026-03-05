En Pensilvania, el cambio al horario de verano en 2026 será el domingo 8 de marzo. Ese día, el estado se suma al ajuste que realiza la mayor parte de Estados Unidos siguiendo el calendario federal del horario de verano.

El inicio del horario de verano está fijado por ley para el segundo domingo de marzo, y en 2026 esa fecha coincide con el 8 de marzo . De esta forma, Pensilvania tendrá tardes con más luz desde ese fin de semana y durante gran parte del año, hasta el primer domingo de noviembre, cuando termina el horario de verano.

¿A qué hora exacta hay que adelantar el reloj?

El ajuste se realiza a las 2:00 a. m. hora local, momento en el que los relojes pasan directamente a las 3:00 a. m..

En términos prácticos, esto significa:

A las 1:59 a. m. todavía estás en horario estándar.

El siguiente minuto ya no es 2:00 a. m., sino 3:00 a. m., porque se adelanta una hora.

Este esquema está definido a nivel nacional: el horario de verano en Estados Unidos comienza a las 2:00 a. m. y se rige por el calendario establecido desde la entrada en vigor del Energy Policy Act de 2005, que fijó el inicio el segundo domingo de marzo.

Si usas relojes analógicos o aparatos que no se actualizan solos, es recomendable adelantar una hora antes de irte a dormir el sábado 7 de marzo, para despertar el domingo ya con la hora correcta. Los teléfonos inteligentes, computadoras y la mayoría de relojes digitales ajustan el horario de manera automática si tienen configurada la zona horaria correcta de Pensilvania.

¿Qué condados y ciudades de Pensilvania sí aplican el cambio de hora?

En 2026, todos los condados de Pensilvania deben aplicar el cambio al horario de verano. El estado no se ha acogido a ninguna exención como sí ocurre con Arizona o Hawái, que son ejemplos de entidades que no observan el horario de verano.

Ciudad Condado Zona horaria ¿Cambia la hora el 8 de marzo de 2026? Philadelphia Philadelphia Eastern Time (ET) Sí, de 2:00 a. m. a 3:00 a. m. Pittsburgh Allegheny Eastern Time (ET) Sí, adelanta 1 hora. Allentown Lehigh Eastern Time (ET) Sí, adelanta 1 hora. Erie Erie Eastern Time (ET) Sí, adelanta 1 hora. Reading Berks Eastern Time (ET) Sí, adelanta 1 hora. Scranton Lackawanna Eastern Time (ET) Sí, adelanta 1 hora. Bethlehem Lehigh/Northampton Eastern Time (ET) Sí, adelanta 1 hora. Lancaster Lancaster Eastern Time (ET) Sí, adelanta 1 hora. Harrisburg Dauphin Eastern Time (ET) Sí, adelanta 1 hora. York York Eastern Time (ET) Sí, adelanta 1 hora. Altoona Blair Eastern Time (ET) Sí, adelanta 1 hora. State College Centre Eastern Time (ET) Sí, adelanta 1 hora. Wilkes‑Barre Luzerne Eastern Time (ET) Sí, adelanta 1 hora. Chester Delaware Eastern Time (ET) Sí, adelanta 1 hora. Norristown Montgomery Eastern Time (ET) Sí, adelanta 1 hora. Levittown Bucks Eastern Time (ET) Sí, adelanta 1 hora. Monroeville Allegheny Eastern Time (ET) Sí, adelanta 1 hora. Williamsport Lycoming Eastern Time (ET) Sí, adelanta 1 hora. Easton Northampton Eastern Time (ET) Sí, adelanta 1 hora. York Haven York Eastern Time (ET) Sí, adelanta 1 hora. Drexel Hill Delaware Eastern Time (ET) Sí, adelanta 1 hora. Johnstown Cambria Eastern Time (ET) Sí, adelanta 1 hora. Carlisle Cumberland Eastern Time (ET) Sí, adelanta 1 hora. Mechanicsburg Cumberland Eastern Time (ET) Sí, adelanta 1 hora.​ Chambersburg Franklin Eastern Time (ET) Sí, adelanta 1 hora.​ New Castle Lawrence Eastern Time (ET) Sí, adelanta 1 hora.​ Greensburg Westmoreland Eastern Time (ET) Sí, adelanta 1 hora.​ Hanover York Eastern Time (ET) Sí, adelanta 1 hora.​ King of Prussia Montgomery Eastern Time (ET) Sí, adelanta 1 hora.​

Todos estos condados se encuentran en la misma zona horaria (Eastern Time) y todos adelantan el reloj una hora el 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m. No hay ningún condado dentro de Pensilvania autorizado a mantener un horario distinto al resto del estado en lo referente al horario de verano.

Cómo te afecta el cambio de hora en tu día a día

El primer efecto visible es que perderás una hora de sueño esa noche, porque el tiempo “salta” de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m. Sin embargo, a partir de ese mismo domingo notarás que hay más luz al final de la tarde, algo especialmente útil para quienes salen del trabajo o de clase cuando ya oscurecía durante el invierno.

En regiones como Filadelfia y su área metropolitana, se espera que el sol se ponga alrededor de las 7:00 p. m. el domingo siguiente al cambio, lo que alarga la sensación de día para actividades al aire libre, compras o vida social. Por otro lado, los amaneceres serán algo más tardíos, por lo que quienes se levantan muy temprano (estudiantes, trabajadores de turno de mañana) notarán más oscuridad en las primeras semanas.

Si trabajas con otros estados o países, conviene revisar la coordinación de horarios, ya que la adopción del horario de verano no siempre ocurre en la misma fecha en todos los lugares del mundo.

Consejos prácticos para prepararte en Pensilvania

Para que el cambio de hora no te genere estrés ni retrasos, puedes seguir algunas recomendaciones básicas:

Ajusta tus relojes manuales la noche del sábado 7 de marzo antes de dormir, adelantándolos una hora.

Revisa la configuración de zona horaria en tu teléfono y computadora para asegurarte de que el cambio automático se hará correctamente.

Si tienes vuelo, cita médica, turno laboral o examen el domingo 8 o el lunes 9 de marzo, confirma la hora exacta teniendo en cuenta el horario de verano.

Durante los días previos, intenta adelantar tu hora de dormir unos 15–20 minutos cada noche para que tu cuerpo se adapte mejor y no sientas tanto la pérdida de una hora.

Aunque el cambio de hora suele generar debate, por ahora Pensilvania continúa aplicando el horario de verano bajo las reglas federales vigentes, por lo que el ajuste del 8 de marzo de 2026 es obligatorio para todos los condados del estado.