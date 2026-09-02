Florida se prepara para volver al horario estándar en noviembre. Si no cambia la legislación federal antes de esa fecha, los relojes deberán atrasarse una hora el domingo 1 de noviembre de 2026, como ocurre cada año en los estados que observan el horario de verano.

Pero Florida tiene una particularidad que vuelve a poner al estado en el centro del debate. Desde 2018 existe una ley estatal conocida como Sunshine Protection Act, que establece la intención de mantener el horario de verano durante todo el año si el Congreso de Estados Unidos modifica la legislación federal y permite hacerlo.

Por ahora, esa condición no se ha cumplido. La propuesta federal para terminar con el cambio estacional de los relojes todavía no se ha convertido en ley, por lo que Florida mantiene el calendario vigente.

¿Cuándo cambia la hora en Florida en 2026?

El próximo cambio de horario en Florida está previsto para el domingo 1 de noviembre de 2026.

A las 2:00 a. m., los relojes deberán retroceder una hora y marcar nuevamente la 1:00 a. m.. De esta manera, termina el horario de verano y comienza el horario estándar.

Dato Florida Fecha Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora del cambio 2:00 a. m. Movimiento Se atrasa 1 hora Nueva hora 1:00 a. m. Sistema que comienza Horario estándar Situación Cambio previsto bajo la legislación vigente

La regla federal establece el final del horario de verano el primer domingo de noviembre. Los estados no pueden establecer por su cuenta un sistema de horario de verano permanente mientras la legislación federal no lo permita.

¿Florida atrasa o adelanta el reloj en noviembre?

En noviembre, Florida atrasa el reloj una hora.

El cambio se produce durante la madrugada. Cuando llegue el momento establecido, las 2:00 a. m. volverán a ser la 1:00 a. m.

Para quienes viven en el estado, esto significa:

Una hora adicional durante la madrugada

El regreso al horario estándar

Amaneceres más tempranos

Atardeceres más tempranos

Un cambio que afecta a las zonas de Florida que actualmente observan el horario de verano

La modificación del reloj no aumenta la cantidad de horas de luz del día. Lo que cambia es la manera en que se distribuyen esas horas respecto del horario oficial.

¿Qué ciudades de Florida tendrán que cambiar el reloj?

El cambio afecta a las ciudades de Florida que se encuentran dentro de las zonas que observan el horario de verano.

Entre las principales ciudades que deben tener en cuenta el ajuste están:

Miami

Orlando

Tampa

Jacksonville

Fort Lauderdale

Tallahassee

St. Petersburg

Gainesville

Fort Myers

West Palm Beach

Existe, además, una particularidad geográfica: Florida utiliza dos husos horarios. La mayor parte de la península se encuentra en el horario del Este, mientras que parte del noroeste del estado pertenece al horario Central.

Por ello, la hora exacta que marque el reloj dependerá de la zona en la que se encuentre cada comunidad, aunque el cambio estacional ocurre bajo la misma regla.

¿Qué pasará en Miami cuando cambie la hora?

Miami forma parte de la zona horaria del Este y, bajo las reglas actuales, también deberá atrasar una hora el 1 de noviembre de 2026.

Esto significa que cuando llegue el momento del cambio, las 2:00 a. m. pasarán a ser la 1:00 a. m.

El efecto más visible para los residentes será que anochecerá más temprano. A cambio, habrá más luz durante las primeras horas de la mañana.

Miami tiene una particularidad frente a ciudades del norte de Estados Unidos: durante el invierno cuenta con una duración del día considerablemente mayor. Por ello, las consecuencias de mantener un horario u otro pueden sentirse de manera distinta que en estados situados a mayores latitudes.

¿Qué dice la ley de Florida sobre el horario de verano permanente?

Florida ya tomó una posición legislativa sobre el tema.

El estatuto F.S. 1.025, denominado Sunshine Protection Act, establece que, si el Congreso modifica la legislación federal para autorizar que los estados observen el horario de verano durante todo el año, la intención de Florida es que el horario de verano se convierta en el horario estándar permanente de todo el estado y sus subdivisiones políticas.

La clave está en la primera parte de esa disposición: Florida depende de un cambio en la legislación federal.

Por eso, que exista esta ley estatal no significa que Florida ya haya adoptado el horario de verano permanente.

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La propia legislación estatal deja clara esa condición.

¿Qué está pasando con la propuesta federal?

La discusión en Washington es importante para Florida porque el estado no puede hacer efectivo por sí solo su plan de horario permanente.

La Cámara de Representantes aprobó en julio de 2026 la Sunshine Protection Act, una iniciativa que busca terminar con los cambios de hora dos veces al año y mantener el horario de verano de manera permanente.

Sin embargo, la aprobación de la Cámara no basta para cambiar las reglas nacionales. El proyecto todavía necesita avanzar en el Senado y completar el proceso legislativo.

Por eso, a comienzos de septiembre, Florida sigue preparándose para el cambio previsto del 1 de noviembre.

¿Florida dejará de cambiar la hora en 2026?

Todavía no está confirmado.

Florida tiene una ley estatal que expresa su intención de adoptar el horario de verano permanente si el Congreso modifica la legislación federal, pero esa condición continúa siendo fundamental.

Por ahora, el escenario es el siguiente:

Florida mantiene el sistema de cambio estacional

El próximo ajuste está previsto para el 1 de noviembre

Los relojes deberán atrasarse una hora

La ley estatal contempla el horario de verano permanente

Esa disposición depende de una autorización federal

La legislación federal todavía puede cambiar, pero no lo ha hecho

Por ello, no sería correcto afirmar que Florida ya eliminó el cambio de hora.

¿Podría el 1 de noviembre ser el último cambio de hora en Florida?

Es una posibilidad, pero no puede darse por hecho.

Si el Congreso aprobara una legislación que permitiera el horario de verano permanente y esa norma entrara en vigor a tiempo, Florida tendría una base legal estatal para mantener ese horario durante todo el año.

En ese escenario, el estado podría dejar de atrasar sus relojes en noviembre.

Pero mientras el Congreso no complete ese proceso, el cambio continúa programado.

La diferencia es importante: Florida ya tiene preparada su legislación estatal, pero todavía necesita que Washington modifique las reglas federales.

¿Qué ciudades podrían tener más luz por la tarde?

Si algún día se implementara el horario de verano permanente, una de las consecuencias sería que la puesta de sol ocurriría una hora más tarde que bajo el horario estándar.

Esto podría resultar especialmente atractivo para actividades que se realizan después de la jornada laboral.

En Florida, donde el clima permite numerosas actividades al aire libre durante buena parte del año, el cambio podría tener efectos sobre:

Actividades recreativas

Restaurantes y comercios

Deportes al aire libre

Turismo

Desplazamientos después del trabajo

Horarios de ocio

Pero también habría una contrapartida: el amanecer ocurriría una hora más tarde durante el periodo que actualmente corresponde al horario estándar.

No habría más luz solar. Simplemente cambiaría la hora del reloj en la que comienza y termina la jornada de luz.

¿Qué pasa con los dispositivos que tienen reloj?

El cambio también requiere prestar atención a algunos aparatos que no necesariamente actualizan la hora por sí solos.

Los teléfonos celulares, computadoras y muchos dispositivos conectados suelen ajustar automáticamente el horario cuando tienen correctamente configurada la zona horaria y las reglas correspondientes.

Pero algunos equipos pueden necesitar una revisión manual:

Relojes de pared

Despertadores digitales

Radios-reloj

Relojes de algunos vehículos

Hornos

Microondas

Determinados sistemas de seguridad

Por eso, después del cambio de noviembre conviene revisar aquellos aparatos que dependen de una configuración manual.

¿Qué ocurriría si Florida mantiene el horario de verano todo el año?

La diferencia más evidente sería la hora en que aparece y desaparece la luz natural.

Durante el invierno, el amanecer se produciría una hora más tarde y el atardecer también se retrasaría una hora respecto del horario estándar.

Para muchas personas, esto significaría disponer de más luz al finalizar la jornada. Sin embargo, también implicaría comenzar algunas actividades matutinas con menos luz natural.

Ese es precisamente uno de los puntos centrales del debate nacional: qué horario resulta más conveniente para la vida cotidiana y para los ritmos biológicos de la población.

¿Cuándo vuelve a cambiar la hora Florida después de noviembre?

Si las reglas federales no cambian, el siguiente ajuste ocurrirá en marzo de 2027, cuando comience nuevamente el horario de verano.

El calendario seguirá así mientras Estados Unidos mantenga el sistema actual de adelantar los relojes en primavera y atrasarlos en otoño.

Si durante los próximos meses el Congreso aprueba una nueva normativa, ese calendario podría modificarse.

Por eso, cualquier información posterior sobre una eliminación definitiva del cambio de hora debe evaluarse a partir del estado real de la legislación y no únicamente de la existencia de la ley de Florida.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de hora en Florida

¿Cuándo se atrasa el reloj en Florida en 2026?

El cambio está previsto para el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes deberán volver a la 1:00 a. m.

¿Florida cambia la hora en noviembre?

Sí, bajo la legislación vigente Florida observa el horario de verano y debe regresar al horario estándar en noviembre.

¿Florida tiene una ley para eliminar el cambio de hora?

Sí. El estatuto F.S. 1.025 establece la intención de que Florida mantenga el horario de verano durante todo el año si el Congreso autoriza legalmente a los estados a hacerlo.

¿Florida ya eliminó el cambio de hora?

No. La ley estatal depende de una modificación de la legislación federal. Mientras esa modificación no esté vigente, continúa el sistema actual.

¿Miami también atrasará el reloj?

Sí. Miami está dentro de la zona del Este y, bajo las reglas actuales, deberá atrasar una hora el 1 de noviembre de 2026.

¿Se gana una hora de sueño en noviembre?

El retroceso del reloj hace que esa madrugada tenga una hora adicional. Sin embargo, la cantidad de sueño que finalmente obtenga cada persona dependerá de sus horarios habituales.

¿Qué aparatos hay que cambiar manualmente?

Algunos relojes de pared, despertadores, radios-reloj, hornos, microondas y relojes de vehículos pueden requerir un ajuste manual. Los dispositivos conectados suelen actualizarse automáticamente.