Un nuevo fenómeno astronómico se avecina y será visible en casi todo el mundo. En la noche de este jueves 27 y madrugada del viernes 28 de agosto, el mundo podrá apreciar el eclipse lunar parcial, un evento al que también se le conoce como Luna de Sangre por la tonalidad rojiza que toma el astro del planeta Tierra durante algunos minutos. Por esta razón, aquí te dejo con el mapa completo de las zonas donde será visible y la lista completa de los países que podrán observarlo .

Cabe destacar que este eclipse lunar parcial o también conocida como Luna de Sangre, será totalmente visible en Nortamérica (México, Canadá y Estados Unidos), así como toda Centroamérica y Sudamérica, por lo que seremos afortunados de poder apreciar este eclipse durante la noche del 27 de agosto. En el caso de Europa y África será visible durante la madrugada del 28 de agosto.

Mapa de visibilidad del eclipse lunar que se realizará entre el 27 y 28 de agosto. Imagen creada por ChatGPT y la NASA.

Países donde podrás ver el eclipse lunar parcial del 28 de agosto

Aquí te dejo con la lista completa de todos los países alrededor del mundo desde donde podrás observar este eclipse lunar parcial del viernes 28 de agosto. Recuerda que será en las primeras horas del día.

Continente Países donde será visible América del Norte Canadá, Estados Unidos, México América Central Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá Caribe Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, República Dominicana, Granada, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago América del Sur Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela Europa Albania, Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania, Ciudad del Vaticano África Argelia, Angola, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Comoras, Costa de Marfil, Egipto, Eritrea, Esuatini, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bisáu, Guinea Ecuatorial, Kenia, Lesoto, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República del Congo, República Democrática del Congo, Ruanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Zambia, Zimbabue Asia Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Irak, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Palestina, Qatar, Siria, Turquía, Yemen

Como bien podemos apreciar, casi todos los países alrededor del mundo podrán ser testigos de este eclipse lunar parcial salvo por algunos en específico como gran parte de Rusia, China, Japón, Australia, Nueva Zelanda. Esto se debe a que en dichos países será de día cuando ocurra este fenómeno.