El invierno aún no inicia en Estados Unidos, pero como muchos saben, una vez que llegue esta estación del año, todos deben ajustar sus relojes para no sufrir percances. Si te encuentras en California y todavía no tienes claro cómo hacerlo, tampoco cuándo ni a qué hora exactamente, no te preocupes que en esta nota te lo damos a conocer.

Es preciso mencionar que el cambio de horario en el país norteamericano es una práctica habitual con la llegada del verano y del invierno, por lo que al inicio de cualquiera de dichas estaciones, se debe modificar la hora que marcan las agujas del reloj. Dependiendo el caso, se debe retrasar o adelantar la hora.

FECHA Y HORA DEL INICIO DEL HORARIO DE INVIERNO 2024

El domingo 3 de noviembre se pondrá fin al horario de verano en Estados Unidos. ¿A qué hora exactamente? A las 2 de la madrugada, horario en el que empieza el invierno. Por lo tanto, en ese momento tienes que retrasar tu reloj por una hora; es decir, la 1:00 a.m.

¿CÓMO AJUSTAR LOS RELOJES POR EL CAMBIO DE HORARIO?

Para retrasar tu reloj por una hora; es decir, la 1:00 a.m. del 3 de noviembre, debes hacer lo siguiente, dependiendo del equipo que tengas:

Relojes analógicos: Al tener agujas o manecillas con un formato de 12 horas, debes ajustar la hora de forma manual; es decir, retrasar una hora el día especificado.

Relojes digitales: Como tiene un formato de 24 horas, solamente debes presionar los botones que marcan las horas y actualizarlo la fecha indicada.

Celulares y Smartwatches: Debido a que marca la hora automáticamente, no hay necesidad de manipular el reloj, pues cambia solo.

EL MOTIVO POR EL QUE SE CAMBIA DE HORARIO CON EL INICIO DEL INVIERNO

Desde el 3 de noviembre de 2024, a las 2 de la madrugada, debes cambiar la hora en Estados Unidos por el horario de invierno. ¿El motivo? Porque los días serán más cortos por el tiempo reducido que tendrá la luz natural durante el día.

Así que ya sabes, si no quieres tener complicaciones en el trabajo, estudios y más; no olvides modificar tu horario, mejor hazlo antes de dormir.

LOS ESTADOS QUE NO CAMBIAN DE HORARIO

Aunque la mayoría de estados de los Estados Unidos realizan ajustes de hora anuales, en verano e invierno, Hawái y Arizona no lo hacen. Mientras que el primero mantiene el horario estándar hawaiano (HST), el segundo sigue el horario estándar de montaña (MST), excepto en la Nación Navajo.