El eclipse lunar parcial de agosto de 2026 será visible desde Monterrey, Nuevo León, durante la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28 . Aunque el fenómeno está fechado astronómicamente el 28 de agosto en tiempo universal, en Monterrey podrá observarse desde las 7:23 p. m.; su punto máximo llegará a las 10:12 p. m.

¿A qué hora empieza el eclipse lunar en Monterrey?

En Monterrey, el eclipse tendrá una duración total aproximada de cinco horas y 39 minutos . La fase más llamativa será el eclipse parcial, cuando la Luna entre en la umbra —la zona más oscura de la sombra terrestre— y adquiera tonalidades rojizas o cobrizas.

Etapa del eclipse Hora en Monterrey Qué se verá Inicio de la penumbra 7:23 p. m. del 27 de agosto Un oscurecimiento muy sutil en una parte de la Luna Inicio del eclipse parcial 8:33 p. m. del 27 de agosto La sombra oscura de la Tierra comienza a cubrir el disco lunar Máximo del eclipse 10:12 p. m. del 27 de agosto Cerca del 96% al 97% de la Luna estará dentro de la umbra Fin del eclipse parcial 11:52 p. m. del 27 de agosto La Luna deja gradualmente la sombra oscura Fin de la penumbra 1:02 a. m. del 28 de agosto Termina por completo el evento astronómico

La hora clave para observar será entre las 9:30 p. m. y las 11:00 p. m., especialmente alrededor de las 10:12 p. m. En ese momento, la Luna estará a unos 39 grados sobre el horizonte, una altura cómoda para verla desde espacios abiertos.

Conoce a qué hora empieza el eclipse lunar parcial con Luna de Sangre en Nueva York este 28 de agosto de 2026 y cómo verlo paso a paso. (Foto: ekapol/iStock)

¿Por qué se verá como una Luna de Sangre?

El evento será un eclipse lunar parcial profundo. Esto significa que la Luna no quedará totalmente cubierta por la sombra oscura de la Tierra, pero una proporción muy alta de su superficie sí entrará en ella: aproximadamente 96% de su disco lunar, según los cálculos de NASA.

Por esa razón, el satélite natural puede adoptar una apariencia rojiza, anaranjada, cobriza o color vino. De ahí surge el nombre popular de “Luna de Sangre”, aunque no se trata de una categoría científica distinta ni de que la Luna cambie físicamente de color.

El fenómeno ocurre porque, durante un eclipse lunar, la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna. Parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar al satélite: los tonos azulados se dispersan con más facilidad, mientras que los colores rojos y naranjas se desvían hacia la superficie lunar.

La intensidad del rojo dependerá de las condiciones de la atmósfera terrestre, como partículas de polvo, humo, humedad o actividad volcánica. Por ello, algunas zonas podrían percibir una Luna más rojiza, mientras que desde otras se vería gris oscura, marrón o con un borde brillante.

¿Cómo ver el eclipse lunar parcial en Monterrey?

Para observar este eclipse no se necesitan lentes especiales, telescopio ni filtros solares. A diferencia de un eclipse de Sol, un eclipse de Luna es seguro para observar directamente a simple vista durante todas sus fases. Para aprovecharlo mejor desde Monterrey, considera estas recomendaciones:

Busca un lugar con vista despejada hacia el este, sureste y sur, lejos de edificios, cerros o árboles altos.

Prioriza zonas con poca contaminación lumínica, como parques amplios, terrazas, miradores o áreas alejadas de luces urbanas intensas.

Llega antes de las 8:30 p. m. para identificar la posición de la Luna y observar el inicio de la fase parcial.

Usa binoculares para distinguir con mayor detalle el avance de la sombra de la Tierra sobre los cráteres y mares lunares.

Un telescopio permitirá ver mejor las variaciones de color y el límite entre la zona iluminada y la parte eclipsada.

Revisa el pronóstico de nubosidad, ya que un cielo cubierto puede impedir parcial o totalmente la observación.

También puede fotografiarse con un celular. Para ello, conviene activar el modo nocturno o manual, bajar la exposición para evitar que la Luna salga como un círculo blanco y apoyar el teléfono sobre una superficie fija o trípode. Una cámara con teleobjetivo, por su parte, permitirá registrar mejor el tono rojizo y la porción de Luna cubierta.