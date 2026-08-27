Puerto Rico será uno de los territorios desde donde podrá observarse el eclipse lunar parcial, un fenómeno que tendrá lugar entre la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto, según la zona horaria. De acuerdo con la NASA, durante el máximo del eclipse, aproximadamente el 96,3% del disco lunar estará dentro de la umbra terrestre, la zona más oscura de la sombra proyectada por nuestro planeta, donde la luz solar directa queda bloqueada.

A diferencia de un eclipse solar, no es necesario utilizar gafas homologadas bajo la norma ISO 12312-2 para observar la llamada ‘Luna de Sangre’, ya que se trata de un eclipse lunar y no implica mirar directamente al Sol. Puedes consultar a qué hora alcanzará su punto máximo el fenómeno y conocer las recomendaciones para disfrutar de forma segura del eclipse lunar parcial en Puerto Rico.

Revisa cómo ver EN DIRECTO y ONLINE el eclipse lunar parcial, uno de los eventos astronómicos más esperados en los últimos tiempos porque la Luna 'cambiará de color'. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿A qué hora comienza el eclipse lunar parcial en Puerto Rico?

Te presentamos los horarios para que puedas disfrutar del eclipse lunar parcial en Puerto Rico. El fenómeno empezará en la noche del jueves 27 de agosto y su punto máximo alcanzará en la madrugada del viernes 28.

Fase del eclipse Hora en Puerto Rico Inicio de la fase penumbral 21:23 horas del jueves 27 de agosto. Inicio de la fase parcial 22:33 horas del jueves 27 de agosto. Máximo del eclipse 00:12 horas del viernes 28 de agosto. Fin teórico de la fase parcial 1:52 horas del viernes 28 de agosto. Fin de la fase penumbral 3:01 horas del viernes 28 de agosto.

¿A qué hora será el máximo del eclipse lunar en Puerto Rico?

Con información de timeanddate, te compartimos los horarios del máximo del eclipse lunar en Puerto Rico según su ciudad.

Ubicación Oscurecimiento Máximo Nubosidad Cauce seco de un río 96,3% 21:23 horas del 27 de agosto. 75% Caguas 96,3% 21:23 horas del 27 de agosto. 82% Guayama 96,3% 21:23 horas del 27 de agosto. 72% Mayagüez 96,3% 21:23 horas del 27 de agosto. 52% Ponce 96,3% 21:23 horas del 27 de agosto. 70% San Juan 96,3% 21:23 horas del 27 de agosto. 64% Yabucoa 96,3% 21:23 horas del 27 de agosto. 78%

¿Dónde se podrá ver el eclipse lunar parcial en Puerto Rico?

Para observar el eclipse lunar parcial no será necesario utilizar gafas homologadas, por lo que puedes ver a la ‘Luna de Sangre’ directamente. Si deseas visualizar con mayor detalle el satélite, usa binoculares o un telescopio.

La recomendación de los especialistas es que encuentres un lugar con baja nubosidad, libre de contaminación luminosa, vista amplia del horizonte y sin obstáculos visuales, como edificios o paneles, para observar el eclipse.