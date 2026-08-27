El eclipse lunar parcial de agosto de 2026 será visible desde Chicago, Illinois, la noche del jueves 27 y durante la madrugada del viernes 28 de agosto. El momento máximo ocurrirá a las 11:12 p. m. CDT del jueves , cuando cerca del 96% de la Luna estará dentro de la sombra más oscura de la Tierra.

Para la comunidad hispana en la ‘Ciudad de los Vientos’ y el resto de Illinois, será una de las mejores oportunidades astronómicas del año: el fenómeno será visible durante toda su duración desde gran parte del centro y este de Estados Unidos, sin necesidad de usar telescopio.

Revisa si se necesitan gafas para observar el eclipse parcial lunar de agosto 2026. Todas las recomendaciones para que puedas observar la Luna de forma segura. Imagen creada por la IA de Gemini.

¿A qué hora comienza el eclipse lunar parcial en Chicago?

En Chicago, Illinois, el eclipse lunar parcial comenzará el jueves 27 de agosto de 2026 a las 8:23 p. m., hora central de verano (CDT). A esa hora inicia la fase penumbral, cuando la Luna entra de manera gradual en la sombra exterior de la Tierra.timeanddate+1

La parte más llamativa empezará a las 9:33 p. m. CDT, con el inicio de la fase parcial. Será entonces cuando la sombra oscura de la Tierra comenzará a cubrir visiblemente el disco lunar. El máximo del eclipse llegará a las 11:12 p. m. CDT, y la fase parcial finalizará a las 12:51 a. m. del viernes 28 de agosto.

Etapa del eclipse Hora en Chicago (CDT) Comienza la fase penumbral Jueves 27 de agosto, 8:23 p. m. Comienza el eclipse parcial Jueves 27 de agosto, 9:33 p. m. Máximo del eclipse Jueves 27 de agosto, 11:12 p. m. Termina el eclipse parcial Viernes 28 de agosto, 12:51 a. m. Termina la fase penumbral Viernes 28 de agosto, 2:01 a. m.

Aunque el evento astronómico está fechado internacionalmente para el 28 de agosto, en Chicago sus momentos principales ocurrirán la noche anterior, el jueves 27 de agosto.

¿Qué se verá en el eclipse lunar parcial del 28 de agosto?

No será un eclipse lunar total, pero sí uno parcial muy profundo. En el punto máximo, aproximadamente el 96.3% del disco de la Luna estará dentro de la umbra, la parte central y más oscura de la sombra de la Tierra.

Desde Chicago, la Luna llena irá perdiendo brillo paulatinamente. Luego, una sombra oscura avanzará sobre su superficie hasta dejar solo una pequeña porción fuera de la umbra. Durante el máximo, gran parte de la Luna podría adoptar tonos rojizos, cobrizos o anaranjados, según las condiciones de la atmósfera terrestre.

El Adler Planetarium señala que, desde el área de Chicago, la Luna estará sobre el horizonte durante las fases relevantes del eclipse. En el máximo, la mayor parte del disco lunar se ubicará en la sombra oscura terrestre, mientras una pequeña sección permanecerá en la sombra exterior más clara.

¿Cómo ver el eclipse lunar parcial del 28 de agosto desde Chicago?

El eclipse podrá apreciarse a simple vista. A diferencia de un eclipse solar, mirar la Luna eclipsada no requiere gafas especiales ni filtros de protección ocular.

Para disfrutarlo mejor desde Chicago, busca un punto con el horizonte despejado hacia el sur y con poca iluminación directa. La Luna alcanzará una altura aproximada de 33.3 grados sobre el horizonte durante el máximo, por lo que será relativamente fácil localizarla si el cielo está despejado.

Recomendaciones para observarlo

Empieza a mirar desde las 9:30 p. m. CDT, cuando la fase parcial ya será claramente visible.

Prioriza lugares alejados de luminarias directas, edificios altos y árboles que bloqueen la vista.

Lleva binoculares si quieres distinguir con mayor detalle el borde de la sombra terrestre sobre la Luna.

Usa un trípode y modo nocturno si planeas tomar fotos con celular o cámara.

Revisa el pronóstico del tiempo en Chicago antes de salir: las nubes pueden impedir la observación, aunque el eclipse esté ocurriendo.

¿Cómo ver en línea el eclipse lunar parcial del 28 de agosto desde Chicago?

Si el clima no acompaña en Chicago o no puedes observar la Luna desde un espacio abierto, puedes seguir el fenómeno a través de transmisiones astronómicas en línea. La NASA ofrece recursos, mapas y visualizaciones oficiales para el eclipse lunar parcial del 28 de agosto de 2026.

Busca las emisiones en directo publicadas el día del evento por organizaciones científicas, observatorios, planetarios y medios especializados. Como la fase máxima se producirá a las 11:12 p. m. CDT en Chicago, conviene conectarse entre las 10:45 p. m. y las 11:00 p. m. para seguir el punto más espectacular de la noche.

Las transmisiones pueden variar por plataforma y disponibilidad geográfica, por lo que el seguimiento local más seguro es consultar los canales digitales oficiales de NASA y del Adler Planetarium el día del eclipse.

Revisa el mapa de visibilidad y dónde se verá el eclipse lunar parcial que se realizará entre el 27 y 28 de agosto. Un evento importante para la astronomía. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Por qué la Luna se verá roja?

La Luna puede adquirir una tonalidad roja durante un eclipse porque la luz solar atraviesa la atmósfera de la Tierra antes de llegar a la superficie lunar. La atmósfera dispersa con mayor facilidad las longitudes de onda azules, mientras deja pasar y desvía una proporción mayor de los tonos rojizos y anaranjados hacia la Luna.

Por esta razón, incluso cuando la Luna entra en la umbra —la sombra más oscura del planeta— no desaparece por completo. En cambio, puede verse de un color cobrizo, rojizo o naranja. El tono exacto dependerá de la cantidad de polvo, nubes y partículas presentes en la atmósfera terrestre esa noche.

Cómo ver el eclipse lunar parcial con la Luna de Sangre del 28 de agosto

No necesitas equipo profesional para observar este evento desde Illinois. A simple vista podrás seguir tanto el avance de la sombra como el cambio gradual de color en la Luna.

Los binoculares pueden mejorar la experiencia porque permiten notar los cráteres lunares y el contorno de la sombra proyectada por la Tierra. Un telescopio también funciona, pero no es indispensable y reduce el campo visual: para muchas personas, la vista completa de la Luna eclipsada resulta más atractiva sin aumento.

Si tomas fotografías, evita el zoom digital extremo del celular. Una toma estable con trípode o apoyando el teléfono en una superficie firme suele ofrecer un mejor resultado. También puedes incluir edificios, el skyline de Chicago, el lago Michigan o elementos del paisaje para dar escala a la imagen.

Un eclipse parcial casi total

El eclipse de agosto será especialmente notable porque se trata de un eclipse parcial cercano a la totalidad. NASA calcula que el 96.3% del disco lunar estará dentro de la umbra en el instante máximo, mientras otras mediciones del fenómeno señalan una magnitud umbral cercana a 0.93.

Eso significa que, visualmente, solo una pequeña franja de la Luna quedará fuera de la sombra más intensa de la Tierra. Por ello, algunos observadores podrían describirlo como una “Luna de Sangre”, aunque técnicamente esa expresión suele asociarse sobre todo con eclipses lunares totales.

El evento será visible desde gran parte de América del Norte y del Sur, además de sectores de Europa occidental y África occidental. Para Chicago, las condiciones geométricas del eclipse serán favorables porque la Luna permanecerá visible en las etapas más importantes.

Mejores lugares para ver el eclipse lunar parcial del 28 de agosto en Chicago e Illinois

El mejor lugar es aquel con cielo despejado y una vista amplia hacia el sur. En una ciudad con contaminación lumínica como Chicago, alejarse de luces directas ayuda a distinguir mejor los tonos rojizos y el contraste de la sombra, aunque la Luna llena seguirá siendo visible desde muchos puntos urbanos.

Opciones en Chicago

Northerly Island: ofrece áreas abiertas junto al lago y una vista amplia del cielo.

ofrece áreas abiertas junto al lago y una vista amplia del cielo. Promontory Point: es una alternativa frente al lago Michigan, con menor obstrucción visual hacia el horizonte.

es una alternativa frente al lago Michigan, con menor obstrucción visual hacia el horizonte. Montrose Harbor y Montrose Beach: tienen espacios abiertos útiles para observar la Luna sin edificios inmediatamente delante.

tienen espacios abiertos útiles para observar la Luna sin edificios inmediatamente delante. Lincoln Park y Museum Campus: pueden funcionar si eliges zonas alejadas de iluminación intensa y con vista despejada.

Opciones en Illinois

Starved Rock State Park: una opción para quienes puedan salir del área metropolitana y busquen cielos menos afectados por la iluminación urbana.

una opción para quienes puedan salir del área metropolitana y busquen cielos menos afectados por la iluminación urbana. Fermilab Natural Areas, en Batavia: sus zonas abiertas pueden ser una alternativa en los suburbios del oeste, siempre respetando horarios de acceso y normas del lugar.

sus zonas abiertas pueden ser una alternativa en los suburbios del oeste, siempre respetando horarios de acceso y normas del lugar. Parques y áreas rurales de los condados de DuPage, Kane, Lake y McHenry: en general, ofrecerán mejores condiciones que el centro de Chicago si hay acceso permitido durante la noche.

Antes de acudir, confirma los horarios, reglas de estacionamiento, cierres nocturnos y condiciones de seguridad de cada lugar. La disponibilidad de estos espacios durante la madrugada no está confirmada por las fuentes consultadas y puede cambiar según el parque o municipio.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el eclipse lunar parcial en Chicago, Illinois del 28 de agosto

¿Cuándo será el eclipse lunar parcial en Chicago?

El eclipse se observará en Chicago desde la noche del jueves 27 de agosto hasta la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026. La fase penumbral comienza a las 8:23 p. m. CDT y concluye a las 2:01 a. m. CDT.

¿A qué hora será el punto máximo del eclipse en Chicago?

El máximo ocurrirá a las 11:12 p. m. CDT del jueves 27 de agosto. En ese instante, cerca del 96% de la Luna estará cubierto por la umbra terrestre.

¿Se podrá ver el eclipse lunar desde Chicago?

Sí. Las fuentes consultadas indican que la totalidad del fenómeno será visible desde gran parte del centro y este de Estados Unidos, incluido Chicago.

¿Necesito gafas especiales para observar el eclipse?

No. Las gafas de eclipse se necesitan para mirar directamente al Sol durante un eclipse solar, no para observar un eclipse lunar. La Luna se puede mirar sin protección ocular especial.

¿Será una Luna de Sangre?

Es posible que gran parte de la Luna se vea rojiza o cobriza durante el máximo. Sin embargo, se trata técnicamente de un eclipse parcial, no total, aunque la cobertura será muy alta y cercana al 96%.

¿Qué ocurre si hay nubes en Chicago?

Las nubes pueden bloquear la vista de la Luna. Como alternativa, puedes buscar transmisiones en línea de instituciones científicas y medios astronómicos. NASA ofrece información oficial, mapas y recursos visuales sobre el evento.

¿A qué hora debo salir para verlo mejor?

Llega o busca tu punto de observación antes de las 9:30 p. m. CDT, cuando inicia la fase parcial. Para ver el momento más intenso, procura estar listo entre las 10:45 p. m. y las 11:15 p. m. CDT.