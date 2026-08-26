Durante la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28, buena parte de Estados Unidos podrá observar el eclipse lunar parcial de agosto de 2026. Si quieres seguir este fenómeno astronómico, aquí encontrarás la hora exacta en que comenzará y las opciones para verlo en directo, con los horarios adaptados a las zonas ET, CT, MT y PT, de modo que puedas saber cuándo empezará desde cada región del país.

El fenómeno será especialmente llamativo porque se trata de un eclipse parcial muy profundo: en el momento de máximo eclipse, aproximadamente el 96% del disco lunar quedará dentro de la umbra terrestre. Aunque no llegará a producir un eclipse lunar total, la gran extensión de la sombra sobre la Luna podría darle una apariencia rojiza, motivo por el que algunos medios y observadores se refieren popularmente a él como una “Luna de Sangre”.

Para que no te pierdas ninguna de las etapas del evento, es importante distinguir entre el comienzo de la fase penumbral y el momento en que empieza realmente el eclipse parcial. A continuación encontrarás los horarios de inicio en ET, CT, MT y PT, así como las opciones disponibles para seguir el eclipse lunar en directo desde Estados Unidos.

Un eclipse lunar parcial es un fenómeno astronómico en el que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, pero sin una alineación perfecta. (Foto: Ryan Leeper / Pexels)

Horarios para ver el eclipse lunar parcial en Estados Unidos

El eclipse comenzará con la fase penumbral a las 9:24 pm ET, 8:24 pm CT, 7:24 pm MT y 6:24 pm PT del jueves 27 de agosto. Sin embargo, esta etapa es muy difícil de percibir a simple vista. La parte que realmente interesa para observar cómo la sombra oscura de la Tierra invade el disco lunar —el eclipse parcial— comenzará aproximadamente una hora después: 10:34 pm ET, 9:34 pm CT, 8:34 pm MT y 7:34 pm PT. NASA sitúa el inicio de la fase parcial a las 02:34 UTC del 28 de agosto, mientras que el máximo llegará a las 12:13 am ET del 28 de agosto.

¿Cómo ver el eclipse lunar parcial en Estados Unidos?

El eclipse podrá observarse directamente desde las zonas de Estados Unidos en las que la Luna esté sobre el horizonte durante el fenómeno y no requiere protección ocular, a diferencia de un eclipse solar. Para quienes quieran seguirlo online, Timeanddate ha confirmado una retransmisión en directo del eclipse lunar parcial del 27–28 de agosto de 2026, con cobertura desde distintos puntos y colaboradores en Norteamérica. Su emisión está anunciada para comenzar a las 02:00 UTC, equivalente a las 10:00 pm ET, 9:00 pm CT, 8:00 pm MT y 7:00 pm PT del 27 de agosto.