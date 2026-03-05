El tiempo está a punto de dar un salto en California. Como cada año, millones de residentes deberán ajustar sus relojes para adaptarse al horario de verano, un cambio que no solo modifica la rutina diaria, sino que también marca el inicio de días más largos y atardeceres más tardíos. Este ajuste forma parte de una práctica adoptada en gran parte de Estados Unidos para aprovechar mejor la luz solar durante los meses más cálidos.

El cambio de hora en 2026 será especialmente relevante para quienes dependen de horarios precisos, como trabajadores, estudiantes y viajeros. Las autoridades, incluido el Department of Transportation, recomiendan prepararse con anticipación para evitar confusiones y asegurar una transición sin inconvenientes.

Fecha oficial del cambio de hora en California 2026

El horario de verano comenzará oficialmente en California el domingo 8 de marzo de 2026, cuando los relojes deberán adelantarse una hora. Este cambio ocurre en todo el estado de California y en la mayoría de los estados del país que observan el horario de verano, como parte del sistema conocido como Daylight Saving Time (DST).

A las 2:00 a.m., el reloj avanzará directamente a las 3:00 a.m., lo que significa que esa madrugada tendrá una hora menos. Aunque esto implica dormir menos esa noche, el beneficio será evidente en los días siguientes, con más luz natural durante la tarde y la noche. Según la National Institute of Standards and Technology, este ajuste busca optimizar el uso de la luz solar y contribuir a la eficiencia energética.

Cuándo ajustar el reloj y recomendaciones importantes

El momento exacto para ajustar el reloj es a las 2:00 a.m. del domingo 8 de marzo de 2026, cuando deberá adelantarse una hora. Sin embargo, muchos expertos recomiendan hacerlo antes de ir a dormir el sábado por la noche para evitar retrasos o confusiones al día siguiente.

Recomendaciones clave para el cambio de hora

⏰ Ajusta los relojes manuales antes de dormir el sábado, incluyendo relojes de pared y dispositivos no automáticos.

📱 Verifica tus dispositivos electrónicos, ya que la mayoría de teléfonos inteligentes y computadoras se actualizan automáticamente.

😴 Intenta dormir un poco más temprano, para reducir el impacto del cambio en tu descanso.

📅 Revisa tus alarmas y horarios importantes, especialmente si tienes compromisos temprano el domingo.

🚗 Ten precaución al conducir temprano, ya que el cambio puede afectar tu nivel de alerta.

🏫 Planifica con anticipación tus actividades del lunes, ya que el ajuste puede influir en tu rutina durante los primeros días.

Este cambio marca el inicio de una temporada con más luz natural en las tardes, algo que muchos residentes aprovechan para actividades al aire libre y que simboliza la llegada progresiva de la primavera en California.