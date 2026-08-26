Agosto es una fecha importante para la astronomía. El 12 del mencionado mes, España vivió el eclipse total solar, un hecho histórico que dejó postales para el recuerdo. Ahora, entre la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 (según tu localidad) se realizará el eclipse lunar parcial. Y para alegría de varios ciudadanos, este fenómeno se podrá visualizar en Centroamérica, América del Sur, Europa y África.

La Luna de Sangre tendrá su punto máximo a las 4:13 a. m. hora universal, indicó la NASA. A continuación, te mostraremos los horarios para que puedas visualizar el eclipse lunar según tu localidad y el tiempo que va a durar el fenómeno.

Consulta a qué hora inicia el eclipse lunar parcial con Luna de Sangre en Monterrey, Nuevo León, este 27 de agosto de 2026. (Foto: Pexels)

¿Cuánto dura el eclipse lunar parcial de agosto 2026?

El eclipse lunar parcial tendrá aproximadamente una duración de seis horas, desde su fase previa hasta el fin de la fase penumbral. La NASA indicó que la fase parcial (cuando la Luna está dentro de la umbra terrestre) del fenómeno durará aproximadamente 3 horas y 18 minutos.

La fase parcial durará 3 horas y 18 minutos.

El máximo será a las 4:13 a. m. UTC del 28 de agosto, aunque en América Latina, Centroamérica y algunos estados de Estados Unidos será el jueves 27 de agosto.

Cobertura máxima: 96,3 % del disco lunar

¿A qué hora será el máximo del eclipse lunar?

El eclipse lunar podrá observarse desde Estados Unidos, Centroamérica, Latinoamérica, Europa y África. Aunque el máximo del fenómeno está previsto para las 4:13 a. m. UTC del viernes 28 de agosto; según los datos de la NASA, la diferencia horaria hará que en varios países de América las principales fases del evento sean visibles durante la noche del jueves 27 de agosto.

País ¿A qué hora será el máximo del eclipse lunar parcial? México — Ciudad de México 10:12 p. m. — 27 de agosto Estados Unidos - Costa Este 12:12 a. m. — 28 de agosto Estados Unidos — zona Central 11:12 p. m. — 27 de agosto Estados Unidos — zona Montaña 10:12 p. m. — 27 de agosto Estados Unidos — costa oeste 9:12 p. m. — 27 de agosto Guatemala 10:12 p. m. — 27 de agosto Honduras 10:12 p. m. — 27 de agosto El Salvador 10:12 p. m. — 27 de agosto Nicaragua 10:12 p. m. — 27 de agosto Costa Rica 10:12 p. m. — 27 de agosto Panamá 11:12 p. m. — 27 de agosto Colombia 11:12 p. m. — 27 de agosto Ecuador 11:12 p. m. — 27 de agosto Perú 11:12 p. m. — 27 de agosto Chile 12:12 a. m. — 28 de agosto Venezuela 12:12 a. m. — 28 de agosto Bolivia 12:12 a. m. — 28 de agosto Argentina 1:12 a. m. — 28 de agosto Uruguay 1:12 a. m. — 28 de agosto Paraguay 1:12 a. m. — 28 de agosto Brasil 1:12 a. m. — 28 de agosto España peninsular 6:12 a. m. — 28 de agosto España — Canarias 5:12 a. m. — 28 de agosto Portugal 5:12 a. m. — 28 de agosto Marruecos 5:12 a. m. — 28 de agosto Argelia 5:12 a. m. — 28 de agosto Nigeria 5:12 a. m. — 28 de agosto Sudáfrica 6:12 a. m. — 28 de agosto Egipto 6:12 a. m. — 28 de agosto

¿Cómo ver el eclipse lunar sin riesgos?

A diferencia de un eclipse solar, un eclipse lunar se puede mirar directamente y no exige lentes especiales. Basta con tener un cielo despejado, alejarse de las luces intensas y mirar hacia la Luna durante la noche.

Para mejorar la experiencia, conviene revisar el pronóstico del tiempo de la ciudad elegida el mismo día. La nubosidad será el principal factor que determinará la visibilidad real, incluso en los estados ubicados dentro de la franja ideal del eclipse.

Unos binoculares permiten apreciar con mayor detalle el límite entre la zona iluminada y la parte oscurecida de la Luna. Un telescopio pequeño también puede ser útil, pero no es indispensable. Para fotografías, un trípode, el modo nocturno del celular o una cámara con zoom óptico ayudarán a conseguir imágenes más nítidas.