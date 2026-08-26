El eclipse lunar parcial del 28 de agosto de 2026 podrá observarse desde Colombia durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28. En esta nota podrás conocer a qué hora inicia el eclipse lunar y cómo verlo en directo desde Colombia, con los horarios de sus principales fases para que puedas prepararte y no perderte este fenómeno astronómico.

El evento será especialmente llamativo debido a la gran proporción de la Luna que quedará cubierta por la sombra de la Tierra durante su máximo. Aunque se trata de un eclipse parcial y no total, la zona eclipsada podrá adquirir una tonalidad rojiza o cobriza, el efecto que popularmente ha dado lugar a la expresión “Luna de Sangre”. El fenómeno podrá observarse a simple vista siempre que las condiciones del cielo sean favorables.

Para saber exactamente cuándo mirar al cielo, es importante distinguir entre el comienzo de la fase penumbral y el inicio del eclipse parcial, que es cuando la sombra más oscura de la Tierra comienza a cubrir el disco lunar. A continuación, encontrarás la hora exacta de inicio, el momento del máximo y las opciones para seguir el eclipse lunar en directo desde Colombia.

Un eclipse lunar parcial es un fenómeno astronómico en el que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, pero sin una alineación perfecta. (Foto: Ryan Leeper / Pexels)

Horarios para ver el eclipse lunar parcial en Colombia

En Colombia, la fase penumbral comenzará a las 8:23 pm del jueves 27 de agosto, pero el eclipse parcial comenzará a las 9:33 pm, cuando la umbra terrestre empiece a cubrir directamente la Luna. El fenómeno alcanzará su máximo a las 11:12 pm, momento en que aproximadamente el 93% del diámetro lunar estará dentro de la umbra, y la fase parcial terminará a las 12:51 am del viernes 28. La fase penumbral continuará hasta las 2:01 am.

¿Cómo ver el eclipse lunar parcial en Colombia?

El eclipse podrá verse directamente desde Colombia, sin necesidad de equipos especiales ni protección ocular, siempre que el cielo esté despejado y la Luna permanezca visible desde el lugar de observación. Para quienes prefieran seguirlo por internet, Timeanddate anuncia un “Lunar Eclipse Live Show” para el eclipse del 27-28 de agosto de 2026, por lo que puede utilizarse su cobertura online para seguir el fenómeno en directo.