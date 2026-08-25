Houston podrá observar un profundo eclipse lunar parcial durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026. El momento más esperado será a las 11:12 p. m. (hora local CDT) , cuando cerca del 93% del diámetro de la Luna estará dentro de la sombra oscura de la Tierra y podrá adquirir tonalidades rojizas o cobrizas.science.

¿A qué hora comienza el eclipse lunar en Houston?

Aunque el evento está identificado en los calendarios astronómicos internacionales como el eclipse lunar parcial del 28 de agosto de 2026, en Houston se verá principalmente la noche anterior: el jueves 27 de agosto. Esto se debe a la diferencia entre el horario universal y la hora local de Texas.

La fase visible comenzará a las 8:23 p. m. y terminará a las 2:01 a. m. del viernes 28 de agosto. En total, el fenómeno tendrá una duración aproximada de 5 horas y 38 minutos para los observadores en Houston.

Etapa del eclipse Hora en Houston (CDT) Qué se verá Inicio penumbral 8:23 p. m., jueves 27 Una sombra tenue empieza a oscurecer ligeramente la Luna Inicio parcial 9:33 p. m., jueves 27 La sombra más intensa de la Tierra cubre una parte visible de la Luna Máximo del eclipse 11:12 p. m., jueves 27 Cerca del 93% de la Luna estará inmerso en la umbra terrestre Fin de la fase parcial 12:52 a. m., viernes 28 La sombra oscura comienza a retirarse de la superficie lunar Fin del eclipse 2:01 a. m., viernes 28 La Luna recupera su brillo habitual

El mejor momento para mirar será entre las 10:30 p. m. y las 11:45 p. m., especialmente alrededor de las 11:12 p. m. En ese punto, la Luna estará alta y será más fácil verla sin edificios, árboles o el horizonte urbano bloqueando la vista. La magnitud umbral prevista es de 0.930, una cifra que confirma que será un eclipse parcial muy profundo, cercano a cubrir por completo el disco lunar.

¿Por qué la Luna se verá roja?

El término “Luna de Sangre” se utiliza popularmente cuando la Luna toma tonalidades rojizas, anaranjadas o cobrizas durante un eclipse lunar. En este caso no habrá un eclipse total, por lo que una parte pequeña del disco lunar continuará iluminada directamente por el Sol. Sin embargo, la porción que ingrese en la sombra central de la Tierra puede verse notablemente oscura y rojiza.

Ese color aparece porque la atmósfera terrestre filtra la luz solar. Las longitudes de onda azules se dispersan con mayor facilidad, mientras que la luz rojiza se desvía hacia la sombra de la Tierra y alcanza la superficie lunar. Es el mismo principio físico que genera los tonos rojizos de los amaneceres y atardeceres.

NASA indica que, en el máximo del eclipse, alrededor del 93% del diámetro lunar estará dentro de la umbra, la región más oscura de la sombra terrestre. Por ello, desde Houston se espera una imagen llamativa: gran parte de la Luna se oscurecerá y podría adquirir un aspecto rojizo oxidado, mientras que un borde permanecerá más brillante.

Cómo ver el eclipse lunar parcial

Observar este eclipse será sencillo: no se necesitan gafas especiales, filtros solares ni equipo profesional. A diferencia de un eclipse solar, mirar un eclipse lunar directamente es seguro para los ojos.

Para disfrutar mejor del evento en Houston, toma en cuenta estas recomendaciones:

Busca un sitio abierto con vista despejada hacia el cielo, lejos de edificios altos, postes, árboles y luces intensas.

Llega antes de las 9:33 p. m. , hora en la que comenzará la fase parcial y el cambio en la Luna será más evidente.

, hora en la que comenzará la fase parcial y el cambio en la Luna será más evidente. Prioriza el periodo cercano a las 11:12 p. m. , el máximo del eclipse y la mejor oportunidad para apreciar el efecto de Luna de Sangre.

, el máximo del eclipse y la mejor oportunidad para apreciar el efecto de Luna de Sangre. Usa binoculares si deseas distinguir mejor el borde curvo de la sombra terrestre avanzando sobre los cráteres lunares.

Un telescopio pequeño puede mejorar el detalle visual, pero no es indispensable.

Revisa el pronóstico de nubosidad el mismo día: las nubes son el principal factor que podría afectar la observación.

Si tomas fotos con celular, activa el modo nocturno, estabiliza el dispositivo con un trípode o apoyo firme y evita el zoom digital excesivo.

Un eclipse parcial casi total

Este no será un eclipse lunar total, pero sí uno de gran impacto visual. La Luna no quedará completamente cubierta por la umbra de la Tierra; aun así, el 93% de su diámetro estará dentro de esa sombra durante el máximo. Por eso, el aspecto será mucho más dramático que en un eclipse parcial leve.

La denominación correcta es eclipse lunar parcial profundo. Aun cuando el nombre Luna de Sangre es popular y atractivo, conviene aclarar que el color dependerá de las condiciones atmosféricas de la Tierra, la transparencia del cielo y la presencia de polvo o partículas en la atmósfera. La Luna puede lucir rojo oscuro, cobriza, marrón o incluso grisácea.

En Houston, la cita principal será el jueves 27 de agosto desde las 8:23 p. m. Si el cielo está despejado, bastará con mirar hacia arriba poco antes de las 11:12 p. m. para presenciar el punto culminante de uno de los fenómenos astronómicos más interesantes de agosto de 2026.