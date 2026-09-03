Si todavía prefieres realizar tus operaciones directamente en una sucursal bancaria de Estados Unidos, toma nota: en septiembre habrá un día en el que los bancos cerrarán sus puertas. La suspensión de atención presencial en ventanilla puede afectar depósitos, retiros de efectivo y gestiones que requieren hablar con un asesor. En esta nota te contamos qué día no abrirán y por qué.

Wells Fargo tampoco abrirá sus puertas una fecha de septiembre (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LA FECHA DE SEPTIEMBRE QUE NO HABRÁ ATENCIÓN EN LOS BANCOS DE EE.UU. Y POR QUÉ

Todas las sucursales de las diferentes agencias de Estados Unidos cerrarán sus puertas este lunes 7 de septiembre, con motivo de Labor Day o Día del Trabajo. La fecha figura en el calendario de feriados del Sistema de la Reserva Federal, por lo que no habrá atención presencial en ventanilla en numerosas instituciones financieras.

Pese al cierre, hay una alternativa: usar los cajeros automáticos, las aplicaciones móviles y los portales de banca en línea. Sin embargo, algunas operaciones —como depósitos, transferencias o pagos— podrían no procesarse o reflejarse en la cuenta hasta el siguiente día hábil, el martes 8 de septiembre.

En todo caso, si tienes que hacer algún movimiento importante el lunes 7, lo mejor es que vayas días antes.

¿QUÉ ES EL LABOR DAY?

Labor Day es una fecha en Estados Unidos dedicada a reconocer el esfuerzo de los trabajadores y su aporte a la sociedad. También invita a recordar la historia del movimiento laboral en el país y la lucha por los derechos de los empleados.

Fueron los integrantes de varios sindicatos de trabajadores de Nueva York que plantearon la creación de este feriado, el cual fue logrado el 5 de septiembre de 1882, fecha en la que se festejó por primera vez.

Labor Day figura en el calendario de feriados del Sistema de la Reserva Federal (Foto: Freepik)

LOS BANCOS QUE NO ABRIRÁN EL 7 DE SEPTIEMBRE

Entre los bancos que cerrarán el lunes 7 de septiembre son: Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs, Chase, Citibank, U.S. Bank, SunTrust Bank, Capital One, Citizens Bank, Santander Bank, BBVA y Compass.

Como lo señalamos líneas arriba, pese a que no habrá atención en sus sucursales o agencias por Labor Day, las transacciones mediante la banca en línea o el cajero automático sí estarán disponibles.

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