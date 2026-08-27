Uno de los fenómenos astronómicos más importantes del mes se llevará a cabo este jueves 27 y viernes 28 de agosto: la Luna de Sangre. Este evento ocurre en el firmamento, durante las primeras horas de la noche y madrugada, siendo visible en gran parte del mundo. Por esta razón, a continuación te dejaré con la hora exacta, dónde se puede ver y cómo puedes observar tanto en el cielo como en plataformas de streaming este eclipse lunar parcial o Luna de Sangre .

Mientras millones de personas se preparan para observar el eclipse lunar del 27 y 28 de agosto, una nueva oleada de actividad solar podría provocar auroras en distintas partes del planeta. (Foto referencial: Pixabay)

Horario del Eclipse Lunar Parcial 2026 o Luna de Sangre

El Eclipse Lunar Parcial 2026 o Luna de Sangre se verá en México desde la noche del 27 de agosto hasta las primeras horas del viernes 28. El eclipse comenzará con su fase penumbral cerca de las 7:23 p. m., dando paso a la etapa parcial a las 8:33 p. m.. El fenómeno alcanzará su punto máximo alrededor de las 10:12 p. m., momento en que la sombra de la Tierra cubrirá la mayor parte visible de la Luna.

En Estados Unidos, el horario del eclipse variará según la región. El máximo del fenómeno se alcanzará a las 12:12 a. m. del viernes 28 de agosto en la costa Este (ET). En la zona Central será a las 11:12 p. m. del jueves 27 (CT), mientras que en la región de Montaña ocurrirá a las 10:12 p. m. (MT) y en la costa Oeste a las 9:12 p. m. (PT).

En España, el fenómeno tendrá lugar durante la madrugada del viernes 28 de agosto. La fase penumbral comenzará cerca de las 3:23 a. m., la fase parcial arrancará a las 4:34 a. m. y el eclipse alcanzará su máximo alrededor de las 6:12 a. m. La fase parcial finalizará aproximadamente a las 7:52 a. m., aunque en algunas zonas la Luna se ocultará antes.

País Inicio de la fase parcial Máximo del eclipse Final de la fase parcial Argentina 11:34 p. m. (27 ago.) 1:13 a. m. (28 ago.) 2:52 a. m. (28 ago.) Bolivia 10:34 p. m. (27 ago.) 12:13 a. m. (28 ago.) 1:52 a. m. (28 ago.) Chile 10:34 p. m. (27 ago.) 12:13 a. m. (28 ago.) 1:52 a. m. (28 ago.) Colombia 9:34 p. m. (27 ago.) 11:13 p. m. (27 ago.) 12:52 a. m. (28 ago.) Ecuador 9:34 p. m. (27 ago.) 11:13 p. m. (27 ago.) 12:52 a. m. (28 ago.) Paraguay 10:34 p. m. (27 ago.) 12:13 a. m. (28 ago.) 1:52 a. m. (28 ago.) Perú 9:34 p. m. (27 ago.) 11:13 p. m. (27 ago.) 12:52 a. m. (28 ago.) Uruguay 11:34 p. m. (27 ago.) 1:13 a. m. (28 ago.) 2:52 a. m. (28 ago.) Venezuela 10:34 p. m. (27 ago.) 12:13 a. m. (28 ago.) 1:52 a. m. (28 ago.)

La cobertura oficial podrá verse desde la página NASA Live, a través de la plataforma gratuita NASA+, la aplicación oficial de la agencia, YouTube y sus canales sociales. (Foto: Imagen creada por Gemini).

¿Dónde y cómo ver la Luna de Sangre del 27 y 28 de agosto?

La Luna de Sangre del jueves 27 y viernes 28 de agosto se verá desde gran parte del mundo, salvo en aquellos países donde sea de día, como el caso de Oceanía, Japón, China y gran parte de Rusia. Aquí te dejo con la lista completa de todos los lugares donde podrás ver este eclipse lunar parcial.

Continente Países donde será visible América del Norte Canadá, Estados Unidos, México América Central Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá Caribe Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, República Dominicana, Granada, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago América del Sur Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela Europa Albania, Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania, Ciudad del Vaticano África Argelia, Angola, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Comoras, Costa de Marfil, Egipto, Eritrea, Esuatini, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bisáu, Guinea Ecuatorial, Kenia, Lesoto, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República del Congo, República Democrática del Congo, Ruanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Zambia, Zimbabue Asia Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Irak, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Palestina, Qatar, Siria, Turquía, Yemen

El eclipse lunar parcial del 27 y 28 de agosto de 2026 podrá observarse directamente a simple vista, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables. No hace falta utilizar protección especial, y unos binoculares o un telescopio pueden ayudar a apreciar mejor el avance de la sombra terrestre sobre la Luna. Además, habrán plataformas de streaming como Time And Date o el canal oficial de YouTube de la NASA que contarán con transmisiones de esta Luna de Sangre.