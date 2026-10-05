Este lunes 5 de octubre se realizará un partido que promete estar plasmado de emociones. Honduras y Jamaica se enfrentan por la cuarta jornada de la Liga A de la Concacaf Nations League en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa a las 20:00 horas (horario de Honduras). Ambas selecciones necesitan ganar para acceder a la siguiente ronda del campeonato y mantener intactas sus aspiraciones para clasificar a la Copa Oro.

La selección de Honduras llega a la cita con tres puntos. A pesar de las expectativas por ver su accionar en el campeonato, no pudo mantener la regularidad. En su primer compromiso perdieron contra Surinam en condición de local, pero en la siguiente fecha ganaron 1-0 a Jamaica en Kingston. En la tercera jornada cayó 2-1 ante Martinica.

Jamaica, por su lado, tiene que ganar y esperar que Surinam no pueda sumar tres puntos para quedarse con el primer lugar del Grupo B. Los Reggae Boyz registran seis puntos tras derrotar a Guatemala y El Salvador.

Conoce qué canales de TV por señal abierta y horarios por país pasan el partido Honduras vs. Jamaica EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por la CONCACAF Nations League 2026. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver Telecadena EN VIVO, Honduras vs. Surinam por Concacaf Nations League 2026?

Para ver el partido Honduras vs. Jamaica por la Jornada 4 del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026 por Telecadena 7 y 4 de Honduras en vivo, puedes hacerlo de manera legal a través de las siguientes opciones oficiales:

Sitio Web Oficial (Televicentro) Plataforma de Deportes Televisión Abierta (Honduras) Ingresa directamente al portal de streaming o transmisión en vivo de Televicentro, la corporación dueña del canal. Si buscas partidos o eventos especiales (como la Premier League o torneos de la selección), puedes sintonizarlos mediante la web oficial de Deportes TVC+. Si te encuentras en el país, puedes captar la señal gratuita en tu televisor sintonizando el Canal 7 VHF en Tegucigalpa o el Canal 4 VHF en San Pedro Sula.

¿Cómo ver Deportes TVC EN VIVO, partido Honduras vs. Jamaica?

Para ver la señal del canal Deportes TVC en vivo y disfrutar del partido Honduras vs. Jamaica por la Jornada 4 de la Concacaf Nations League 2026, así como otros encuentros de la Liga Nacional de Honduras y la Selección, cuentas con las siguientes alternativas oficiales en internet y dispositivos móviles:

Plataforma Web Oficial y Streaming Aplicaciones Móviles Oficiales (App DTVC+) Redes Sociales Deportes TVC+: Puedes ingresar directamente al sitio web oficial de Deportes TVC+ para ver las transmisiones oficiales de partidos y la señal del canal en directo. Puedes descargar la aplicación oficial en tu teléfono o tableta para seguir la señal en alta calidad y acceder a contenidos bajo demanda (VOD): YouTube: A través del canal de YouTube Deportes TVC transmiten programas de debate, resúmenes, conferencias y coberturas especiales “De Cerca” antes y después de los encuentros importantes. Sección de Partidos en Vivo: Su portal de noticias cuenta con un apartado específico de Deportes TVC Partidos en Vivo donde informan sobre las transmisiones disponibles. Para usuarios Android: Disponible en la tienda Google Play de DTVC+. -- -- Para usuarios iOS: Disponible en la App Store de Apple para DTVC+. --

Un detalle a mencionar es que, dependiendo del evento o partido, ciertas transmisiones en vivo dentro de la plataforma digital podrían requerir de una suscripción activa o estar sujetas a bloqueos geográficos si te encuentras fuera del territorio hondureño.

Datos del partido Honduras vs. Jamaica por Concacaf Nations League 2026

Dato Honduras vs. Surinam Instancia Jornada 4 del Grupo B de la Liga A Torneo Concacaf Nations League 2026 Fecha Lunes 5 de octubre de 2026 Hora 8:00 p. m. hora de El Salvador Estadio Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa Canal / Streaming Telesistema, DTVC+ y HRN (Honduras) Condición Honduras juega como local