Este fin de semana, España realizará el conocido cambio de horario, donde pasarán nuevamente al horario de verano, tal y como ocurre en otros países del mundo y casi toda Europa. Esta modificación se realiza en esta época del año con la finalidad de aprovechar la luz solar y que hayan más horas con la misma durante el día. Por esta razón, aquí te contaré cuándo se hace el cambio de hora en Madrid, si se adelanta o atrasa el reloj y cómo puedes adaptarte a este cambio de horario de verano.
¿Cuándo se hace el cambio de hora en Madrid 2026?
Para ajustarte al horario de verano este mes de marzo 2026, deberás hacerlo este domingo 29 de marzo en toda España, incluida la capital, Madrid. Este es el día clave para realizar el respectivo cambio de hora en todo el país, donde los relojes se modificarán para ajustar nuevamente el horario en esta nueva temporada del año.
¿Se adelanta o se atrasa el reloj para el cambio de hora en Madrid 2026?
Para hacer correctamente el cambio de hora en Madrid este domingo 29 de marzo de 2026, deberás adelantar tu reloj una hora. Por lo tanto, cuando en la madrugada sean las 2:00 a.m., deberás adelantar una hora a las 3:00 a.m. y verificar que estés alineado al horario de verano.
Cabe señalar que todos los relojes digitales realizan de forma automática esta modificación. Sin embargo, si aún cuentas con relojes análogos
¿Cómo adaptarse al horario de verano en Madrid 2026?
Sucede que con el cambio de hora en Madrid y en toda España, para lo que corresponde al horario de verano, lo que se produce es que amanezca y anochezca más tarde, para aprovechar mayor cantidad de horas con luz del día, pero a veces tu cuerpo necesita ajustarse a ello. Por eso, algunas recomendaciones que te brindamos son:
- Acuéstate 15 o 20 minutos antes cada día, especialmente en la semana del cambio de horario.
- Despiértate antes y evita dormir junto a pantallas como la TV o móvil encendidos.
- Tu reloj biológico se modificará, por eso es recomendable salir a caminar por las mañanas y abrir tus ventanas al despertar.
- En la semana del cambio de horario también se recomienda cenar más ligero y más temprano.
- Evita la cafeína por la tarde/noche y evita tomar alcohol antes de dormir.
- Intenta mantener una rutina estable y no cambies bruscamente tus hábitos.
La mayoría de las personas tarda entre 2 a 5 días para poder sentirse completamente adaptada a este cambio de horario de verano.