El cambio al horario de verano 2026 en España se producirá en la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo, cuando todos los relojes deberán adelantarse una hora —de las 2:00 a las 3:00 en la península, Baleares, Ceuta y Melilla, y de la 1:00 a las 2:00 en Canarias—, reduciendo la noche a 23 horas y marcando el inicio de unas jornadas con más luz por la tarde en todas las provincias del país; una modificación respaldada por la normativa europea vigente hasta 2026 y que obliga a ajustar tanto relojes analógicos como dispositivos digitales para evitar errores en horarios laborales, escolares, sanitarios y de transporte, en un contexto en el que el debate sobre la continuidad de los cambios estacionales de hora sigue abierto de cara a los próximos años.

¿Cuándo es exactamente el cambio al horario de verano 2026 en España?

El horario de verano 2026 comenzará el domingo 29 de marzo, último domingo del mes, de acuerdo con la normativa europea y el calendario oficial publicado en el BOE hasta 2026. En la España peninsular, Baleares, Ceuta y Melilla, el ajuste se hará a las 2:00 de la madrugada, momento en el que los relojes pasarán directamente a las 3:00; en Canarias, el cambio se producirá a la 1:00, que pasará a ser las 2:00.

Tabla de referencia por zonas (madrugada del 28 al 29 de marzo de 2026):

Zona Fecha cambio Hora local del salto Qué ocurre con el reloj Península y Baleares 29 de marzo de 2026 De 2:00 a 3:00 Adelantar 1 hora Ceuta y Melilla 29 de marzo de 2026 De 2:00 a 3:00 Adelantar 1 hora Canarias 29 de marzo de 2026 De 1:00 a 2:00 Adelantar 1 hora

¿Se atrasa o se adelanta el reloj y en qué provincias aplica?

En el cambio al horario de verano siempre se adelanta el reloj una hora: en 2026, a las 2:00 serán las 3:00 en la península y Baleares, mientras que en Canarias el salto será de la 1:00 a las 2:00, reduciendo la noche a 23 horas. Esto significa que se “pierde” una hora de sueño, pero se ganan tardes más largas y luminosas durante la primavera y el verano.

El adelanto de una hora se aplica de forma simultánea en todas las provincias de España, con independencia de la comunidad autónoma:

España peninsular: todas las provincias de la península adelantan el reloj de 2:00 a 3:00.

Islas Baleares: misma operación que en la península, de 2:00 a 3:00.

Ceuta y Melilla: cambio alineado con la península, de 2:00 a 3:00.

Islas Canarias: se adelanta de 1:00 a 2:00, manteniendo una hora menos respecto a la península.

¿Cómo saber si debo adelantar o atrasar la hora en marzo de 2026?

Para no confundirse, la regla práctica es: “en primavera se adelanta, en otoño se atrasa”; en marzo 2026 corresponde adelantar una hora al entrar al horario de verano, mientras que en octubre se retrasará. En la madrugada del 28 al 29 de marzo de 2026, cualquier reloj analógico o digital que no se actualice solo deberá ajustarse manualmente siguiendo el patrón de su zona.

Pasos rápidos para no equivocarse:

Si estás en la península, Baleares, Ceuta o Melilla: al acostarte el sábado 28, adelanta el reloj de 2:00 a 3:00 (o deja que lo haga automáticamente de madrugada).

Si estás en Canarias: adelanta de 1:00 a 2:00.

Comprueba después tus dispositivos electrónicos (móvil, ordenador, smartwatch), ya que la mayoría se sincronizan con la hora oficial sin intervención.

¿Qué impacto tiene el cambio al horario de verano 2026 en la vida diaria?

La noche del cambio al horario de verano 2026 tendrá solo 23 horas, porque se suprime el intervalo entre las 2:00 y las 3:00 en la España peninsular y las Baleares, y entre la 1:00 y las 2:00 en Canarias. Esto se traduce en una hora menos de sueño ese fin de semana, pero a cambio los atardeceres se retrasan y se aprovecha mejor la luz natural por las tardes.

Entre los efectos habituales que señalan los expertos y la propia normativa europea se encuentran:

Mayor aprovechamiento de la luz solar vespertina, con potencial impacto en el consumo energético.

Posibles alteraciones leves en el sueño y el ritmo circadiano durante los primeros días, especialmente en personas sensibles.

Ajustes logísticos en transporte, eventos, horarios laborales y escolares, todos coordinados con la hora oficial marcada por el BOE.

¿Hasta cuándo estará vigente el horario de verano 2026 y qué pasará después?

El horario de verano 2026 se mantendrá hasta el domingo 25 de octubre de 2026, cuando se producirá el cambio al horario de invierno atrasando el reloj una hora (de 3:00 a 2:00 en la península y Baleares, y de 2:00 a 1:00 en Canarias). Ese día, a diferencia de marzo, la jornada tendrá 25 horas, recuperando los 60 minutos “perdidos” en primavera.

El actual calendario de cambios de hora en la Unión Europea y en España está definido oficialmente hasta 2026, pero a partir de 2027 hay incertidumbre, ya que la UE debe decidir si mantiene o elimina los ajustes estacionales. En caso de que se suprima el cambio de hora, España tendrá que elegir si se queda de forma permanente con el horario de verano o con el de invierno, una decisión con impacto directo en horarios laborales, consumo energético y hábitos de sueño.

¿Qué debo hacer, paso a paso, para ajustar el reloj en España en marzo de 2026?

El procedimiento es sencillo y es el mismo para todas las provincias, con la única diferencia del huso de Canarias. La recomendación general es realizar el cambio antes de irse a dormir la noche del sábado 28 de marzo o confirmar, la mañana del domingo 29, que los dispositivos se han actualizado correctamente.

Guía práctica:

Paso 1: localiza todos los relojes analógicos o digitales que no se actualizan solos (pared, mesa de noche, horno, coche, etc.).

Paso 2: si estás en la península, Baleares, Ceuta o Melilla, adelanta la hora de 2:00 a 3:00; si estás en Canarias, de 1:00 a 2:00.

Paso 3: verifica el domingo 29 por la mañana que móviles, ordenadores, televisores y relojes inteligentes muestren la hora oficial (habitualmente se sincronizan automáticamente con la red).

Paso 4: ajusta tus rutinas de sueño y tus citas (viajes, reuniones, clases) considerando que la noche del cambio has dormido una hora menos.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario de verano en España 2026

¿Qué día exacto cambia la hora en marzo de 2026 en España?

El cambio al horario de verano se producirá en la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo de 2026, último domingo de marzo.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en el horario de verano 2026?

En marzo de 2026 el reloj se adelanta una hora: a las 2:00 serán las 3:00 en la península y Baleares, y de la 1:00 a las 2:00 en Canarias.

¿En qué provincias de España aplica el cambio de hora de verano 2026?

El ajuste se aplica en todo el territorio nacional: todas las provincias peninsulares, las Islas Baleares, las Islas Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

¿Cuántas horas tendrá la noche del cambio al horario de verano 2026?

La noche del cambio al horario de verano tendrá 23 horas, porque se “salta” una hora en la madrugada (de 2:00 a 3:00 en la península, de 1:00 a 2:00 en Canarias).

¿Cuándo termina el horario de verano 2026 y vuelve el de invierno?

El horario de verano terminará el domingo 25 de octubre de 2026, cuando los relojes se atrasen una hora (de 3:00 a 2:00 en la península y Baleares; de 2:00 a 1:00 en Canarias).