“Mal de amores” (“Lovesick” en inglés) es una serie mexicana de Netflix que narra la historia de Emilia Sauri (Renata Vaca), una joven que lucha por cumplir su sueño de estudiar y ejercer la medicina en una época donde era muy difícil para una mujer. Además, queda atrapada en un triángulo amoroso con un revolucionario idealista y un médico que prefiere apostar por la paz. ¿Cuándo se estrenará?

El drama romántico dirigido, producido y adaptado por Catalina Aguilar Mastretta tiene como protagonistas a Renata Vaca, Juan Pablo Fuentes y Iván Amozurrutia. También son parte del elenco, Humberto Zurita, Miguel Rodarte, Diana Bovio, Cassandra Ciangherotti, Juan Pablo Medina, Alejandro Puente y Sofía Carrera, entre otros.

¿EN QUÉ SE BASA “MAL DE AMORES”?

“Mal de amores” está basada en la célebre novela homónima de la escritora mexicana Ángeles Mastretta. El libro de 1995 se convirtió en uno de los títulos más reconocidos de Mastretta y en 1997 obtuvo el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos.

Catalina Aguilar Mastretta, hija de la autora original, es la encargada de adoptar esta historia del despertar de un país y del corazón de una mujer.

Renata Vaca como Emilia Sauri y Iván Amozurrutia como Antonio Zavalza en la serie mexicana "Mal de amores" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “MAL DE AMORES”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “la serie ‘Mal de amores’ presenta a Emilia Sauri (Renata Vaca), una mujer que lo quiere todo: su vocación, su libertad y su derecho a amar sin límites, en una sociedad que rara vez toma en cuenta a las mujeres.

Emilia enfrenta la disyuntiva más difícil de su vida: amar a dos hombres, sin renunciar a su propio sueño de estudiar medicina. Daniel Cuenca (Juan Pablo Fuentes), el aventurero y revolucionario que marcó sus sueños de infancia, y Antonio Zavalza (Iván Amozurrutia), el médico que busca la paz en medio de la guerra, la obligan a elegir entre lo que siente y lo que quiere ser.”

¿CÓMO VER “MAL DE AMORES”?

“Mal de amores” se estrenará el miércoles 2 de septiembre de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie mexicana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “MAL DE AMORES”

REPARTO DE “MAL DE AMORES”

Renata Vaca como Emilia Sauri

Juan Pablo Fuentes como Daniel Cuenca

Iván Amozurrutia como Antonio Zavalza

Humberto Zurita como el Doctor Cuenca

Miguel Rodarte como Diego Sauri

Diana Bovio como Josefa Veytia

Cassandra Ciangherotti como Milagros Veytia

Juan Pablo Medina como Rivadeneira

Alejandro Puente como Salvador Cuenca

Sofía Carrera como Sol García

Juan Pablo Fuentes da vida a Daniel Cuenca y Renata Vaca da vida a Emilia Sauri en la serie mexicana "Mal de amores" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “MAL DE AMORES”?

“Mal de amores”, dirigida por Catalina Aguilar Mastretta y Humberto Hinojosa Ozcariz a partir del guion de Aguilar Mastretta y Fernanda Eguiarte, tiene siete episodios.