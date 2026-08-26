Conoce dónde se verá mejor el eclipse lunar parcial del 27 y 28 de agosto de 2026 en EE. UU.: horarios, estados, ciudades y consejos para observarlo. (Foto: Composición Gestión Mix)
Conoce dónde se verá mejor el eclipse lunar parcial del 27 y 28 de agosto de 2026 en EE. UU.: horarios, estados, ciudades y consejos para observarlo. (Foto: Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
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El eclipse lunar parcial de agosto de 2026 será uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del año en Estados Unidos. Ocurrirá durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto, según el huso horario, y alcanzará una magnitud muy alta: cerca del 96% del disco lunar entrará en la sombra oscura de la Tierra, conocida como umbra.

La mejor visibilidad se concentrará en gran parte del territorio continental de Estados Unidos, especialmente en los estados del centro, este y sur. En estas zonas, la Luna estará sobre el horizonte durante todas las fases importantes del fenómeno: desde el ingreso a la umbra hasta el momento máximo y la salida de la sombra.

En cambio, sectores del oeste estadounidense verán las fases más impactantes poco después del atardecer. Esto no impide disfrutar del eclipse, pero obliga a elegir un sitio con horizonte despejado hacia el este, ya que la Luna todavía estará relativamente baja. Alaska tendrá una observación más limitada y en algunas zonas no podrá apreciarse la fase parcial completa.

Aunque será técnicamente un eclipse parcial, su profundidad hará que la Luna luzca muy oscura, con posibles tonos cobrizos, rojizos o anaranjados. Por eso, muchos observadores lo identificarán visualmente como una “Luna de Sangre”, aunque ese término se asocia con mayor precisión a los eclipses lunares totales.

Conoce a qué hora inicia y dónde ver el eclipse lunar parcial con “Luna de Sangre” este viernes 28 de agosto en Madrid y Barcelona. (Foto: AFP)
Conoce a qué hora inicia y dónde ver el eclipse lunar parcial con “Luna de Sangre” este viernes 28 de agosto en Madrid y Barcelona. (Foto: AFP)

Estados con mayor visibilidad del eclipse lunar

Los estados del centro y este de EE. UU. tendrán la experiencia más completa, porque el eclipse se desarrollará con la Luna alta en el cielo nocturno. Esto favorece una observación más cómoda y reduce el riesgo de que edificios, montañas o árboles oculten parte del evento.

La fase parcial comenzará a las 02:34 UTC del 28 de agosto y el máximo llegará a las 04:13 UTC. En horario local, el punto culminante ocurrirá a las 12:12 a. m. EDT, 11:12 p. m. CDT, 10:12 p. m. MDT y 9:12 p. m. PDT.

Zona de Estados UnidosVisibilidad esperadaHora aproximada del máximo
Costa Este y suresteEclipse parcial completo, con la Luna alta12:12 a. m. EDT, 28 de agosto
Centro y Medio OesteEclipse parcial completo y en horario cómodo11:12 p. m. CDT, 27 de agosto
Montañas RocosasMáximo visible durante la noche10:12 p. m. MDT, 27 de agosto
Costa OesteMáximo poco después del anochecer9:12 p. m. PDT, 27 de agosto
AlaskaVisibilidad parcial y variable según la ciudadAntes o durante el ocaso lunar

Entre los estados con condiciones astronómicas más favorables están Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Massachusetts, Connecticut, Virginia, Maryland, Carolina del Norte, Georgia y Florida. También destacan Illinois, Michigan, Ohio, Wisconsin, Minnesota, Texas, Oklahoma, Luisiana, Arkansas y Tennessee.

En estos territorios, el evento podrá seguirse desde el inicio de la fase penumbral hasta el final, siempre que el cielo esté despejado. La fase penumbral empieza antes, pero es más sutil; el cambio realmente visible comienza cuando el borde de la Luna entra en la umbra terrestre.

¿En qué ciudades de Estados Unidos conviene observarlo?

Nueva York, Washington D. C., Miami, Atlanta, Chicago, Houston, Dallas y Austin estarán entre las principales ciudades para ver el eclipse completo. En ellas, la Luna ya estará bien posicionada sobre el horizonte cuando alcance su máxima ocultación.

En Nueva York, Washington D. C. y Miami, el máximo está previsto alrededor de las 12:12 a. m. del viernes 28 de agosto. En Chicago, Houston, Dallas y Austin, llegará cerca de las 11:12 p. m. del jueves 27. Estas horas permiten seguir el espectáculo sin necesidad de madrugar, especialmente en el centro del país.

CiudadEstado / distritoHora del máximo del eclipseFecha localCondición de visibilidad
Nueva YorkNueva York12:12 a. m. EDTViernes 28 de agostoEclipse parcial completo; Luna bien ubicada sobre el horizonte
Washington D. C.Distrito de Columbia12:12 a. m. EDTViernes 28 de agostoEclipse parcial completo; condiciones favorables
MiamiFlorida12:12 a. m. EDTViernes 28 de agostoEclipse parcial completo; Luna alta durante el máximo
AtlantaGeorgia12:12 a. m. EDTViernes 28 de agostoEclipse parcial completo; buena posición lunar
ChicagoIllinois11:12 p. m. CDTJueves 27 de agostoEclipse parcial completo; horario cómodo de observación
HoustonTexas11:12 p. m. CDTJueves 27 de agostoEclipse parcial completo; buena visibilidad si el cielo está despejado
DallasTexas11:12 p. m. CDTJueves 27 de agostoEclipse parcial completo; Luna visible durante las fases principales
AustinTexas11:12 p. m. CDTJueves 27 de agostoEclipse parcial completo; condiciones favorables
Los ÁngelesCalifornia9:12 p. m. PDTJueves 27 de agostoMáximo visible poco después del anochecer; buscar horizonte despejado al este
San FranciscoCalifornia9:12 p. m. PDTJueves 27 de agostoMáximo visible con la Luna relativamente baja; recomendable un punto elevado
Las VegasNevada9:12 p. m. PDTJueves 27 de agostoBuena oportunidad de observación; preferir zonas alejadas de luces urbanas
PortlandOregón9:12 p. m. PDTJueves 27 de agostoMáximo visible tras el crepúsculo; horizonte oriental despejado es clave
SeattleWashington9:12 p. m. PDTJueves 27 de agostoEclipse visible al inicio de la noche; dependerá especialmente de la nubosidad
AnchorageAlaskaVariable según la ubicaciónJueves 27 / viernes 28 de agostoVisibilidad limitada; se observará una fracción menor del eclipse
AdakAlaskaNo aplicable para la fase principalJueves 27 / viernes 28 de agostoLa fase umbral significativa podría no ser visible

Las ciudades de la costa oeste también tendrán una oportunidad destacada. Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas, Portland y Seattle observarán el máximo aproximadamente a las 9:12 p. m. PDT. La diferencia es que el eclipse comenzará con la Luna baja o saliendo tras el crepúsculo, por lo que será importante buscar miradores, playas, parques elevados o espacios abiertos.

En Alaska, la situación será menos favorable. Anchorage verá una fracción menor del eclipse, mientras que localidades alejadas hacia el oeste, como Adak, podrían no observar la fase umbral significativa. NASA indica que Alaska queda en gran medida fuera de la zona de mejor visibilidad del fenómeno.

Revisa el mapa de visibilidad y dónde se verá el eclipse lunar parcial que se realizará entre el 27 y 28 de agosto. Un evento importante para la astronomía. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.
Revisa el mapa de visibilidad y dónde se verá el eclipse lunar parcial que se realizará entre el 27 y 28 de agosto. Un evento importante para la astronomía. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

Cómo ver el eclipse lunar sin riesgos

A diferencia de un eclipse solar, un eclipse lunar se puede mirar directamente y no exige lentes especiales. Basta con tener un cielo despejado, alejarse de las luces intensas y mirar hacia la Luna durante la noche.

Para mejorar la experiencia, conviene revisar el pronóstico del tiempo de la ciudad elegida el mismo día. La nubosidad será el principal factor que determinará la visibilidad real, incluso en los estados ubicados dentro de la franja ideal del eclipse.

Unos binoculares permiten apreciar con mayor detalle el límite entre la zona iluminada y la parte oscurecida de la Luna. Un telescopio pequeño también puede ser útil, pero no es indispensable. Para fotografías, un trípode, el modo nocturno del celular o una cámara con zoom óptico ayudarán a conseguir imágenes más nítidas.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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