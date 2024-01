Los lunes pueden ser particularmente difíciles de afrontar en medio de los desafíos de la vida diaria. Debido a que el Blue Monday 2024 es considerado el día más triste del año, enfrentar la jornada se vuelve un desafío aún mayor. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que la alimentación juega un papel importante en cómo nos sentimos.

La Dra. Uma Naidoo, psiquiatra nutricional de Harvard y autora del libro ‘This Is Your Brain on Food’, destaca la conexión intrínseca entre la comida y nuestra salud mental. En este artículo, exploraremos 7alimentos respaldados por la ciencia que no solo mejorarán tu estado de ánimo sino que también te proporcionarán beneficios para la salud a largo plazo.

1. Salmón

El salmón, conocido como un superalimento, destaca por su alto contenido de ácidos grasos omega-3. Expertos han establecido una relación directa entre una dieta rica en este pescado y la reducción del riesgo de depresión. Además, el salmón es una excelente fuente de vitamina B12, asociada a un buen estado de ánimo. Incluir este pescado en tu dieta se convierte en una estrategia efectiva para aumentar tu felicidad de manera natural.

2. Almendras

Las almendras y los frutos secos en general se posicionan como alimentos que promueven la felicidad. Estas joyas vegetales son ricas en triptófano, un aminoácido esencial para la producción de serotonina, la famosa “hormona de la felicidad”. Integrar frutos secos en tu alimentación no solo te brindará más energía, sino que también mejorará tu calidad de sueño y tu humor.

3. Canela

La canela, además de agregar un delicioso sabor a tus platillos, ofrece beneficios para mejorar el estado de ánimo. Estudios científicos respaldan la capacidad de la canela para inhibir procesos inflamatorios en el cerebro, lo que resulta en un aumento de los niveles de serotonina. Este efecto regula el humor, incrementa la sensación de bienestar y contribuye a la felicidad.

La canela, además de agregar un delicioso sabor a tus platillos, ofrece beneficios para mejorar el estado de ánimo. (Foto: Pexels)

4. Cúrcuma

La cúrcuma, reconocida por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, también es un superalimento que influye positivamente en el estado de ánimo. La curcumina, presente en la cúrcuma, ha demostrado tener efectos antidepresivos, mejorando así nuestro humor y contribuyendo a una sensación general de felicidad.

5. Legumbres

Garbanzos, lentejas y alubias, entre otras legumbres, son fuentes fundamentales de energía que favorecen nuestro estado de ánimo al estimular la producción de serotonina. Integrar legumbres en tu dieta diaria no solo mejorará tu bienestar general sino que también contribuirá a tu felicidad a largo plazo.

6. Yogur

La Dra. Naidoo resalta el poder de los probióticos para mejorar el estado de ánimo, incluso en comparación con los antidepresivos. Los yogures, ricos en probióticos con aproximadamente 100 millones de bacterias, pueden revertir síntomas de depresión y proporcionar felicidad duradera. Incorporar este alimento probiótico en tu rutina alimentaria puede marcar la diferencia en tu salud mental.

7. Verduras de hojas verdes

Una dieta rica en verduras de hojas verdes no solo contribuye a la salud general sino que también eleva tu estado de ánimo. Espinacas y acelgas, por ejemplo, son ricas en vitaminas, minerales y fibra, proporcionando ácido fólico y vitamina E. Estos nutrientes no solo aportan energía sino que también combaten la depresión. Además, las verduras de hojas verdes contienen altos niveles de magnesio, otro nutriente esencial para aumentar la producción de serotonina.