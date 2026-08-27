El eclipse lunar parcial de agosto de 2026 será uno de los eventos astronómicos más atractivos del año para la comunidad hispana en Estados Unidos, así como los residentes en México y España. Durante la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28, según la zona horaria, la sombra de la Tierra cubrirá cerca del 96% del disco lunar, creando una Luna de color rojizo conocida popularmente como “Luna de Sangre”. El fenómeno podrá observarse desde gran parte de América, mientras que en España será visible de madrugada y cerca del amanecer; alcanzará su máximo a las 04:13 UTC, cuando cerca del 96.3% del disco lunar estará dentro de la umbra terrestre. Será visible de principio a fin en gran parte de Norteamérica y Sudamérica, mientras que en España se observará cerca del amanecer y con la Luna baja.

Señal de NASA TV transmitiendo en vivo la alineación de la Tierra, el Sol y la Luna durante la fase cumbre del eclipse lunar parcial y la Luna de Sangre este 28 de agosto de 2026. | Imagen referencial creada por Depor utilizando la IA de Copilot / Composición GEC

¿Qué es un eclipse lunar parcial y por qué produce una Luna de Sangre?

Un eclipse lunar parcial ocurre cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna, pero no cubre por completo el disco lunar con su sombra más oscura, llamada umbra. En el evento del 27 y 28 de agosto de 2026, alrededor del 96.3% de la superficie visible de la Luna entrará en la umbra terrestre, por lo que el resultado será muy cercano a un eclipse total, aunque técnicamente seguirá siendo parcial.

El tono rojizo aparece porque la atmósfera terrestre filtra y desvía la luz del Sol. Las longitudes de onda rojas atraviesan mejor la atmósfera y alcanzan la Luna, mientras que las azules se dispersan; por ello, la parte eclipsada puede verse cobre, naranja oscuro o rojiza. El color y la intensidad pueden cambiar de acuerdo con las condiciones de la atmósfera.

¿Cómo ver el eclipse lunar parcial del 28 de agosto en Estados Unidos?

El eclipse será visible desde gran parte de Estados Unidos, con mejores condiciones en las zonas orientales del país. La NASA informa que las Américas estarán en una posición central para seguir el evento, aunque Alaska y el noroeste de Canadá no tendrán visibilidad de la fase parcial.

Para observarlo, busca un lugar abierto con una vista despejada hacia el cielo. No necesitas gafas especiales, ya que un eclipse lunar es seguro de mirar directamente; puedes verlo a simple vista, con binoculares o con telescopio. En la Costa Oeste, la Luna estará saliendo o muy baja durante el inicio de algunas fases, así que conviene ubicar un horizonte oriental sin edificios, árboles ni montañas.

¿Cómo ver el eclipse lunar parcial del 28 de agosto en México?

México está entre los territorios con condiciones favorables para observar este eclipse lunar parcial. El evento será visible la noche del jueves 27 de agosto en el país, pues las fases principales ocurrirán antes de la medianoche para buena parte del territorio mexicano.

No hace falta equipo profesional: bastará con mirar hacia una zona despejada y con baja contaminación lumínica. Para apreciar mejor el avance de la sombra curva de la Tierra y los tonos rojizos de la Luna, unos binoculares pueden ayudar, pero no son indispensables.

¿Cómo ver el eclipse lunar parcial del 28 de agosto en España?

En España, el eclipse ocurrirá durante la madrugada del viernes 28 de agosto. La Luna estará baja hacia el horizonte suroeste y el amanecer limitará la observación en algunas ciudades, por lo que será importante buscar un sitio elevado o sin obstáculos en esa dirección.

En Madrid, el máximo del eclipse está calculado para las 6:12 a. m. CEST, antes de la salida del Sol a las 7:38 a. m. y de la puesta de la Luna a las 7:46 a. m. CEST. Por ello, los observadores españoles tendrán una ventana reducida, pero todavía podrán alcanzar a ver la fase más profunda si las condiciones meteorológicas lo permiten.

¿Dónde ver el eclipse lunar parcial del 28 de agosto EN VIVO y ONLINE?

Quienes tengan nubes, vivan en zonas con mucha contaminación lumínica o no puedan salir pueden seguir el eclipse por internet. Timeanddate anunció una transmisión EN VIVO del eclipse lunar parcial, con inicio previsto a las 8:23 p. m. CDT, fase parcial desde las 9:33 p. m. CDT y máximo a las 11:12 p. m. CDT.

Además de los streams especializados, se recomienda revisar los canales oficiales de observatorios, planetarios, asociaciones astronómicas y medios científicos durante la fecha del evento. Antes de publicar enlaces de transmisión, verifica que sigan activos y correspondan a fuentes oficiales o reconocidas.

¿Cuánto tiempo dura el eclipse lunar parcial del 28 de agosto en Estados Unidos, México y España?

La fase parcial —cuando la Luna está dentro de la umbra de la Tierra— comenzará a las 02:33:54 UTC y finalizará a las 05:51:59 UTC del 28 de agosto. Es decir, tendrá una duración aproximada de 3 horas y 18 minutos, sin importar el país desde el que se observe; lo que cambia es la hora local y si la Luna está sobre el horizonte.

Si se incluye la etapa penumbral, el evento completo comenzará aproximadamente a la 01:23 UTC y terminará a las 07:01 UTC. Esta fase inicial y final es más discreta, ya que solo causa un leve oscurecimiento de la Luna.

En Estados Unidos y México, el espectáculo principal ocurrirá durante la noche del jueves 27 de agosto y se extenderá hacia la madrugada del viernes 28 en las zonas del Este. En España, la fase parcial será visible de madrugada, con el máximo cerca de la salida del Sol.

Observación con telescopio de la Luna de Sangre durante el eclipse lunar del 28 de agosto de 2026, destacando la hora de inicio y los detalles visibles en la superficie lunar. | Imagen referencial creada por El Comercio Mag utilizando la IA de Copilot / Composición GEC

¿Qué podemos observar durante el eclipse lunar parcial del 28 de agosto?

Durante el fenómeno se podrá observar cómo la sombra más oscura y curvada de la Tierra avanza gradualmente sobre el disco lunar. La fase parcial comenzará cuando la umbra “muerda” visualmente un borde de la Luna y aumentará hasta cubrir cerca del 96% de su superficie visible.

Cerca del máximo, gran parte de la Luna podrá adoptar tonos rojizos, cobrizos o anaranjados. A diferencia de un eclipse solar, no hay peligro para la vista: se puede observar sin filtros, aunque los binoculares y telescopios permiten distinguir con mayor detalle el contraste entre la región iluminada y la parte eclipsada.

¿Cuál es la mejor hora para ver la Luna de Sangre durante el eclipse lunar parcial en Estados Unidos, México y España?

La mejor hora para mirar será durante el máximo del eclipse, previsto alrededor de las 04:12–04:13 UTC del viernes 28 de agosto. En ese momento, entre el 96.2% y el 96.3% del disco lunar estará dentro de la umbra terrestre, la mayor cobertura de todo el evento.

En Estados Unidos, el máximo se verá a las 12:12 a. m. EDT, 11:12 p. m. CDT, 10:12 p. m. MDT y 9:12 p. m. PDT. En Ciudad de México será aproximadamente a las 10:12 p. m. del jueves 27 de agosto. Para España, la hora estimada del máximo será 6:12 a. m. CEST del viernes 28 de agosto.

¿A qué hora ver el eclipse lunar parcial en Estados Unidos? Horarios EDT, CDT, MDT, PDT, AKDT y HST

La siguiente tabla presenta los horarios de las etapas principales para el público hispano en Estados Unidos. Las horas corresponden al momento local en cada huso horario.

Zona horaria Inicio de fase parcial Máximo del eclipse Fin de fase parcial EDT — Nueva York, Miami, Orlando 10:33 p. m. del 27 de agosto 12:12 a. m. del 28 de agosto 1:51 a. m. del 28 de agosto CDT — Chicago, Houston, Dallas 9:33 p. m. del 27 de agosto 11:12 p. m. del 27 de agosto 12:51 a. m. del 28 de agosto MDT — Denver, Phoenix* 8:33 p. m. del 27 de agosto 10:12 p. m. del 27 de agosto 11:51 p. m. del 27 de agosto PDT — Los Ángeles, Las Vegas, Seattle 7:33 p. m. del 27 de agosto 9:12 p. m. del 27 de agosto 10:51 p. m. del 27 de agosto AKDT — Alaska 6:33 p. m. del 27 de agosto 8:12 p. m. del 27 de agosto 9:51 p. m. del 27 de agosto HST — Hawái 4:33 p. m. del 27 de agosto 6:12 p. m. del 27 de agosto 7:51 p. m. del 27 de agosto

* Arizona mantiene una política propia frente al horario de verano; se recomienda comprobar la hora local de la ciudad antes del evento.

Los horarios de EDT, CDT, MDT y PDT están respaldados por tablas de observación especializadas. Los de AKDT y HST se obtienen mediante conversión desde el máximo universal de las 04:12 UTC, pero la disponibilidad visual exacta puede depender de que la Luna esté sobre el horizonte en cada localidad. La NASA advierte que la fase parcial no será visible desde Alaska.

¿A qué hora ver el eclipse lunar parcial en México?

En Ciudad de México y gran parte del centro del país, el máximo del eclipse será alrededor de las 10:12 p. m. del jueves 27 de agosto. La fase parcial comenzará aproximadamente a las 8:33 p. m. y terminará cerca de las 11:51 p. m.

Etapa Hora estimada en Ciudad de México Inicio de la fase parcial 8:33 p. m., jueves 27 de agosto Máximo del eclipse 10:12 p. m., jueves 27 de agosto Final de la fase parcial 11:51 p. m., jueves 27 de agosto

México tiene más de una zona horaria, por lo que la hora puede cambiar según el estado. Estos horarios corresponden a Ciudad de México, que utiliza UTC−6 durante agosto de 2026, según las fuentes consultadas.

¿A qué hora ver el eclipse lunar parcial en España?

En España peninsular y Baleares, la fase parcial se producirá la madrugada del viernes 28 de agosto. El máximo está previsto aproximadamente a las 6:12 a. m. CEST, antes del amanecer en Madrid, por lo que la Luna deberá observarse muy baja hacia el suroeste.

Etapa Hora estimada en España peninsular (CEST) Inicio de la fase parcial 4:33 a. m., viernes 28 de agosto Máximo del eclipse 6:12 a. m., viernes 28 de agosto Final de la fase parcial 7:51 a. m., viernes 28 de agosto

La visibilidad final dependerá especialmente de la ubicación y del horizonte. En Madrid, el Sol saldrá a las 7:38 a. m. y la Luna se pondrá a las 7:46 a. m., de modo que buena parte del cierre de la fase parcial quedará afectado por la luz del amanecer.