En 2026, el cambio de hora al horario de verano en España se realizará en la madrugada del domingo 29 de marzo, último domingo del mes , siguiendo la normativa común de la Unión Europea. Esto afecta por igual a Bilbao y al resto de la España peninsular y Baleares, porque comparten el mismo huso horario oficial (CET/CEST).

Concretamente, en Bilbao el cambio se producirá cuando el reloj marque las 2:00 de la madrugada del domingo 29: en ese momento habrá que adelantar el reloj a las 3:00, por lo que esa noche se “pierde” una hora de sueño y el día tendrá oficialmente 23 horas. En Canarias, para mantener la habitual diferencia de una hora con la península, el ajuste será de 1:00 a 2:00.

Este calendario está fijado por el Gobierno de España y se publica de forma oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que concreta cada año las fechas del horario de verano y del horario de invierno. Mientras la normativa europea no cambie, el patrón sigue siendo el mismo: último domingo de marzo para adelantar la hora, último domingo de octubre para retrasarla.

MADRID (ESPAÑA), 26/10/2025.- ¿Se acaba el cambio de hora? España vuelve al horario de invierno mientras se plantean nuevas medidas. Foto de AFP

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en Bilbao?

En el cambio de marzo 2026 hacia el horario de verano, el reloj se adelanta una hora en toda la España peninsular, incluida Bilbao. Es decir, cuando lleguen las 2:00 de la madrugada del domingo 29 de marzo, pasarán a ser directamente las 3:00 .

Una manera sencilla de recordarlo es esta regla: en marzo se adelanta (pierdes una hora de sueño, pero anochece más tarde) y en octubre se atrasa (ganas una hora de sueño, pero oscurece antes). En 2026, el horario de verano terminará el domingo 25 de octubre, cuando a las 3:00 se atrasará el reloj a las 2:00, generando un día de 25 horas .

Con el nuevo horario, en Bilbao el amanecer y el atardecer se trasladan aproximadamente una hora más tarde respecto al horario de invierno: notarás que por la mañana hay algo menos de luz al principio, pero por la tarde podrás aprovechar más tiempo de claridad para ocio, deporte o vida social. Este es uno de los motivos por los que buena parte de la población prefiere el horario de verano, aunque el debate sobre su conveniencia sigue abierto entre expertos y autoridades.

Por qué se mantiene el horario de verano en España

El cambio de hora se realiza de forma coordinada en todos los países de la Unión Europea que siguen aplicando el horario estacional, con el objetivo histórico de ajustar mejor la actividad a las horas de luz natural y favorecer cierto ahorro energético. A pesar de que la Comisión Europea planteó en su momento poner fin a los cambios de hora, la decisión se ha ido posponiendo mientras los Estados miembros definen si preferirían mantener el horario de verano o el de invierno de forma permanente.

En España, el Gobierno sigue aplicando el calendario oficial publicado en el BOE, a la espera de una decisión definitiva a nivel europeo. Bilbao, como cualquier otra ciudad del país, se rige por esas mismas fechas, por lo que no tendrás que hacer nada distinto a lo que haga el resto de la península.

MADRID (ESPAÑA), 20/03/2026.- ¿Cuándo cambian la hora en España en 2026? Revisa el día, la hora del adelanto del reloj, las diferencias con Canarias y el impacto del horario de verano en tu rutina diaria. FOTO DE LULIIA PILIPEICHENKO PARA AFP

Cómo prepararte para el cambio de hora en Bilbao

Aunque solo se trate de 60 minutos, el cambio al horario de verano puede afectar a tu sueño, tu concentración y tu sensación de cansancio durante unos días. Para que el cuerpo note menos el impacto, es útil preparar la transición con pequeños ajustes.

Algunas recomendaciones prácticas:

Empieza a adelantar la hora de acostarte unos 10–15 minutos cada día durante los 3 o 4 días previos al cambio, hasta encajar con el nuevo horario.

Procura mantener fija la hora de despertarte, incluso el fin de semana del cambio, para ayudar a tu reloj biológico a sincronizarse antes.

Busca la luz natural por la mañana: salir a la calle, abrir bien las persianas o dar un paseo temprano ayuda a que tu ritmo circadiano se adapte al nuevo horario.

En paralelo, es importante reducir los estímulos que retrasan el sueño:

Evita pantallas (móvil, tablet, ordenador, tele) durante la última hora antes de dormir, porque la luz azul dificulta la producción de melatonina.

Cena ligero y no abuses de la cafeína o las bebidas energéticas en la tarde-noche de los días cercanos al cambio de hora.

Intenta mantener una rutina estable: horarios similares para comer, hacer ejercicio y relajarte antes de meterte en la cama.

Si tienes niños en casa, puede ser útil adelantar también su hora de acostarse de forma gradual, en bloques de 10–15 minutos, para que no noten tanto el cambio del domingo al lunes. Y si trabajas o estudias el lunes siguiente, planifica dormir algo más la noche del sábado o hacer una siesta muy breve (20 minutos máximo) el domingo, sin que interfiera con tu sueño nocturno.

Qué notarás en tu día a día en Bilbao

Con el horario de verano, Bilbao gana atardeceres más tardíos, algo que muchos vecinos aprovechan para actividades al aire libre, terrazas o paseos junto a la ría después del trabajo. A corto plazo, es normal sentir cierto “jet lag” social: te puede costar dormirte a la hora habitual o levantarte el lunes con más sueño de lo normal.

Lo habitual es que el organismo se adapte en unos pocos días si cuidas la higiene del sueño y respetas horarios relativamente constantes. Tener claro cuándo es el cambio de hora, saber que en marzo toca adelantar el reloj y aplicar estos pequeños trucos hará que el paso al horario de verano 2026 en Bilbao sea más llevadero y te permita centrarte en disfrutar de la nueva franja de luz por las tardes.