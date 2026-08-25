Nueva York podrá observar por completo el profundo eclipse lunar parcial de la noche del jueves 27 al viernes 28 de agosto de 2026. El momento más impactante llegará a las 12:12 a. m. EDT , cuando cerca del 96% de la Luna quedará dentro de la sombra oscura de la Tierra y mostrará tonalidades rojizas, anaranjadas o cobrizas.

¿A qué hora ver el eclipse lunar en Nueva York?

Aunque el fenómeno se identifica internacionalmente como el eclipse del 28 de agosto, en Nueva York comenzará la noche anterior, el jueves 27. La Luna estará sobre el horizonte durante todo el evento, por lo que, si el cielo está despejado, será posible seguir todas sus fases sin interrupciones.

Fase del eclipse Hora en Nueva York (EDT) Qué se verá Inicio del eclipse penumbral Jueves 27, 9:23 p. m. La Luna empieza a perder brillo de forma leve; el cambio puede ser difícil de detectar al principio Inicio del eclipse parcial Jueves 27, 10:33 p. m. La umbra, la zona más oscura de la sombra terrestre, comienza a cubrir el disco lunar Máximo del eclipse Viernes 28, 12:12 a. m. Cerca del 96% de la Luna estará en la umbra y podrá adquirir un color rojizo Fin del eclipse parcial Viernes 28, 1:52 a. m. La Luna abandona gradualmente la sombra oscura de la Tierra Fin del eclipse penumbral Viernes 28, 3:01 a. m. Concluye el fenómeno astronómico

Houston podrá observar un profundo eclipse lunar parcial durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026. (Foto: win247/istock)

¿Por qué se verá como una Luna de Sangre?

Este evento será un eclipse parcial, no total: una pequeña franja de la Luna permanecerá fuera de la umbra terrestre. Sin embargo, será especialmente profundo, ya que alrededor del 96,3% de su disco entrará en la sombra más intensa proyectada por nuestro planeta.

La expresión “Luna de Sangre” se utiliza para describir el tono rojo, naranja o cobre que puede adquirir el satélite durante un eclipse lunar. No se debe a que la Luna cambie físicamente de color. La explicación está en la atmósfera de la Tierra.

Cuando la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre, las longitudes de onda azules se dispersan con mayor facilidad, mientras que parte de la luz rojiza se curva y llega hasta la superficie lunar. Esa luz filtrada ilumina la zona eclipsada, creando el característico aspecto rojizo. La intensidad del color puede variar según la presencia de polvo, humo, nubes o partículas en la atmósfera terrestre.

En Nueva York, el punto culminante ocurrirá pasada la medianoche. Será la mejor ventana para apreciar el contraste entre la mayor parte de la Luna oscurecida y el pequeño borde brillante que quedará fuera de la sombra profunda.

¿Cómo ver el eclipse lunar parcial?

A diferencia de un eclipse solar, un eclipse lunar se puede observar directamente a simple vista y no exige gafas especiales ni filtros de protección. Mirar la Luna eclipsada no representa un riesgo para los ojos. Para tener una mejor experiencia en Nueva York, conviene seguir estas recomendaciones:

Busca un lugar con una vista amplia del cielo y alejado de edificios altos que bloqueen el horizonte.

Prioriza zonas con menor contaminación lumínica, aunque el eclipse será visible también desde la ciudad si hay buena transparencia atmosférica.

Revisa el pronóstico de nubosidad durante la tarde del 27 de agosto; las nubes serán el principal obstáculo para observarlo.

Llega con anticipación, especialmente si planeas ir a un parque, una ribera o una terraza pública.

Usa binoculares o un telescopio si deseas distinguir mejor el borde de la sombra sobre la superficie lunar, pero no son indispensables.

Si tomarás fotografías, utiliza trípode, modo manual y teleobjetivo. Para capturar el tono rojizo sin quemar la parte iluminada, prueba exposiciones cortas y ajusta el ISO de manera gradual.

Una buena estrategia es mirar desde las 10:33 p. m., cuando se inicia la fase parcial visible. A esa hora la sombra oscura comenzará a “morder” el disco lunar; después, el cambio de brillo y color se volverá cada vez más evidente hasta el máximo de las 12:12 a. m.

Houston podrá observar un profundo eclipse lunar parcial durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026. (Foto: win247/istock)

¿Se podrá ver el eclipse lunar EN VIVO y en streaming?

Si las condiciones meteorológicas impiden verlo desde Nueva York, es probable que observatorios, medios científicos y plataformas especializadas emitan transmisiones en vivo. NASA señala que el eclipse será visible desde gran parte de América del Norte y del Sur, además de sectores de Europa y África, por lo que habrá múltiples puntos de observación disponibles para seguirlo en línea.

No obstante, la experiencia ideal será observarlo en directo. Este eclipse destaca por su profundidad: casi toda la Luna ingresará en la umbra, pero conservará una fina porción iluminada. Por esa razón, podrá parecerse mucho a una Luna de Sangre total, aunque técnicamente seguirá siendo un eclipse parcial.

Para no perderse el instante clave, marca la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026 a las 12:12 a. m. EDT . Ese será el momento de máxima cobertura y la mejor oportunidad para ver la Luna teñida de rojo sobre el cielo de Nueva York.