Nueva Jersey tendrá un nuevo cambio de horario en noviembre de 2026. Bajo las reglas vigentes en Estados Unidos, el domingo 1 de noviembre finalizará el horario de verano y comenzará el horario estándar.

Durante la madrugada, cuando el reloj marque las 2:00 a. m., deberá retroceder una hora hasta la 1:00 a. m.. Esta fecha está contemplada en el calendario vigente para el estado.

¿Cuándo se atrasa el reloj en Nueva Jersey en 2026?

El cambio de horario será el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes regresarán a la 1:00 a. m., con lo que Nueva Jersey pasará del horario de verano al horario estándar.

Datos C Fecha Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora 2:00 a. m. Cambio Se atrasa 1 hora Nueva hora 1:00 a. m. Horario que termina Horario de verano Horario que comienza Horario estándar

El cambio corresponde a la regla federal que fija el final del horario de verano para el primer domingo de noviembre.

¿En qué ciudades de Nueva Jersey se atrasa la hora?

El ajuste se realizará en todo el estado, ya que Nueva Jersey utiliza la zona horaria del Este. Entre las principales ciudades están Newark, Jersey City, Paterson, Elizabeth, Trenton, Camden y Atlantic City.

Newark Este Atrasar 1 hora Jersey City Este Atrasar 1 hora Paterson Este Atrasar 1 hora Elizabeth Este Atrasar 1 hora Trenton Este Atrasar 1 hora Camden Este Atrasar 1 hora Atlantic City Este Atrasar 1 hora Hoboken Este Atrasar 1 hora Edison Este Atrasar 1 hora Toms River Este Atrasar 1 hora

No hay un calendario diferente para las ciudades del estado: el cambio se produce bajo la misma regla y en la misma fecha. Los registros horarios de distintas localidades de Nueva Jersey también contemplan el retroceso del 1 de noviembre.

¿Qué hora tendrá Nueva Jersey después del cambio?

Una vez finalizado el horario de verano, Nueva Jersey volverá al Eastern Standard Time (EST), que corresponde a UTC-5.

Horario de verano EDT UTC-4 Horario estándar EST UTC-5

El cambio hará que el amanecer y el atardecer se produzcan aproximadamente una hora antes según el reloj. Habrá más luz durante las primeras horas de la mañana y menos al final de la tarde.

¿Qué cambia en la vida diaria?

El efecto más evidente será la distribución de la luz natural durante la jornada.

Quienes salen temprano para trabajar o estudiar encontrarán más luz en las primeras horas del día. En cambio, al terminar la jornada, oscurecerá más temprano.

El cambio de horario no modifica la cantidad de luz solar disponible; únicamente cambia la hora oficial utilizada para organizar las actividades.

¿Qué relojes y aparatos deben revisarse?

Los teléfonos, computadoras y otros dispositivos conectados suelen actualizar la hora automáticamente cuando tienen configurada correctamente la zona horaria.

Sin embargo, algunos equipos pueden requerir un ajuste manual:

Relojes de pared

Despertadores digitales

Radios-reloj

Relojes integrados en algunos vehículos

Hornos y microondas

Sistemas de seguridad con reloj interno

También es recomendable comprobar las alarmas y los temporizadores de estos aparatos después del cambio.

¿Por qué Nueva Jersey sigue cambiando la hora?

Nueva Jersey continúa utilizando el sistema estacional establecido bajo la legislación federal de Estados Unidos.

El esquema actual contempla el inicio del horario de verano el segundo domingo de marzo y su finalización el primer domingo de noviembre. El estado no ha adoptado un sistema permanente que sustituya estas reglas.

En marzo de 2026, Nueva Jersey adelantó sus relojes el día 8 y ahora tiene previsto atrasarlos nuevamente el 1 de noviembre.

¿Podría cambiar el horario en el futuro?

Existe un debate en Estados Unidos sobre la posibilidad de eliminar los cambios de reloj, pero cualquier modificación debe ser aprobada mediante el proceso legislativo correspondiente.

Por ahora, ese debate no modifica la fecha prevista para Nueva Jersey. Por tanto, los residentes deben considerar como vigente el cambio del 1 de noviembre de 2026.

¿Será noviembre de 2026 el último cambio de hora?

No está confirmado.

Si en el futuro se modifica la legislación federal y Nueva Jersey adopta una modalidad permanente, podrían desaparecer los cambios estacionales. Pero mientras no entre en vigor una nueva norma, el calendario actual continúa aplicándose.

Por ello, no debe darse por hecho que el 1 de noviembre será definitivamente el último cambio de hora del estado.

¿Cuándo volverá a adelantarse el reloj?

Si las reglas actuales continúan vigentes, Nueva Jersey volverá a adelantar el reloj en marzo de 2027.

El próximo cambio de primavera está determinado por la regla federal que establece el segundo domingo de marzo como inicio del horario de verano.

Lo que debes saber del cambio de horario en Nueva Jersey

El cambio está previsto para el domingo 1 de noviembre de 2026.

A las 2:00 a. m., los relojes retrocederán hasta la 1:00 a. m.

Nueva Jersey pasará de EDT a EST.

Todo el estado utiliza la zona horaria del Este.

Newark, Jersey City, Paterson, Trenton, Camden y Atlantic City realizarán el mismo ajuste.

Los dispositivos conectados suelen actualizar la hora automáticamente.

Algunos relojes y aparatos domésticos pueden necesitar un ajuste manual.

No está confirmado que noviembre de 2026 sea el último cambio de hora.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Nueva Jersey

¿Cuándo se atrasa el reloj en Nueva Jersey?

El domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., la hora volverá a marcar la 1:00 a. m.

¿Nueva Jersey cambia al horario de invierno?

Sí. El estado regresará al Eastern Standard Time (EST) cuando termine el horario de verano.

¿Newark y Jersey City atrasan el reloj?

Sí. Ambas ciudades utilizan la zona horaria del Este y están contempladas en el cambio del 1 de noviembre de 2026.

¿Todo Nueva Jersey cambia la hora?

Sí. El estado utiliza una sola zona horaria y sigue el calendario establecido para el horario de verano.

¿El cambio de hora podría desaparecer?

Es una posibilidad futura, pero no está confirmada. Mientras no entre en vigor una nueva legislación, Nueva Jersey mantiene el sistema actual.

¿Tengo que cambiar manualmente el celular?

En general, no. Los teléfonos y otros dispositivos conectados suelen realizar el ajuste automáticamente si tienen activada la configuración automática de fecha, hora y zona horaria.

¿Qué aparatos conviene revisar?

Principalmente relojes de pared, despertadores, radios-reloj, algunos relojes de vehículos, hornos, microondas y otros equipos que no actualizan la hora automáticamente.