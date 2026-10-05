Este lunes 5 de octubre, Guatemala y Surinam se miden en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido popularmente como El Trébol, por la cuarta jornada de la Liga de Naciones de Concacaf. La Azul y Blanco llega con la obligación de sumar de a tres para meterse en los cuartos de final, por lo que el empuje de su gente en las gradas será fundamental.

El camino del equipo dirigido por Luis Fernando Tena ha tenido de todo: debutó con tropiezo 3-2 ante Jamaica, levantó cabeza con una contundente goleada 6-0 sobre El Salvador y viene de rescatar un empate 0-0 frente al propio Surinam en condición de visitante.

Surinam, en tanto, aterriza como puntero del Grupo B y busca sellar su boleto a la siguiente ronda. Los caribeños han mostrado solidez tras vencer 3-2 a Honduras, 2-1 a Martinica y repartir puntos sin goles en su último cruce ante los guatemaltecos.

¿A qué hora juega Guatemala vs. Surinam EN VIVO?

Te presentamos la guía de canales del partido entre Guatemala contra Surinam que se realizará hoy por la Concacaf Nations League.

Guatemala: 18:00 horas

El Salvador: 18:00 horas

Honduras: 18:00 horas

Nicaragua: 18:00 horas

Costa Rica: 18:00 horas

México: 18:00 horas

Panamá: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Perú: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Bolivia: 20:00 horas

Surinam: 21:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Brasil: 21:00 horas

Chile: 21:00 horas

Paraguay: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, 05/10/2026.- Canal para ver EN VIVO el partido entre Guatemala vs. Surinam hoy por la Liga de Naciones de Concacaf desde el Estadio Manuel Felipe Carrera. FOTO: Imagen creada con la IA de Gemini.

¿A qué hora juega Guatemala vs. Surinam en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos, te compartimos los horarios para que puedas ver el partido.

Hora del Pacífico (PT) (ej. Los Ángeles): 17:00 horas

Hora de la Montaña (MT) (ej. Denver): 18:00 horas

Hora del Centro (CT) (ej. Chicago, Houston): 19:00 horas

Hora del Este (ET) (ej. Miami, Nueva York): 20:00 horas

¿En qué canal transmiten Guatemala vs. Surinam EN VIVO?

Revisa la guía de canales para ver EN VIVO el partido entre Guatemala contra Surinam hoy por la cuarta fecha de la Concacaf Nations League 2026:

Costa Rica: FOX

El Salvador: FOX El Salvador

Guatemala: FOX Guatemala

Honduras: FOX Honduras

Jamaica: Bluu

Nicaragua: FOX Nicaragua

Panamá: FOX Panamá

Puerto Rico: FOX Sports 2, ViX y NAICOM

Estados Unidos: Fox Sports 2, fuboTV, ViX y FOX One

El partido será transmitido EN VIVO en Guatemala por FOX, canal que tiene los derechos del campeonato, en territorio nacional. El compromiso está pactado para iniciar a las 18:00 horas.