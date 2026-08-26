Este jueves 27 y viernes 28 de agosto de 2026, Estados Unidos será uno de los lugares alrededor del mundo donde el eclipse lunar parcial o también conocida como Luna de Sangre será visible. Este fenómeno astronómico coloca a nuestro satélite de un color rojizo en nuestro firmamento y puede ser visto desde cualquier parte del país. A continuación, revisa todos los detalles para ver el eclipse lunar parcial o Luna de Sangre desde Estados Unidos .

ESTADOS UNIDOS, 27/08/2026.- El eclipse lunar parcial del 27 al 28 de agosto de 2026 alcanzará su punto máximo a diferentes horas locales en Estados Unidos, con la Luna profundamente cubierta por la sombra de la Tierra. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿A qué hora ver el eclipse lunar parcial del 28 de agosto en Dallas, Texas?

En Dallas, Texas, el eclipse lunar parcial podrá observarse desde la noche del jueves 27 de agosto hasta la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026. El fenómeno comenzará con una fase penumbral, pero el momento más llamativo llegará cuando la sombra de la Tierra empiece a cubrir directamente la Luna.

Horarios clave en Dallas (CDT):

8:23 p. m. del 27 de agosto: comienza la fase penumbral.

comienza la fase penumbral. 9:33 p. m.: inicia el eclipse parcial.

inicia el eclipse parcial. 11:12 p. m.: alcanza su máximo.

alcanza su máximo. 12:51 a. m. del 28 de agosto: termina la fase parcial.

termina la fase parcial. 2:01 a. m.: finaliza completamente el eclipse.

¿Cómo ver la Luna de Sangre del 28 de agosto en Dallas, Texas?

Para disfrutar mejor del fenómeno en Dallas, se recomienda elegir un sitio con cielo despejado, poca contaminación lumínica y una vista abierta hacia el sureste. Durante el inicio del eclipse, la Luna estará hacia el este-sureste, por lo que es conveniente evitar edificios, árboles u otros obstáculos en esa dirección.

Durante el punto máximo del eclipse, aproximadamente el 93 % del diámetro de la Luna estará cubierto por la sombra de la Tierra, lo que podría darle una apariencia rojiza o cobriza.

A continuación, revisa cuáles son los 5 mejores lugares en Dallas para poder observar esta Luna de Sangre del 28 de agosto de 2026.

Lugar Por qué elegirlo Lake Tawakoni State Park Una de las mejores opciones por sus espacios abiertos y menor iluminación urbana que el centro de Dallas. Cedar Hill State Park Amplias zonas naturales al sur de Dallas y buenas posibilidades de encontrar un punto con cielo abierto. Cedar Ridge Preserve Está relativamente cerca de Dallas y ofrece un entorno natural con menos luces que las zonas céntricas. White Rock Lake Alternativa práctica dentro de Dallas, con espacios abiertos alrededor del lago y vistas amplias del cielo. Rafes Urban Astronomy Center En Ponder, al norte de Dallas, es una opción especialmente interesante para aficionados a la astronomía.