Guatemala es uno de los países privilegiados que podrá observar el eclipse lunar parcial, que se realizará entre la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto. Un evento único, donde, según explicó la NASA, el “96,3 % del disco lunar estará dentro de la umbra terrestre, la parte central de la sombra donde el Sol queda completamente bloqueado por la Tierra”.

A diferencia de un eclipse solar, no será necesario utilizar gafas homologadas con la certificación ISO 12312-2 para observar a la llamada coloquialmente Luna de Sangre. Revisa a qué hora será el punto máximo del fenómeno y las recomendaciones para que puedas observar el eclipse lunar parcial.

Revisa cómo ver EN DIRECTO y ONLINE el eclipse lunar parcial, uno de los eventos astronómicos más esperados en los últimos tiempos porque la Luna 'cambiará de color'. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿A qué hora comienza el eclipse lunar en Guatemala?

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó que el eclipse lunar parcial iniciará en Guatemala a las 19:00 horas (fase penumbral).

Fase del eclipse Hora en Guatemala Inicio de la fase penumbral 19:23:29 horas del jueves 27 de agosto. Inicio de la fase parcial 20:33:21 horas del jueves 27 de agosto. Máximo del eclipse 22:12:52 horas del jueves 27 de agosto. Fin teórico de la fase parcial 23:52:09 horas del jueves 27 de agosto. Fin de la fase penumbral 1:01:59 horas de la madrugada del viernes 28 de agosto.

¿A qué hora será el máximo del eclipse lunar parcial en Guatemala?

El máximo del eclipse lunar parcial en Guatemala será a las 22:15 horas. Dato importante: revisa el estado climatológico de tu localidad y la nubosidad para que puedas disfrutar del fenómeno sin contratiempos.

¿Dónde se podrá ver el eclipse lunar parcial en Guatemala?

Para observar el eclipse lunar parcial no será necesario utilizar gafas homologadas, por lo que puedes ver a la ‘Luna de Sangre’ directamente. Si deseas visualizar con mayor detalle el satélite, usa binoculares o un telescopio.

La recomendación de los especialistas es que encuentres un lugar con baja nubosidad, libre de contaminación luminosa, vista amplia del horizonte y sin obstáculos visuales, como edificios o paneles, para observar el eclipse.