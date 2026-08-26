El eclipse lunar parcial de agosto de 2026 será uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del año en Estados Unidos. Ocurrirá durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto , según el huso horario, y alcanzará una magnitud muy alta: cerca del 96% del disco lunar entrará en la sombra oscura de la Tierra, conocida como umbra.

La mejor visibilidad se concentrará en gran parte del territorio continental de Estados Unidos, especialmente en los estados del centro, este y sur. En estas zonas, la Luna estará sobre el horizonte durante todas las fases importantes del fenómeno: desde el ingreso a la umbra hasta el momento máximo y la salida de la sombra.

En cambio, sectores del oeste estadounidense verán las fases más impactantes poco después del atardecer. Esto no impide disfrutar del eclipse, pero obliga a elegir un sitio con horizonte despejado hacia el este, ya que la Luna todavía estará relativamente baja. Alaska tendrá una observación más limitada y en algunas zonas no podrá apreciarse la fase parcial completa.

Aunque será técnicamente un eclipse parcial, su profundidad hará que la Luna luzca muy oscura, con posibles tonos cobrizos, rojizos o anaranjados. Por eso, muchos observadores lo identificarán visualmente como una “Luna de Sangre”, aunque ese término se asocia con mayor precisión a los eclipses lunares totales.

Conoce a qué hora inicia y dónde ver el eclipse lunar parcial con “Luna de Sangre” este viernes 28 de agosto en Madrid y Barcelona. (Foto: AFP)

Estados con mayor visibilidad del eclipse lunar

Los estados del centro y este de EE. UU. tendrán la experiencia más completa, porque el eclipse se desarrollará con la Luna alta en el cielo nocturno. Esto favorece una observación más cómoda y reduce el riesgo de que edificios, montañas o árboles oculten parte del evento.

La fase parcial comenzará a las 02:34 UTC del 28 de agosto y el máximo llegará a las 04:13 UTC. En horario local, el punto culminante ocurrirá a las 12:12 a. m. EDT, 11:12 p. m. CDT, 10:12 p. m. MDT y 9:12 p. m. PDT .

Zona de Estados Unidos Visibilidad esperada Hora aproximada del máximo Costa Este y sureste Eclipse parcial completo, con la Luna alta 12:12 a. m. EDT, 28 de agosto Centro y Medio Oeste Eclipse parcial completo y en horario cómodo 11:12 p. m. CDT, 27 de agosto Montañas Rocosas Máximo visible durante la noche 10:12 p. m. MDT, 27 de agosto Costa Oeste Máximo poco después del anochecer 9:12 p. m. PDT, 27 de agosto Alaska Visibilidad parcial y variable según la ciudad Antes o durante el ocaso lunar

Entre los estados con condiciones astronómicas más favorables están Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Massachusetts, Connecticut, Virginia, Maryland, Carolina del Norte, Georgia y Florida. También destacan Illinois, Michigan, Ohio, Wisconsin, Minnesota, Texas, Oklahoma, Luisiana, Arkansas y Tennessee.

En estos territorios, el evento podrá seguirse desde el inicio de la fase penumbral hasta el final, siempre que el cielo esté despejado. La fase penumbral empieza antes, pero es más sutil; el cambio realmente visible comienza cuando el borde de la Luna entra en la umbra terrestre.

¿En qué ciudades de Estados Unidos conviene observarlo?

Nueva York, Washington D. C., Miami, Atlanta, Chicago, Houston, Dallas y Austin estarán entre las principales ciudades para ver el eclipse completo. En ellas, la Luna ya estará bien posicionada sobre el horizonte cuando alcance su máxima ocultación.

En Nueva York, Washington D. C. y Miami, el máximo está previsto alrededor de las 12:12 a. m. del viernes 28 de agosto . En Chicago, Houston, Dallas y Austin, llegará cerca de las 11:12 p. m. del jueves 27. Estas horas permiten seguir el espectáculo sin necesidad de madrugar, especialmente en el centro del país.

Ciudad Estado / distrito Hora del máximo del eclipse Fecha local Condición de visibilidad Nueva York Nueva York 12:12 a. m. EDT Viernes 28 de agosto Eclipse parcial completo; Luna bien ubicada sobre el horizonte Washington D. C. Distrito de Columbia 12:12 a. m. EDT Viernes 28 de agosto Eclipse parcial completo; condiciones favorables Miami Florida 12:12 a. m. EDT Viernes 28 de agosto Eclipse parcial completo; Luna alta durante el máximo Atlanta Georgia 12:12 a. m. EDT Viernes 28 de agosto Eclipse parcial completo; buena posición lunar Chicago Illinois 11:12 p. m. CDT Jueves 27 de agosto Eclipse parcial completo; horario cómodo de observación Houston Texas 11:12 p. m. CDT Jueves 27 de agosto Eclipse parcial completo; buena visibilidad si el cielo está despejado Dallas Texas 11:12 p. m. CDT Jueves 27 de agosto Eclipse parcial completo; Luna visible durante las fases principales Austin Texas 11:12 p. m. CDT Jueves 27 de agosto Eclipse parcial completo; condiciones favorables Los Ángeles California 9:12 p. m. PDT Jueves 27 de agosto Máximo visible poco después del anochecer; buscar horizonte despejado al este San Francisco California 9:12 p. m. PDT Jueves 27 de agosto Máximo visible con la Luna relativamente baja; recomendable un punto elevado Las Vegas Nevada 9:12 p. m. PDT Jueves 27 de agosto Buena oportunidad de observación; preferir zonas alejadas de luces urbanas Portland Oregón 9:12 p. m. PDT Jueves 27 de agosto Máximo visible tras el crepúsculo; horizonte oriental despejado es clave Seattle Washington 9:12 p. m. PDT Jueves 27 de agosto Eclipse visible al inicio de la noche; dependerá especialmente de la nubosidad Anchorage Alaska Variable según la ubicación Jueves 27 / viernes 28 de agosto Visibilidad limitada; se observará una fracción menor del eclipse Adak Alaska No aplicable para la fase principal Jueves 27 / viernes 28 de agosto La fase umbral significativa podría no ser visible

Las ciudades de la costa oeste también tendrán una oportunidad destacada. Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas, Portland y Seattle observarán el máximo aproximadamente a las 9:12 p. m. PDT . La diferencia es que el eclipse comenzará con la Luna baja o saliendo tras el crepúsculo, por lo que será importante buscar miradores, playas, parques elevados o espacios abiertos.

En Alaska, la situación será menos favorable. Anchorage verá una fracción menor del eclipse, mientras que localidades alejadas hacia el oeste, como Adak, podrían no observar la fase umbral significativa. NASA indica que Alaska queda en gran medida fuera de la zona de mejor visibilidad del fenómeno.

Revisa el mapa de visibilidad y dónde se verá el eclipse lunar parcial que se realizará entre el 27 y 28 de agosto. Un evento importante para la astronomía. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

Cómo ver el eclipse lunar sin riesgos

A diferencia de un eclipse solar, un eclipse lunar se puede mirar directamente y no exige lentes especiales. Basta con tener un cielo despejado, alejarse de las luces intensas y mirar hacia la Luna durante la noche.

Para mejorar la experiencia, conviene revisar el pronóstico del tiempo de la ciudad elegida el mismo día. La nubosidad será el principal factor que determinará la visibilidad real, incluso en los estados ubicados dentro de la franja ideal del eclipse.

Unos binoculares permiten apreciar con mayor detalle el límite entre la zona iluminada y la parte oscurecida de la Luna. Un telescopio pequeño también puede ser útil, pero no es indispensable. Para fotografías, un trípode, el modo nocturno del celular o una cámara con zoom óptico ayudarán a conseguir imágenes más nítidas.