Este lunes 5 de octubre, Guatemala y Surinam se miden en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido popularmente como El Trébol, por la cuarta jornada de la Liga de Naciones de Concacaf. La Azul y Blanco llega con la obligación de sumar de a tres para meterse en los cuartos de final, por lo que el empuje de su gente en las gradas será fundamental.
El camino del equipo dirigido por Luis Fernando Tena ha tenido de todo: debutó con tropiezo 3-2 ante Jamaica, levantó cabeza con una contundente goleada 6-0 sobre El Salvador y viene de rescatar un empate 0-0 frente al propio Surinam en condición de visitante.
Surinam, en tanto, aterriza como puntero del Grupo B y busca sellar su boleto a la siguiente ronda. Los caribeños han mostrado solidez tras vencer 3-2 a Honduras, 2-1 a Martinica y repartir puntos sin goles en su último cruce ante los guatemaltecos.
¿A qué hora juega Guatemala vs. Surinam EN VIVO?
Te presentamos la guía de canales del partido entre Guatemala contra Surinam que se realizará hoy por la Concacaf Nations League.
- Guatemala: 18:00 horas
- El Salvador: 18:00 horas
- Honduras: 18:00 horas
- Nicaragua: 18:00 horas
- Costa Rica: 18:00 horas
- México: 18:00 horas
- Panamá: 19:00 horas
- Colombia: 19:00 horas
- Perú: 19:00 horas
- Ecuador: 19:00 horas
- Venezuela: 20:00 horas
- Bolivia: 20:00 horas
- Surinam: 21:00 horas
- Argentina: 21:00 horas
- Brasil: 21:00 horas
- Chile: 21:00 horas
- Paraguay: 21:00 horas
- Uruguay: 21:00 horas
¿A qué hora juega Guatemala vs. Surinam en Estados Unidos?
Si te encuentras en Estados Unidos, te compartimos los horarios para que puedas ver el partido.
- Hora del Pacífico (PT) (ej. Los Ángeles): 17:00 horas
- Hora de la Montaña (MT) (ej. Denver): 18:00 horas
- Hora del Centro (CT) (ej. Chicago, Houston): 19:00 horas
- Hora del Este (ET) (ej. Miami, Nueva York): 20:00 horas
¿En qué canal transmiten Guatemala vs. Surinam EN VIVO?
Revisa la guía de canales para ver EN VIVO el partido entre Guatemala contra Surinam hoy por la cuarta fecha de la Concacaf Nations League 2026:
- Costa Rica: FOX
- El Salvador: FOX El Salvador
- Guatemala: FOX Guatemala
- Honduras: FOX Honduras
- Jamaica: Bluu
- Nicaragua: FOX Nicaragua
- Panamá: FOX Panamá
- Puerto Rico: FOX Sports 2, ViX y NAICOM
- Estados Unidos: Fox Sports 2, fuboTV, ViX y FOX One
El partido será transmitido EN VIVO en Guatemala por FOX, canal que tiene los derechos del campeonato, en territorio nacional. El compromiso está pactado para iniciar a las 18:00 horas.