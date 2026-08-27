Sí, el miércoles 12 de agosto te emocionaste con el eclipse total solar; el viernes 28 de agosto, España volverá a ser protagonista de un evento importante en la astronomía. El eclipse lunar parcial, o coloquialmente llamado la Luna de Sangre, se podrá observar en varias zonas del centro y este peninsular.

¿A qué hora inicia el eclipse lunar parcial?

El eclipse lunar parcial en España se realizará en la madrugada del viernes 28 de agosto. La primera etapa será la fase penumbral: la Luna entra en la zona exterior de la sombra terrestre, por lo que el oscurecimiento puede ser difícil de apreciar a simple vista.

La fase verdaderamente llamativa será la parcial, cuando la Luna empezará a ingresar en la umbra, es decir, la parte más oscura de la sombra proyectada por la Tierra. En ese momento se verá un “mordisco” oscuro avanzando sobre el disco lunar.

Fase del eclipse Hora en España peninsular y Baleares Hora en Islas Canarias Inicio de la fase penumbral 03:23 horas 02:23 horas Inicio de la fase parcial 04:33 horas 03:33 horas Máximo del eclipse 06:12 horas 05:12 horas Fin teórico de la fase parcial 07:52 horas 06:52 horas Fin de la fase penumbral 09:01 horas 08:01 horas

¿A qué hora será el máximo del eclipse lunar parcial?

El máximo de eclipse lunar se realizará a las 06:12 horas, cuando cerca del 96% de la superficie visible de la Luna estará dentro de la sombra umbral terrestre . Aun así, no será un eclipse total: una pequeña franja del satélite seguirá iluminada por el Sol, razón por la que técnicamente se clasifica como eclipse parcial.

El eclipse lunar parcial se realizará entre la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28 de agosto, según el país. Revisa a qué hora será el máximo de la Luna. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Se verá el eclipse lunar desde Madrid y Barcelona?

Sí, el eclipse lunar se podrá observar en Madrid y Barcelona desde el inicio de la fase parcial y el momento máximo. Pero, en ambas localidades, la Luna estará ya muy baja sobre el horizonte oeste-suroeste y se ocultará antes de que termine la fase parcial.

En Madrid, la Luna se pondrá aproximadamente a las 07:46 horas, apenas unos minutos antes del final teórico de la fase parcial. En Barcelona, desaparecerá antes, alrededor de las 07:21 horas, por lo que conviene priorizar la observación entre las 04:30 y las 06:30 horas.

Los mejores lugares para observar el eclipse lunar parcial

El eclipse lunar parcial será visible desde cualquier punto de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Es importante que verifiques las condiciones climáticas de tu localidad y la nubosidad.

Por el horario en que se desarrollará el eclipse, en los diversos lugares del territorio español no se podrá disfrutar del evento en su plenitud. En el centro y este peninsular, Baleares y Melilla, la Luna se pondrá antes de que finalice la fase parcial.

El caso contrario ocurre en el resto de la península, Canarias y Ceuta. El ocaso lunar se realizará después que finalice la fase parcial, por lo que podrá visualizar el eclipse hasta su finalización.

Por ello, los mejores lugares para observar el eclipse son los espacios libres de contaminación lumínica. Zonas que cuenten con vista despejada hacia el oeste, sin obstáculos visuales, como edificios o relieves montañosos.

Las zonas con mejor perspectiva serán las Islas Canarias, Galicia, Andalucía occidental y otras áreas del oeste peninsular.