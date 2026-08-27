Entre la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28, según tu zona horaria, se realizará el eclipse lunar parcial. Un espectáculo único que se podrá observar en Centroamérica, Latinoamérica, Europa occidental y África occidental. Si quieres seguir EN VIVO y ONLINE todos los detalles de este fenómeno astronómico, la NASA TV realizará una transmisión desde sus plataformas oficiales.

¿A qué hora inicia el eclipse lunar del 27 de agosto? Mira cuánto dura y cómo se verá en Perú

¿Dónde ver NASA TV EN VIVO y gratis?

La cobertura oficial podrá verse desde la página NASA Live, a través de la plataforma gratuita NASA+, la aplicación oficial de la agencia, YouTube y sus canales sociales.

La transmisión incluirá imágenes en directo desde la trayectoria del eclipse, explicaciones de especialistas y seguimiento científico. La narración prevista por NASA será en inglés, pero las imágenes, mapas y visualizaciones convierten a la cobertura en una alternativa útil para seguir el fenómeno desde cualquier país.

Plataforma para ver NASA ¿Es gratis? Cómo acceder NASA Live / NASA+ Sí Web y plataforma oficial de NASA NASA App Sí Aplicación oficial para móviles y TV compatibles YouTube de NASA Sí Canal oficial de la agencia Redes sociales de NASA Sí Cobertura y enlaces en tiempo real Netflix, Amazon Prime o X Depende NASA advierte que pueden requerir suscripción o servicios externos

¿A qué hora comienza el eclipse lunar parcial?

El eclipse lunar parcial se visualizará en Estados Unidos, México, Canadá, Costa Rica, Puerto Rico, Guatemala, entre otros países de Centroamérica. Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Venezuela y Bolivia también podrán disfrutar en su totalidad del evento. España, Portugal y África occidental también observarán la luna de sangre. Por la zona horaria, el inicio y el máximo serán entre la noche del jueves 28 de agosto y la madrugada del 29 de agosto.

País Inicio penumbral Inicio fase parcial Máximo México — Ciudad de México 7:23 p. m. (27 ago.) 8:33 p. m. 10:12 p. m. Estados Unidos - Costa Este 9:23 p. m. (27 ago.) 10:33 p. m. 12:12 a. m. (28 ago.) Estados Unidos — zona Central 8:23 p. m. (27 ago.) 9:33 p. m. 11:12 p. m. Estados Unidos — zona Montaña 7:23 p. m. (27 ago.) 8:33 p. m. 10:12 p. m. Estados Unidos — costa oeste 6:23 p. m. (27 ago.) 7:33 p. m. 9:12 p. m. Guatemala 7:23 p. m. (27 ago.) 8:33 p. m. 10:12 p. m. Honduras 7:23 p. m. (27 ago.) 8:33 p. m. 10:12 p. m. El Salvador 7:23 p. m. (27 ago.) 8:33 p. m. 10:12 p. m. Nicaragua 7:23 p. m. (27 ago.) 8:33 p. m. 10:12 p. m. Costa Rica 7:23 p. m. (27 ago.) 8:33 p. m. 10:12 p. m. Panamá 8:23 p. m. (27 ago.) 9:33 p. m. 11:12 p. m. Colombia 8:23 p. m. (27 ago.) 9:33 p. m. 11:12 p. m. Ecuador 8:23 p. m. (27 ago.) 9:33 p. m. 11:12 p. m. Perú 8:23 p. m. (27 ago.) 9:33 p. m. 11:12 p. m. Chile 9:23 p. m. (27 ago.) 10:33 p. m. 12:12 a. m. (28 ago.) Venezuela 9:23 p. m. (27 ago.) 10:33 p. m. 12:12 a. m. (28 ago.) Bolivia 9:23 p. m. (27 ago.) 10:33 p. m. 12:12 a. m. (28 ago.) Argentina 10:23 p. m. (27 ago.) 11:33 p. m. 1:12 a. m. (28 ago.) Uruguay 10:23 p. m. (27 ago.) 11:33 p. m. 1:12 a. m. (28 ago.) Paraguay 10:23 p. m. (27 ago.) 11:33 p. m. 1:12 a. m. (28 ago.) Brasil 10:23 p. m. (27 ago.) 11:33 p. m. 1:12 a. m. (28 ago.) España peninsular 3:23 a. m. (28 ago.) 4:33 a. m. 6:12 a. m. España — Canarias 2:23 a. m. (28 ago.) 3:33 a. m. 5:12 a. m. Portugal 2:23 a. m. (28 ago.) 3:33 a. m. 5:12 a. m. Marruecos 2:23 a. m. (28 ago.) 3:33 a. m. 5:12 a. m. Argelia 2:23 a. m. (28 ago.) 3:33 a. m. 5:12 a. m. Nigeria 2:23 a. m. (28 ago.) 3:33 a. m. 5:12 a. m. Sudáfrica 3:23 a. m. (28 ago.) 4:33 a. m. 6:12 a. m.