Venezuela será uno de los países privilegiados donde el eclipse lunar parcial de agosto de 2026 ofrecerá una de las mejores postales astronómicas del año tanto para sus habitantes en su territorio así como la diáspora venezolana en Estados Unidos y el resto del mundo. En Caracas, la fase parcial inicia a las 10:33 p. m., el máximo ocurre a las 12:12 a. m. y concluye a la 1:52 a. m.; la fase penumbral termina cerca de las 3:01 a. m. Aunque el fenómeno alcanza su máximo en la madrugada del viernes 28 de agosto, la fase parcial comenzará la noche del jueves 27: la Luna llena entrará profundamente en la sombra terrestre y podrá adquirir tonos rojizos, razón por la que muchas personas lo identifican como una “Luna de Sangre”. A continuación, te compartimos los horarios y formas de ver el eclipse en el firmamento nocturno llanero.

Te contamos todos los detalles sobre el eclipse lunar parcial que se realizará entre la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28 de agosto, según la zona horaria de tu país. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿A qué hora inicia el eclipse lunar parcial del 28 de agosto en Venezuela?

El evento completo empezará a las 9:23 p. m. del jueves 27 de agosto, hora de Venezuela, cuando comience la fase penumbral. Sin embargo, el momento más visible del eclipse lunar parcial iniciará a las 10:33 p. m., cuando la Luna entre en la umbra, la zona más oscura de la sombra de la Tierra.

El máximo está previsto para las 12:12 a. m. del viernes 28 de agosto, hora de Venezuela. En ese momento, cerca del 96% del disco lunar estará cubierto por la umbra terrestre; por eso será un eclipse parcial muy profundo, aunque no total.

La fase parcial finalizará a la 1:52 a. m., mientras que el fenómeno astronómico concluirá a las 3:01 a. m. con la salida completa de la Luna de la penumbra.

Horarios en Caracas, Maracaibo y Valencia para ver el eclipse lunar parcial del 28 de agosto

Venezuela utiliza una sola zona horaria, VET (UTC−4), por lo que Caracas, Maracaibo y Valencia compartirán la misma programación astronómica. Aun así, la visibilidad real dependerá de que el cielo permanezca despejado y de que el observador cuente con una vista amplia hacia el firmamento.

Etapa del eclipse Caracas Maracaibo Valencia Inicio penumbral 9:23 p. m. (27 de agosto) 9:23 p. m. (27 de agosto) 9:23 p. m. (27 de agosto) Inicio de fase parcial 10:33 p. m. (27 de agosto) 10:33 p. m. (27 de agosto) 10:33 p. m. (27 de agosto) Máximo del eclipse 12:12 a. m. (28 de agosto) 12:12 a. m. (28 de agosto) 12:12 a. m. (28 de agosto) Fin de fase parcial 1:52 a. m. (28 de agosto) 1:52 a. m. (28 de agosto) 1:52 a. m. (28 de agosto) Fin penumbral 3:01 a. m. (28 de agosto) 3:01 a. m. (28 de agosto) 3:01 a. m. (28 de agosto)

Para venezolanos que viven en Estados Unidos, la hora de Venezuela coincide con la hora del Este durante agosto: el máximo será a las 12:12 a. m. ET. En la zona Central será a las 11:12 p. m. del jueves 27; en la Montaña, a las 10:12 p. m.; y en la Costa Oeste, a las 9:12 p. m.

¿Dónde ver el eclipse lunar en Venezuela?

El eclipse podrá observarse directamente desde Venezuela sin telescopio, sin filtros y sin gafas especiales, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. A diferencia de un eclipse solar, observar un eclipse lunar a simple vista es seguro.

No se requiere una transmisión para disfrutarlo: basta con ubicar la Luna y mirar al cielo durante la fase parcial, especialmente entre las 10:33 p. m. y la 1:52 a. m. Si el cielo está nublado, una alternativa es seguir las coberturas de observatorios, instituciones científicas y medios especializados que podrían habilitar transmisiones en línea cerca de la fecha del evento.

¿Por qué la Luna se verá rojiza?

El tono rojo, naranja o cobrizo aparece porque la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Aunque el planeta bloquea gran parte de la luz solar directa, una porción de esa luz atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar a la superficie lunar.

En ese recorrido, la atmósfera dispersa con mayor facilidad los colores azules y violetas, mientras que deja pasar y desvía las longitudes de onda rojas y anaranjadas. Esa luz filtrada se proyecta sobre la Luna y puede hacer que luzca rojiza durante la fase profunda del eclipse.

El color no será necesariamente rojo intenso en toda la superficie, ya que se trata de un eclipse parcial. Además, la cantidad de polvo o nubes en la atmósfera terrestre puede modificar la intensidad del color observado.

Recomendaciones para ver mejor el eclipse lunar parcial

Busca un espacio exterior con el cielo lo más despejado posible y poca contaminación lumínica.

Elige un lugar con vista abierta del cielo; para este eclipse, la Luna permanecerá a buena altura durante el máximo en Caracas, cerca de 70 grados sobre el horizonte.

Prioriza la franja entre las 10:33 p. m. y la 1:52 a. m., cuando la fase parcial será visible.

Observa el máximo a las 12:12 a. m., cuando la porción cubierta por la sombra de la Tierra será mayor.

No necesitas lentes de eclipse ni protección ocular especial: el fenómeno puede verse con seguridad a simple vista.

Usa binoculares o telescopio solo si quieres distinguir mejor el borde de la sombra sobre los cráteres lunares; no son indispensables.

Revisa el pronóstico de nubes el mismo jueves 27 de agosto, pues una cobertura densa puede impedir la observación.

Mejores lugares para ver el eclipse lunar parcial del 28 de agosto en Venezuela

No hay un punto único “oficial” para observar este eclipse: al ser lunar, será visible desde cualquier parte de Venezuela donde la Luna esté sobre el horizonte y el cielo esté despejado. La clave es privilegiar zonas elevadas, abiertas y alejadas de luces intensas.

En Caracas, los miradores, parques y espacios con vistas elevadas pueden funcionar mejor que áreas rodeadas por edificios o iluminación urbana. En Maracaibo, conviene optar por lugares abiertos lejos de reflectores y con baja interferencia visual. En Valencia, parques, terrazas seguras y zonas periurbanas con horizonte amplio pueden ofrecer una experiencia más favorable.

Para quienes viven en Estados Unidos y buscan ver el eclipse junto con familiares o amigos venezolanos, la NASA confirma que el fenómeno también será visible desde gran parte de América del Norte y del Sur. La hora local cambia según el estado, pero el máximo ocurrirá a las 12:12 a. m. ET del viernes 28 de agosto.

Revisa cómo ver EN DIRECTO y ONLINE el eclipse lunar parcial, uno de los eventos astronómicos más esperados en los últimos tiempos porque la Luna 'cambiará de color'. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el eclipse lunar parcial en Venezuela del 28 de agosto

¿El eclipse lunar será el 27 o el 28 de agosto en Venezuela?

Será durante la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28 de agosto. La fase penumbral inicia el 27 a las 9:23 p. m.; el máximo será el 28 a las 12:12 a. m.

¿A qué hora comienza la fase parcial en Venezuela?

La fase parcial, que es el tramo más fácil de identificar visualmente, comienza a las 10:33 p. m. del jueves 27 de agosto.

¿A qué hora será el máximo del eclipse lunar en Caracas?

El máximo será a las 12:12 a. m. del viernes 28 de agosto, hora de Caracas. En ese instante, alrededor del 96% del disco lunar se encontrará dentro de la umbra.

¿Se verá en Maracaibo y Valencia?

Sí. Caracas, Maracaibo y Valencia comparten la hora de Venezuela y el eclipse será observable desde las tres ciudades si las nubes no bloquean la Luna. La diferencia estará en las condiciones locales de cielo y contaminación lumínica.

¿Necesito gafas especiales para ver el eclipse lunar?

No. A diferencia de los eclipses solares, un eclipse lunar se puede mirar directamente y sin protección ocular especial.

¿Será una Luna de Sangre total?

No será un eclipse lunar total. Será un eclipse parcial profundo: aproximadamente el 96% del disco de la Luna entrará en la sombra oscura de la Tierra, de modo que algunas zonas pueden verse rojizas o cobrizas, pero una pequeña porción permanecerá iluminada.

¿Dónde puedo ver el eclipse desde Estados Unidos?

El eclipse será visible desde gran parte de Estados Unidos. Para la comunidad venezolana, el horario de Venezuela coincide con el de la Costa Este durante agosto: la fase parcial inicia a las 10:33 p. m. ET el jueves 27 y el máximo ocurre a las 12:12 a. m. ET del viernes 28.