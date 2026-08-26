El eclipse lunar parcial se podrá observar en Centroamérica, Latinoamérica, Europa occidental y África occidental entre la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026, dependiendo de la zona horaria. En la fase máxima, aproximadamente el 96,3 % del disco lunar estará dentro de la umbra terrestre, lo que hará que la parte eclipsada de la Luna pueda adquirir una tonalidad rojiza.

En un eclipse solar es muy importante utilizar gafas (lentes) homologadas y realizar un procedimiento para poder observar el fenómeno sin dañarnos la vista. ¿Pasa lo mismo en los eclipses lunares? Te contamos todos los detalles para que puedas disfrutar sin contratiempos este evento astronómico.

¿Se necesitan gafas para ver la Luna de Sangre?

Durante un eclipse lunar, la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna, haciendo que nuestro planeta proyecte su sombra sobre el satélite natural. A diferencia de un eclipse solar, durante este fenómeno lo que observamos directamente es la Luna, cuya superficie puede adquirir tonalidades rojizas a medida que avanza el eclipse.

Por ello, no es necesario utilizar gafas especiales para observar un eclipse lunar. El fenómeno se puede contemplar a simple vista de manera segura. Si se desea apreciar con mayor detalle los cráteres y las diferentes fases, también es posible utilizar binoculares o un telescopio.

Conoce a qué hora inicia el eclipse lunar parcial del 28 de agosto de 2026 en México, cuándo será su punto máximo y cómo verlo desde CDMX, Guadalajara y Monterrey. (Foto: MrEclipse.com)

Recomendaciones para ver el eclipse lunar parcial

Te compartimos las recomendaciones para que puedas disfrutar del eclipse lunar parcial de manera segura.

Mira la Luna directamente.

No necesitas utilizar lentes (gafas) homologadas para observar el eclipse lunar.

Usa binoculares o telescopio. Puedes utilizarlos sin filtros solares para apreciar con mayor detalle la superficie lunar.

Busca un lugar con poca contaminación lumínica.

Si vas a fotografiarla, utiliza un trípode y ajusta la exposición para evitar que la parte iluminada quede sobreexpuesta.

Revisa el horario en que se realizará el eclipse lunar parcial en tu localidad. Recuerda, el punto máximo del fenómeno será a las 4:13 a. m., hora universal.

Verifica el pronóstico del tiempo de la ciudad. La nubosidad puede ser un obstáculo para apreciar el eclipse lunar parcial.