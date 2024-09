El verano llegó a su fin en USA, y como todos saben, una de las medidas que todo residente de Montana debe hacer es ajustar su reloj al nuevo horario tras la culminación de esta estación. Si eres nuevo en el estado y no sabes cuándo ni cómo atrasar tus aparatos, aquí te dejo una simples pautas para que te pongas al corriente de esta disposición. ¡Podría salvarte de un apuro!

Como bien sabemos, el verano se despide de Montana y los más de 45 estados dentro de USA. Por ello, el gobierno norteamericano ha fijado el nuevo horario que tendrán las diferentes ciudades dentro del país más poderoso del mundo antes de la llegada del año 2025.

En tanto, Montana es uno de los estados federados que tendrá que ajustar su reloj al nuevo horario de invierno 2024. ¿Sabes desde cuándo regirá este cambio? Te lo cuento aquí.

NUEVO HORARIO DE INVIERNO 2024 EN MONTANA: ¿DESDE CUÁNDO SE RETRASAN LAS HORAS EN MONTANA?

Debemos tener en cuenta que este cambio de horario entrará en vigor a las 2 a. m. del próximo domingo 3 de noviembre. Es decir, se procederá a retrasar una hora todos los aparatos que puedan indicar el tiempo a partir de la fecha mencionada.

Aunque el cambio de horario es una medida extendida en Estados Unidos, hay algunos que no se han adherido a esta medida (Foto: Pixabay)

Vale precisar que este ajuste gradual de horario te permitirá, entre otras cosas, poder disfrutar de una hora más de sueño antes de ir al trabajo o realizar tus pendientes. Asimismo, vale precise que este cambio dura hasta el inicio de la próxima estación del verano.

¿CÓMO RETRASAR LOS RELOJES POR EL CAMBIO DE ESTACIÓN EN MONTANA?

Recuerda que el cambio de horario en el país norteamericano es una práctica habitual que se viene realizando desde hace varios gobiernos. Por ello, deberías estar familiarizado con este ajuste de cara al fin del horario de verano.

Para este caso, la instrucción es clara: retrasar los aparatos una hora. Si bien parece una tarea simple, a muchos turistas, estudiantes, visitantes o residentes puede parecerlo algo extraño ajustar sus aparatos tecnológicos al no estar al tanto de este proceso.

No obstante, la solución es muy simple: mover la manecilla del reloj hacia atrás pasando de las 3 a.m. a las 2 a.m. del próximo 3 de noviembre. En tanto, es recomendable ajustar los aparatos antes de ir a a la cama para evitar inconvenientes tanto en el trabajo como en la rutina.

Sigue estas recomendaciones para evitar confusiones en las franjas horarias (Foto: Pixabay)

Para suerte de las generaciones actuales, el avance tecnológico ha acelerado este proceso. Muchos de los hogares poseen relojes digitales que están programados para este ajuste de manera automática, evitando así confusiones al nuevo horario de invierno 2024. Eso significa que si posees algunos de estos artefactos, no necesitarás realizar algún cambio de hora durante la madrugada del próximo 3 de noviembre.

¿EN QUE OTRAS PARTES DE USA SE APLICA EL CAMBIO DE HORARIO DE INVIERNO 2024?

En caso no lo sepas, el nuevo horario de invierno se aplicará de manera homogénea en todo Estados Unidos, salvo Arizona y Hawái . Tampoco entran en este ajuste Los territorios de Samoa Americana, Islas Marianas del Norte, Puerto Rico e Islas Vírgenes de Estados Unidos.