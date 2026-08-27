La cobertura oficial podrá verse desde la página NASA Live, a través de la plataforma gratuita NASA+, la aplicación oficial de la agencia, YouTube y sus canales sociales. (Foto: Imagen creada por Gemini).
La cobertura oficial podrá verse desde la página NASA Live, a través de la plataforma gratuita NASA+, la aplicación oficial de la agencia, YouTube y sus canales sociales. (Foto: Imagen creada por Gemini).
Jesús Yupanqui
mailJesús Yupanqui

Entre la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28, según tu zona horaria, se realizará el eclipse lunar parcial. Un espectáculo único que se podrá observar en Centroamérica, Latinoamérica, Europa occidental y África occidental. Si quieres seguir EN VIVO y ONLINE todos los detalles de este fenómeno astronómico, la NASA TV realizará una transmisión desde sus plataformas oficiales.

¿A qué hora inicia el eclipse lunar del 27 de agosto? Mira cuánto dura y cómo se verá en Perú
¿A qué hora inicia el eclipse lunar del 27 de agosto? Mira cuánto dura y cómo se verá en Perú

¿Dónde ver NASA TV EN VIVO y gratis?

La cobertura oficial podrá verse desde la página , a través de la plataforma gratuita NASA+, la aplicación oficial de la agencia, YouTube y sus canales sociales.

La transmisión incluirá imágenes en directo desde la trayectoria del eclipse, explicaciones de especialistas y seguimiento científico. La narración prevista por NASA será en inglés, pero las imágenes, mapas y visualizaciones convierten a la cobertura en una alternativa útil para seguir el fenómeno desde cualquier país.

Plataforma para ver NASA¿Es gratis?Cómo acceder
NASA Live / NASA+Web y plataforma oficial de NASA
NASA AppAplicación oficial para móviles y TV compatibles
YouTube de NASACanal oficial de la agencia
Redes sociales de NASACobertura y enlaces en tiempo real
Netflix, Amazon Prime o XDependeNASA advierte que pueden requerir suscripción o servicios externos

¿A qué hora comienza el eclipse lunar parcial?

El eclipse lunar parcial se visualizará en Estados Unidos, México, Canadá, Costa Rica, Puerto Rico, Guatemala, entre otros países de Centroamérica. Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Venezuela y Bolivia también podrán disfrutar en su totalidad del evento. España, Portugal y África occidental también observarán la luna de sangre. Por la zona horaria, el inicio y el máximo serán entre la noche del jueves 28 de agosto y la madrugada del 29 de agosto.

PaísInicio penumbralInicio fase parcialMáximo
México — Ciudad de México7:23 p. m. (27 ago.)8:33 p. m.10:12 p. m.
Estados Unidos - Costa Este9:23 p. m. (27 ago.)10:33 p. m.12:12 a. m. (28 ago.)
Estados Unidos — zona Central8:23 p. m. (27 ago.)9:33 p. m.11:12 p. m.
Estados Unidos — zona Montaña7:23 p. m. (27 ago.)8:33 p. m.10:12 p. m.
Estados Unidos — costa oeste6:23 p. m. (27 ago.)7:33 p. m.9:12 p. m.
Guatemala7:23 p. m. (27 ago.)8:33 p. m.10:12 p. m.
Honduras7:23 p. m. (27 ago.)8:33 p. m.10:12 p. m.
El Salvador7:23 p. m. (27 ago.)8:33 p. m.10:12 p. m.
Nicaragua7:23 p. m. (27 ago.)8:33 p. m.10:12 p. m.
Costa Rica7:23 p. m. (27 ago.)8:33 p. m.10:12 p. m.
Panamá8:23 p. m. (27 ago.)9:33 p. m.11:12 p. m.
Colombia8:23 p. m. (27 ago.)9:33 p. m.11:12 p. m.
Ecuador8:23 p. m. (27 ago.)9:33 p. m.11:12 p. m.
Perú8:23 p. m. (27 ago.)9:33 p. m.11:12 p. m.
Chile9:23 p. m. (27 ago.)10:33 p. m.12:12 a. m. (28 ago.)
Venezuela9:23 p. m. (27 ago.)10:33 p. m.12:12 a. m. (28 ago.)
Bolivia9:23 p. m. (27 ago.)10:33 p. m.12:12 a. m. (28 ago.)
Argentina10:23 p. m. (27 ago.)11:33 p. m.1:12 a. m. (28 ago.)
Uruguay10:23 p. m. (27 ago.)11:33 p. m.1:12 a. m. (28 ago.)
Paraguay10:23 p. m. (27 ago.)11:33 p. m.1:12 a. m. (28 ago.)
Brasil10:23 p. m. (27 ago.)11:33 p. m.1:12 a. m. (28 ago.)
España peninsular3:23 a. m. (28 ago.)4:33 a. m.6:12 a. m.
España — Canarias2:23 a. m. (28 ago.)3:33 a. m.5:12 a. m.
Portugal2:23 a. m. (28 ago.)3:33 a. m.5:12 a. m.
Marruecos2:23 a. m. (28 ago.)3:33 a. m.5:12 a. m.
Argelia2:23 a. m. (28 ago.)3:33 a. m.5:12 a. m.
Nigeria2:23 a. m. (28 ago.)3:33 a. m.5:12 a. m.
Sudáfrica3:23 a. m. (28 ago.)4:33 a. m.6:12 a. m.
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

TAGS