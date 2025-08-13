Si vives en San Antonio, Huston, Dallas, Austin, El Paso y otras ciudades de Texas, tendrán la excepcional oportunidad de observar lo que los científicos de la NASA llaman la “mejor lluvia de meteoros del año”. La lluvia de perseidas marca el momento histórico en que la Tierra atraviesa la estela de escombros más polvorienta de un cometa de décadas de antigüedad, iluminando el cielo oscuro con brillantes y coloridas vetas. Este fenómeno de meteoros alcanzará su máximo esplendor esta semana, ofreciendo a los residentes su espectáculo más espectacular hasta la fecha del martes 12 al miércoles 13 de agosto, según un informe de la NASA.

Conoce la hora exacta y cómo mirar la Lluvia de Estrellas Perseidas 2025 en México, para observarlas en el firmamento. (Foto: AFP)

¿Cuándo ver la lluvia de meteoros de las Perseidas? Mejores horarios para observarlo

Las Perseidas bañan el cielo con hasta 100 meteoros por hora. Este espectáculo es cortesía del cometa Swift-Tuttle, que deja una estela de polvo cada vez que pasa cerca del sistema solar interior. A medida que la Tierra se desplaza a través de esta basura celeste, las diminutas partículas se queman en nuestra atmósfera, creando esas brillantes estelas que llamamos estrellas fugaces.

Este año, sin embargo, el punto álgido de la lluvia de meteoros, previsto para la madrugada del 12 y 13 de agosto , coincide con una luna casi llena . Y, como bien explica la NASA, su resplandor “deslumbrará a todos los meteoros, excepto a los más brillantes”. La mejor observación se realizará durante la madrugada, entre la 1 y las 3 de la madrugada, cuando el cielo está más oscuro.

Para aquellos verdaderamente comprometidos, la NASA ofrece algunos consejos profesionales para maximizar el placer visual:

Diríjase a una altitud mayor para estar por encima de cualquier neblina o niebla a nivel del suelo.

Encuentra un lugar lejos de las luces de la ciudad, donde el cielo sea tan negro como una taza de café de la mañana siguiente.

Si necesitas usar una linterna, que sea roja. La luz roja tiene el menor impacto en tu visión nocturna, que tendrás que perfeccionar durante al menos una hora antes de que empiece el espectáculo.

Las Perseidas, la lluvia de estrellas fugaces más anticipada, ha sido calificada por la NASA como “la mejor” del mundo debido a su desbordante cantidad de meteoros brillantes. (Foto: stock_colors / iStock)

¿En qué lugares puedes ver la lluvia de meteoros Perseidas en Texas?

Varios parques estatales de Texas están organizando fiestas para observar el espectáculo anual en el cielo, incluido el Sitio Histórico Estatal de Fort Leaton, el Área Natural Estatal Enchanted Rock y el Parque Estatal Choke Canyon.

También hay una serie de parques estatales de Texas que están a menos de 100 millas de San Antonio que están abiertos durante la noche y son perfectos para observar las estrellas, incluidos Bastrop State Park, Blanco State Park, Buescher State Park, Choke Canyon State Park, Enchanted Rock State Nature Area, Garner State Park, Goliad State Park, Government Canyon State Nature Area, Guadalupe River State Park, Hill Country State Nature Area, Inks Lake State Park, Lockhart State Park, Lost Maples State Nature Area, McKinney Falls State Park, Palmetto State Park y Pedernales Falls State Park.

Recuerda que el horario de máxima audiencia será entre las 3:00 a. m. y las 5:00 a. m. del miércoles 13 de agosto . Además, es bueno precisar que este fenómeno astronómico será visible hasta el 23 de este mes.