Houston volverá a cambiar de hora este domingo 1 de noviembre de 2026, una fecha importante para la comunidad hispana que organiza trabajo, escuela, citas médicas, viajes y llamadas familiares entre Estados Unidos y Latinoamérica. El ajuste marca el final del horario de verano y el regreso a la hora estándar en gran parte de Texas. En esta guía te explicamos cuándo se atrasa el reloj, cómo impacta a la “Ciudad Espacial” y qué pasa con otras ciudades texanas. También encontrarás recomendaciones para evitar confusiones con dispositivos, horarios laborales y servicios programados.

El cambio se realizará de madrugada: a las 2:00 a. m., los relojes en Houston deberán retroceder una hora y volver a marcar la 1:00 a. m. Con esta modificación, la ciudad pasará de la Hora Central de Verano (CDT, UTC-5) a la Hora Central Estándar (CST, UTC-6). En la práctica, la madrugada tendrá una hora repetida y muchas personas podrán dormir una hora adicional. Este ajuste también modifica temporalmente la diferencia de hora con ciudades de México, Centroamérica, Perú y otros países de América Latina.

Houston no es la única ciudad de Texas que cambia de hora, aunque el estado utiliza más de una zona horaria. Dallas, Austin, San Antonio, Fort Worth, Corpus Christi y la mayor parte de Texas siguen la Hora Central y harán el mismo ajuste. El Paso y parte del extremo oeste usan la Hora de la Montaña, por lo que también atrasarán el reloj el 1 de noviembre, pero conservarán una diferencia de una hora respecto de Houston.

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS. Conoce cuándo cambia la hora en Houston en el año 2026: atento a los detalles y la fecha en que deberás adelantar el reloj. FOTO: Imagen creada con Gemini.

¿Cuándo cambia el horario en Houston en 2026?

El horario de invierno en Houston comienza el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., el reloj se atrasa una hora y vuelve a marcar la 1:00 a. m., con lo que termina el horario de verano.

Desde ese momento, Houston deja atrás la Hora Central de Verano (CDT) y opera con la Hora Central Estándar (CST). El cambio supone pasar de UTC-5 a UTC-6.

¿Cómo se debe ajustar el reloj en Houston?

La regla es simple: durante la madrugada del domingo 1 de noviembre, debes atrasar una hora los relojes manuales. Por ejemplo, cuando sean las 2:00 a. m., deberán volver a ser la 1:00 a. m.

Para evitar errores, conviene hacer el ajuste antes de dormir el sábado 31 de octubre. Así, tus relojes de pared, horno, automóvil o microondas mostrarán la hora correcta cuando despiertes el domingo.

Teléfonos inteligentes, computadoras, tablets, relojes inteligentes y la mayoría de televisores conectados a internet suelen cambiar automáticamente, siempre que tengan activada la configuración automática de fecha, hora y zona horaria.

¿Por qué Houston aplica el horario de invierno?

Houston aplica el cambio porque Texas, salvo excepciones territoriales vinculadas a su zona horaria, sigue el calendario federal de horario de verano de Estados Unidos. La norma establece que el horario de verano termina a las 2:00 a. m. del primer domingo de noviembre.

En 2026, el horario de verano comenzó el domingo 8 de marzo y finalizará el 1 de noviembre. Al terminar, Houston vuelve a la hora estándar durante los meses de otoño e invierno.

Aunque se usa comúnmente la expresión “horario de invierno”, el nombre técnico del cambio es el fin del horario de verano o Daylight Saving Time. El ajuste no significa que comience oficialmente el invierno astronómico, sino que la ciudad retoma su hora estándar.

¿Qué electrodomésticos y dispositivos debes cambiar de hora en Houston?

Los dispositivos que dependen de internet, red móvil o señal satelital normalmente se actualizan por sí solos. Sin embargo, vale la pena comprobarlos la mañana del domingo, sobre todo si tienes compromisos, vuelos, turnos de trabajo o citas importantes.

Revisa de forma manual estos aparatos:

Relojes de pared, de mesa y despertadores sin conexión.

Horno, microondas y cafeteras programables.

Relojes del automóvil.

Termostatos, temporizadores y sistemas de riego.

Cámaras de seguridad, DVR y equipos de monitoreo doméstico.

Controles de iluminación, alarmas y dispositivos inteligentes que no estén configurados con sincronización automática.

Relojes de pulsera tradicionales y algunos equipos de ejercicio.

También es recomendable verificar la hora de alarmas, calendarios digitales, recordatorios médicos y reservas. La madrugada del cambio repite el período comprendido entre la 1:00 a. m. y las 2:00 a. m., una situación que puede afectar sistemas programados o actividades con un horario exacto.

¿Qué dice el gobierno sobre el cambio de horario y qué consejos seguir en Houston?

El calendario que usa Houston responde a la regla federal según la cual el horario de verano termina a las 2:00 a. m. del primer domingo de noviembre. En 2026, esa fecha corresponde al domingo 1 de noviembre.

Para prepararte en Houston, toma en cuenta estas recomendaciones:

Atrasa una hora los relojes manuales antes de dormir el sábado 31 de octubre.

Confirma que tu celular y computadora tengan activada la opción de hora automática.

Revisa horarios de trabajo, transporte, vuelos, servicios de entrega y eventos durante la mañana del domingo.

Si tienes una cita virtual con familiares o clientes en Latinoamérica, vuelve a calcular la diferencia horaria desde el 1 de noviembre.

Usa la hora local de Houston como referencia en documentos, turnos y reservas, ya que la ciudad pasará a CST (UTC-6).

Ciudades de Texas que atrasan la hora

La mayor parte de Texas atrasará una hora el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 a. m. Ciudades como Houston, Dallas, Austin, San Antonio, Fort Worth y Corpus Christi siguen la Hora Central y pasarán de CDT a CST, de UTC-5 a UTC-6.

El mismo cambio afecta a numerosas comunidades del estado que se rigen por la Hora Central. Por eso, para la mayoría de los residentes de Texas, la instrucción será la misma: retrasar una hora los relojes durante la madrugada del primer domingo de noviembre.

¿Qué ocurre en El Paso?

El Paso también atrasará los relojes el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m.; la diferencia es que la ciudad utiliza la Hora de la Montaña.

Durante el horario de verano, El Paso opera con MDT (UTC-6), mientras Houston utiliza CDT (UTC-5). Tras el cambio, El Paso regresa a MST (UTC-7) y Houston a CST (UTC-6); por lo tanto, El Paso continúa estando una hora detrás de Houston.

Esta diferencia debe tenerse presente al planificar viajes, conexiones aéreas, citas de trabajo o transmisiones en vivo entre Houston y El Paso, incluso cuando ambas ciudades hagan el ajuste en la misma fecha.

Lo que debes saber sobre el cambio de horario en Houston

El cambio de horario de noviembre de 2026 hará que Houston tenga una hora extra durante la madrugada del domingo 1. A las 2:00 a. m. se vuelve a la 1:00 a. m., una franja que se repetirá antes de que la jornada continúe bajo el horario estándar.

Después del ajuste, los atardeceres llegarán más temprano según el reloj, una de las consecuencias más visibles del paso al horario estándar. A la vez, cambia la diferencia temporal entre Houston y algunos países latinoamericanos, pues no todos aplican cambios estacionales de hora.

Para quienes viven en Houston o mantienen contacto frecuente con México y América Latina, la mejor práctica es verificar la hora local de cada ciudad antes de programar una videollamada, un trámite, una transmisión deportiva o una cita laboral. La regla clave para Houston es: el 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m., atrasa el reloj una hora.

ESTADOS UNIDOS, 02/09/2026.- El domingo 1 de noviembre llegará el próximo cambio de hora en Estados Unidos. La fecha está confirmada, pero el futuro del sistema sigue en discusión después de que la Cámara aprobara una iniciativa para eliminar el ajuste estacional. FOTO DE VLADIMIR SUKHACHEV PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES

Preguntas frecuentes (FAQ) del cambio de horario en Houston 2026

¿Cuándo termina el horario de verano en Houston en 2026?

El horario de verano termina el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes retroceden una hora y vuelven a marcar la 1:00 a. m.

¿Hay que adelantar o atrasar el reloj en Houston?

Debes atrasar el reloj una hora. Houston pasa de CDT (UTC-5) a CST (UTC-6).

¿A qué hora se cambia el reloj en Houston?

El cambio ocurre a las 2:00 a. m. del domingo 1 de noviembre de 2026. En ese instante, el reloj vuelve a marcar la 1:00 a. m.

¿Los celulares cambian de hora automáticamente?

En general, sí. Los celulares, computadoras y dispositivos conectados a internet suelen actualizarse de manera automática si están configurados para usar la fecha, hora y zona horaria automáticas. Aun así, es aconsejable verificar la configuración la mañana del cambio.

¿Dallas, Austin y San Antonio cambian la hora igual que Houston?

Sí. Houston, Dallas, Austin y San Antonio siguen la Hora Central y atrasarán el reloj una hora a las 2:00 a. m. del domingo 1 de noviembre de 2026.

¿El Paso cambia la hora al mismo tiempo que Houston?

Sí, El Paso también atrasa una hora su reloj el 1 de noviembre. Sin embargo, pertenece a la Hora de la Montaña y permanece una hora detrás de Houston antes y después del cambio.