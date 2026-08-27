México podrá observar un profundo eclipse lunar parcial durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026. Para los mexicanos y la comunidad hispana en Estados Unidos que sigue eventos astronómicos del país, la fase parcial comenzará a las 8:33 p. m. y el momento más esperado llegará entre las 10:12 p. m.-10:14 p. m. (hora del Centro de México), cuando la Luna estará cubierta en más de 90% por la sombra de la Tierra y mostrará tonalidades rojizas.

Revisa cómo ver EN DIRECTO y ONLINE el eclipse lunar parcial, uno de los eventos astronómicos más esperados en los últimos tiempos porque la Luna 'cambiará de color'. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

TL;DR

México podrá observar un eclipse lunar parcial —con apariencia de Luna de Sangre— la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28. La fase penumbral inicia a las 7:23 p. m., el eclipse parcial empieza a las 8:33 p. m., alcanza su máximo cerca de las 10:13 p. m. y concluye por completo a la 1:01 a. m. (horario del centro de México).

Horario y duración del eclipse lunar parcial

Inicio del eclipse penumbral: 7:23 p. m. del jueves 27 de agosto

7:23 p. m. del jueves 27 de agosto Inicio de la fase parcial: 8:33 p. m.

8:33 p. m. Punto máximo: 10:12–10:14 p. m.

10:12–10:14 p. m. Fin de la fase parcial: 11:51–11:52 p. m.

11:51–11:52 p. m. Fin total del fenómeno: 1:01 a. m. del viernes 28 de agosto

La etapa parcial —cuando la sombra más oscura de la Tierra cubre una parte visible de la Luna— durará aproximadamente 3 horas y 18 minutos. Si se cuenta desde el comienzo de la penumbra hasta el final, el espectáculo se extenderá por unas 5 horas y 38 minutos.

Cómo ver la Luna de Sangre

El eclipse será visible desde los 32 estados de México, siempre que el cielo esté despejado. No necesitas lentes especiales ni protección para los ojos: a diferencia de un eclipse solar, observar un eclipse lunar directamente es seguro.

Busca un lugar con el horizonte despejado y poca contaminación lumínica; binoculares o telescopio no son necesarios, aunque permiten apreciar mejor el borde rojizo o cobrizo que adquirirá la zona de la Luna cubierta por la sombra terrestre.

La tonalidad roja aparece porque la atmósfera de la Tierra filtra y desvía parte de la luz solar hacia la Luna durante el eclipse; no obstante, al ser un eclipse parcial, no toda la superficie lunar se oscurecerá por igual.

¿Qué es un eclipse lunar parcial?

Un eclipse lunar parcial ocurre cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna, pero solo una parte del disco lunar atraviesa la sombra más oscura del planeta, llamada umbra. Por eso, la Luna no desaparece por completo: una zona queda oscurecida mientras otra continúa iluminada.

El fenómeno del 27 al 28 de agosto de 2026 será especialmente llamativo porque alcanzará una profundidad cercana al 96.2%, según Time and Date. En otras palabras, solo una pequeña franja de la Luna quedará fuera de la umbra durante el punto máximo.

¿Por qué se habla de “Luna de Sangre”?

El nombre “Luna de Sangre” se usa de forma popular para describir el tono rojizo, cobrizo o anaranjado que puede adquirir la Luna durante un eclipse lunar. Ese color aparece porque la atmósfera terrestre filtra y desvía parte de la luz solar hacia el satélite.

Aunque el eclipse de agosto de 2026 será parcial y no total, la gran porción de Luna que entrará en la umbra permitirá observar un oscurecimiento intenso y posibles tonos rojos. La intensidad del color dependerá de las condiciones de la atmósfera y de la nubosidad local.

¿Cuándo será el eclipse lunar parcial del 28 de agosto de 2026 en México?

Aunque suele llamarse “eclipse lunar del 28 de agosto”, en México la mayor parte del evento ocurrirá la noche del jueves 27 de agosto. La fase penumbral comienza a las 7:23 p. m.; la fase parcial arranca a las 8:33 p. m.; y el máximo se registra a las 10:12 p. m., de acuerdo con el horario del Centro de México.

El fenómeno terminará durante la madrugada del viernes 28 de agosto, cuando la Luna salga completamente de la penumbra a la 1:01 a. m. El evento completo, desde el ingreso en la penumbra hasta la salida final, tendrá una duración aproximada de 5 horas y 38 minutos.

Para hispanos en Estados Unidos, las referencias horarias principales son estas:

Zona horaria en EE. UU. Inicio parcial Máximo estimado Hora del Este (Nueva York, Miami) 10:33 p. m., 27 de agosto 12:12 a. m., 28 de agosto Hora Central (Chicago, Dallas, Houston) 9:33 p. m., 27 de agosto 11:12 p. m., 27 de agosto Hora de la Montaña (Denver, Phoenix) 8:33 p. m., 27 de agosto 10:12 p. m., 27 de agosto Hora del Pacífico (Los Ángeles, Las Vegas) 7:33 p. m., 27 de agosto 9:12 p. m., 27 de agosto

Los horarios de la tabla son conversiones desde el horario del Centro de México indicado en las fuentes. La observación efectiva dependerá de que la Luna esté sobre el horizonte y de las condiciones meteorológicas locales.

Listado de fases del eclipse lunar parcial y qué sucede en cada una

Inicio del eclipse penumbral — 7:23 p. m., jueves 27 de agosto: la Luna entra en la penumbra de la Tierra. El cambio suele ser tenue y puede ser difícil de notar a simple vista.

la Luna entra en la penumbra de la Tierra. El cambio suele ser tenue y puede ser difícil de notar a simple vista. Inicio del eclipse parcial — 8:33 p. m.: una parte visible de la Luna entra en la umbra terrestre. El borde oscuro se vuelve evidente sobre el disco lunar.

una parte visible de la Luna entra en la umbra terrestre. El borde oscuro se vuelve evidente sobre el disco lunar. Máximo del eclipse — 10:12 p. m.: se alcanza la mayor cobertura de la Luna; las estimaciones sitúan el máximo entre las 10:12 y 10:14 p. m. en el centro de México.

se alcanza la mayor cobertura de la Luna; las estimaciones sitúan el máximo entre las 10:12 y 10:14 p. m. en el centro de México. Fin del eclipse parcial — 11:51 p. m.: la Luna abandona por completo la umbra, aunque todavía permanecerá dentro de la penumbra.

la Luna abandona por completo la umbra, aunque todavía permanecerá dentro de la penumbra. Fin del eclipse penumbral — 1:01 a. m., viernes 28 de agosto: termina el fenómeno astronómico y la Luna recupera su iluminación habitual.

¿Desde qué estados de México se verá el eclipse lunar parcial y cómo serán las condiciones?

El eclipse lunar parcial será visible en los 32 estados de México, siempre que el cielo permanezca despejado o con nubosidad limitada. La trayectoria de la sombra terrestre permitirá que todo el país observe el evento completo durante la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto.

Esto incluye a Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Veracruz, Yucatán, Baja California, Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Quintana Roo, entre el resto de las entidades. Las condiciones de observación, sin embargo, no serán idénticas: la nubosidad y la contaminación lumínica de cada zona influirán más que la ubicación estatal.

Los pronósticos de nubosidad publicados para algunas ciudades muestran diferencias relevantes: Time and Date calcula una cobertura promedio de nubes de 34% en Chihuahua, frente a 56% en Aguascalientes, 66% en Acapulco y Mazatlán, y 70% en Guadalajara y Mérida. Se trata de estimaciones sujetas a cambios, por lo que conviene confirmar el pronóstico local el mismo día del eclipse.

¿Cómo será la trayectoria del eclipse lunar parcial y en qué lugares se verá mejor?

Durante el eclipse, la Luna avanzará de manera gradual por la penumbra y luego por la umbra de la Tierra. En el máximo, aproximadamente 96.2% del disco lunar estará cubierto por la sombra oscura del planeta, lo que lo convierte en un eclipse parcial muy profundo.

México tendrá una posición favorable porque podrá seguir el fenómeno completo con la Luna sobre el horizonte. En Ciudad de México, por ejemplo, el máximo ocurrirá con la Luna a unos 44 grados de altura, una posición cómoda para observarla sin que quede demasiado cerca de edificios o montañas.

Para una experiencia visual más clara, los lugares con menor contaminación lumínica, horizonte despejado hacia el sureste y baja nubosidad serán preferibles. El eclipse también podrá verse desde buena parte de América del Norte y del Sur, mientras que sectores de Europa y África lo observarán cerca de la salida de la Luna.

¿Qué pasará en cada fase del eclipse lunar parcial?

Al comienzo de la penumbra, la Luna mantendrá una apariencia casi normal, con una pérdida de brillo muy sutil. A medida que ingrese en la umbra, una sombra redondeada empezará a cubrir el disco y el cambio será visible sin instrumentos.

Entre las 8:33 p. m. y las 11:51 p. m. del jueves 27 de agosto —hora del Centro de México— ocurrirá la fase parcial. En ese tramo, la fracción eclipsada se volverá más oscura y podrá adoptar un color rojizo o cobrizo durante el máximo, alrededor de las 10:12 p. m.

Después del máximo, el proceso se invertirá: la umbra se retirará poco a poco hasta abandonar la Luna. Luego quedará una fase penumbral menos contrastada que se extenderá hasta la 1:01 a. m. del viernes 28 de agosto.

¿Cómo ver el eclipse lunar parcial de forma segura desde México?

A diferencia de un eclipse solar, un eclipse lunar se puede observar directamente a simple vista: no requiere lentes especiales ni filtros de protección ocular. El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), citado por UnoTV, señala que puede apreciarse sin equipo especializado.

Para mejorar la experiencia, sigue estas recomendaciones:

Busca un lugar exterior con vista despejada al cielo, especialmente hacia el sureste.

Aléjate de luminarias intensas, edificios altos y zonas con contaminación lumínica.

Usa binoculares o un telescopio solo si quieres distinguir mejor los detalles de la superficie lunar; no son necesarios.

Consulta el pronóstico de nubes de tu ciudad unas horas antes del evento.

Lleva ropa adecuada para la noche y planifica una estancia de al menos dos horas si quieres observar la fase parcial y el máximo.

Mejores ubicaciones sugeridas en México para ver el eclipse lunar parcial

Las mejores ubicaciones dependerán del clima local de la noche del 27 de agosto. Como criterio general, conviene buscar espacios abiertos, oscuros y elevados, con una vista amplia del cielo.

Desierto de Chihuahua y áreas alejadas de la ciudad de Chihuahua: las estimaciones disponibles sitúan la cobertura media de nubes de esta ciudad en 34%, menor que la reportada para otras localidades incluidas en la comparación.

las estimaciones disponibles sitúan la cobertura media de nubes de esta ciudad en 34%, menor que la reportada para otras localidades incluidas en la comparación. Zonas altas y periféricas de Ciudad de México y Estado de México: el máximo tendrá lugar con la Luna a unos 44 grados de altura en la capital, por lo que parques amplios, miradores o terrazas con horizonte libre pueden funcionar mejor que zonas rodeadas de edificios.

el máximo tendrá lugar con la Luna a unos 44 grados de altura en la capital, por lo que parques amplios, miradores o terrazas con horizonte libre pueden funcionar mejor que zonas rodeadas de edificios. Áreas rurales o reservas alejadas de grandes ciudades: las menores fuentes de luz artificial favorecen el contraste y permiten apreciar mejor el oscurecimiento y los tonos rojizos de la Luna.

las menores fuentes de luz artificial favorecen el contraste y permiten apreciar mejor el oscurecimiento y los tonos rojizos de la Luna. Playas o espacios abiertos del norte y noroeste del país: pueden ofrecer un horizonte amplio, aunque el pronóstico puntual de nubes debe ser el factor decisivo antes de salir.

¿Cómo ver el eclipse lunar parcial del 28 de agosto de 2026 online?

Time and Date anuncia una transmisión en vivo del eclipse lunar parcial del 27 al 28 de agosto de 2026. Esta alternativa puede resultar útil para quienes estén en lugares con nubes, vivan en zonas con visibilidad restringida o quieran comparar la observación local con imágenes captadas desde otros puntos del continente.

La disponibilidad, idioma y enlace de la transmisión pueden cambiar antes del evento. Para evitar enlaces no oficiales, se recomienda comprobar el reproductor o los anuncios de transmisión en el sitio de Time and Date el mismo 27 de agosto.

Revisa si se necesitan gafas para observar el eclipse parcial lunar de agosto 2026. Todas las recomendaciones para que puedas observar la Luna de forma segura. Imagen creada por la IA de Gemini.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el eclipse lunar parcial en México del 28 de agosto

¿El eclipse lunar será el 27 o el 28 de agosto de 2026?

En México comenzará la noche del jueves 27 de agosto y finalizará durante la madrugada del viernes 28. Se le suele asociar con el 28 de agosto porque esa es la fecha astronómica de referencia en algunos calendarios internacionales y porque concluye después de medianoche en México.

¿A qué hora empieza el eclipse lunar parcial en México?

La fase penumbral comienza a las 7:23 p. m. del jueves 27 de agosto, pero la fase parcial —la más fácil de distinguir— inicia a las 8:33 p. m., según los horarios del Centro de México.

¿A qué hora será el punto máximo de la Luna de Sangre?

El máximo está previsto alrededor de las 10:12 p. m. del jueves 27 de agosto, hora del Centro de México. Algunas fuentes citan una ventana hasta las 10:14 p. m.

¿Cuánto durará el eclipse lunar de agosto de 2026?

La fase completa, desde el inicio penumbral hasta el final penumbral, se extenderá aproximadamente 5 horas y 38 minutos: de 7:23 p. m. del 27 de agosto a 1:01 a. m. del 28 de agosto, en horario del Centro de México.

¿Se podrá ver desde todo México?

Sí. Las fuentes consultadas indican que el eclipse será visible en los 32 estados mexicanos, siempre que las condiciones del cielo permitan la observación.

¿Necesito lentes especiales para ver la Luna de Sangre?

No. Los eclipses lunares son seguros de observar a simple vista y no requieren lentes de eclipse solar. Los binoculares o telescopios son opcionales y sirven solo para ampliar la imagen.

¿Por qué la Luna puede verse roja durante el eclipse?

La atmósfera terrestre desvía hacia la Luna parte de la luz solar filtrada, especialmente los tonos rojizos. En un eclipse parcial profundo, como el de agosto de 2026, ese efecto puede hacerse visible en la zona lunar que entre más profundamente en la umbra.