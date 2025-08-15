El presidente Donald Trump y el líder ruso Vladimir Putin se encontrarán este viernes 15 de agosto en Alaska para una cumbre que ha generado gran expectativa internacional. El anuncio repentino del encuentro ha despertado dudas sobre los posibles resultados y cambios en la política exterior estadounidense.

La reunión se celebrará en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson de Anchorage, donde ambos mandatarios tendrán primero un diálogo privado con intérpretes, seguido de negociaciones con sus delegaciones y un desayuno de trabajo. Al finalizar, ofrecerán una conferencia de prensa conjunta, según informó el Kremlin.

Aunque Ucrania no participará directamente, el presidente Volodímir Zelenski ya estableció principios de negociación con Trump y líderes europeos, incluyendo la búsqueda de un alto al fuego. La cumbre en Alaska podría considerarse un primer paso hacia un eventual encuentro directo entre Putin y Zelenski.

Donald Trump y Vladimir Putin durante la cumbre en Alaska, un encuentro clave que marcará la agenda diplomática y las decisiones sobre Ucrania y la política global. (Foto: AFP)

¿A qué hora empieza la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin?

La cumbre dará inicio a las 11:30 a. m., hora local de Alaska, que equivale a las 3:30 p. m., hora de México (CDMX). El encuentro comenzará con una conversación cara a cara entre ambos presidentes, seguida de negociaciones entre sus delegaciones.

Posteriormente, ambos líderes participarán en un desayuno de trabajo y al final ofrecerán una conferencia de prensa conjunta, donde se esperan declaraciones sobre posibles acuerdos o avances diplomáticos.

¿Cómo seguir EN VIVO la cumbre desde México?

Los interesados podrán seguir la cumbre EN VIVO desde México a través de medios internacionales y plataformas digitales especializadas en eventos diplomáticos. Entre ellas destacan CNN, BBC Mundo y Telemundo, que ofrecerán cobertura completa de las declaraciones y novedades.

Además, se podrán encontrar transmisiones ONLINE en redes sociales y sitios oficiales de noticias, con seguimiento minuto a minuto de la agenda, entrevistas y posibles acuerdos que surjan del encuentro entre Trump y Putin.