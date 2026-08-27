El eclipse lunar parcial de agosto de 2026 será uno de los grandes acontecimientos astronómicos de la madrugada del viernes 28 de agosto en España. Dicho ello, en esta nota podrás consultar a qué hora empieza el eclipse lunar y cómo ver en directo la Luna de Sangre desde el mencionado país europeo.

El evento llegará apenas unas semanas después del eclipse solar total del 12 de agosto y permitirá volver a mirar al cielo para observar cómo la sombra de la Tierra cubre una parte del disco lunar. Aunque no se trata de un eclipse total, la gran profundidad de la fase parcial hará que la zona eclipsada de la Luna pueda adquirir llamativos tonos rojizos y cobrizos, un efecto que explica la popular expresión “Luna de Sangre”.

Para no perderse el fenómeno, resulta clave conocer el horario de cada fase y tener en cuenta que la visibilidad no será exactamente igual en todas las regiones españolas. A continuación, encontrarás la hora exacta de inicio del eclipse, cuándo comenzará la fase parcial, a qué hora alcanzará su máximo y cómo seguirlo en directo desde España.

Un eclipse lunar parcial es un fenómeno astronómico en el que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, pero sin una alineación perfecta. (Foto: Ryan Leeper / Pexels)

Horario para ver la Luna de Sangre este 28 de agosto en España

Según los datos del IGN/OAN, el eclipse comenzará en España a las 03:23 horas (hora peninsular española) del viernes 28 de agosto, cuando la Luna entre en la penumbra terrestre. Sin embargo, esta primera fase es muy tenue y el cambio realmente perceptible comenzará con la fase parcial a las 04:33 horas, cuando la Luna empiece a entrar en la umbra. El máximo llegará a las 06:12 horas, momento en que la magnitud del eclipse alcanzará aproximadamente 0,93.

¿Cómo ver la Luna de Sangre este 28 de agosto en España?

El eclipse lunar podrá observarse a simple vista y sin protección ocular especial, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Será visible desde todo el territorio español, aunque no todas las zonas podrán seguir la fase parcial completa: en buena parte del centro y este peninsular y en Baleares la Luna se ocultará antes de que termine, mientras que el oeste de la Península, Canarias y Ceuta tendrán mejores condiciones para seguir el fenómeno.

Lo recomendable es buscar un lugar con el horizonte oeste-suroeste despejado, poca contaminación lumínica y una buena panorámica del cielo. El IGN/OAN ofrece además información astronómica y herramientas para consultar la visibilidad según la localidad.

Para quienes prefieran seguirlo por internet, Timeanddate ha confirmado una retransmisión en directo del eclipse lunar del 27-28 de agosto de 2026, cuyo inicio está previsto para las 02:00 UTC, es decir, las 4:00 am en la España peninsular del 28 de agosto. Por tanto, quienes no puedan observar la Luna desde su localidad tendrán esta alternativa para seguir el fenómeno online.