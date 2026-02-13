Este 14 de febrero, dedícale a tu pareja una de estas 150 frases por el Día del Amor y la Amistad, conocido también como el famoso San Valentín. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)
Este 14 de febrero, dedícale a tu pareja una de estas 150 frases por el Día del Amor y la Amistad, conocido también como el famoso San Valentín. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)
Cada 14 de febrero en diferentes partes del mundo se celebra el Día del Amor y la Amistad, también conocido como San Valentín, una fecha especial para dedicarle todo el cariño a esa persona especial en tu vida, sea familiar, amigo, pareja, etc. Por esta razón, aquí te dejaré con un total de 150 frases que puedes dedicarle a tu pareja, con mensajes tiernos, románticos y bonitos, en este Día del Amor y la Amistad 2026, para que lo celebres desde donde quieras.

Frases por el Día del Amor y la Amistad 2026

  • En este San Valentín 2026, mi corazón sigue eligiéndote.
  • Cada año te amo más que el anterior.
  • 2026 nos encuentra más unidos que nunca.
  • Amor que crece con el tiempo.
  • Este 14 de febrero celebro tenerte.
  • Mi mejor historia de amor eres tú.
  • En 2026 y siempre, tú y yo.
  • Nuestro amor no tiene fecha de caducidad.
  • Feliz San Valentín 2026, mi amor eterno.
  • Gracias por hacer de cada año algo especial.
  • Amor del que inspira canciones.
  • 2026 será otro capítulo hermoso contigo.
  • Mi promesa: amarte cada día más.
  • Eres mi presente y mi futuro.
  • Nuestro amor es mi mayor bendición.
  • En este nuevo año, sigo apostando por nosotros.
  • Amor firme, sincero y verdadero.
  • 2026 es nuestro.
  • Mi lugar favorito sigue siendo a tu lado.
  • Gracias por compartir tu vida conmigo.
  • Cada 14 de febrero me enamoro más.
  • Nuestro amor supera cualquier reto.
  • Sigamos escribiendo nuestra historia.
  • Amor que inspira, amor que transforma.
  • Eres mi sueño cumplido.
  • 2026 nos sonríe porque estamos juntos.
  • Siempre tú, siempre nosotros.
  • Mi corazón late por ti.
  • Gracias por tanto amor.
  • Feliz San Valentín 2026, mi vida.
Encuentra las mejores frases para San Valentín y haz que este día sea inolvidable. | Crédito: Composición Mag / Freepik
Sorprende este San Valentín con frases románticas que expresen todo tu amor. | Crédito: Composición Mag / Freepik
Frases por el Día del Amor y la Amistad 2026 vía WhatsApp

  • 💖 Feliz Día del Amor y la Amistad. ¡Gracias por estar siempre!
  • Hoy te envío un abrazo virtual lleno de cariño 🤗
  • Que este día esté lleno de amor para ti 💕
  • Solo paso a recordarte lo importante que eres en mi vida.
  • ¡Feliz día! Que nunca nos falten risas ni abrazos.
  • Gracias por tu amistad incondicional.
  • Te mando mil sonrisas hoy 😊
  • Que el amor te acompañe siempre.
  • ¡Celebremos nuestra hermosa amistad!
  • Contigo aprendí lo que es el cariño verdadero.
  • Feliz día, persona maravillosa 💫
  • La distancia no impide celebrar nuestra amistad.
  • Hoy brindo por ti y por nosotros 🥂
  • Gracias por escucharme siempre.
  • Te quiero mucho, nunca lo olvides.
  • Amor y bendiciones para ti hoy y siempre.
  • Nuestra amistad es mi regalo favorito.
  • Eres parte esencial de mi felicidad.
  • Que recibas tanto amor como el que das.
  • ¡Feliz San Valentín! 💘
  • Celebremos el cariño sincero.
  • Que tu día esté lleno de detalles bonitos.
  • Siempre agradecido/a por tenerte.
  • Un mensajito para decirte: te quiero.
  • Hoy más que nunca, gracias por tu amistad.
  • Eres increíble, nunca cambies.
  • Amor y amistad para toda la vida.
  • Que este día nos recuerde lo valiosos que somos.
  • Gracias por ser mi apoyo incondicional.
  • ¡Feliz Día del Amor y la Amistad! 💌

Frases cortas por el Día del Amor y la Amistad 2026

  • Amor y amistad, el mejor regalo.
  • Contigo todo es mejor.
  • Feliz día para los que aman bonito.
  • La amistad es amor eterno.
  • Eres mi persona favorita.
  • Amor que suma, amistad que abraza.
  • Hoy celebro tenerte en mi vida.
  • Que nunca nos falte amor.
  • Gracias por existir.
  • Amor y risas siempre.
  • Mi felicidad tiene tu nombre.
  • Amigos como tú, tesoros.
  • El amor nos une.
  • La amistad nos fortalece.
  • Eres mi mejor coincidencia.
  • Amor del bueno, del sincero.
  • Juntos es mi lugar favorito.
  • Siempre tú.
  • Amor y complicidad infinita.
  • Eres luz en mi vida.
  • Celebremos el cariño verdadero.
  • Más amor, por favor.
  • Un abrazo dice más que mil palabras.
  • Amistad que vale oro.
  • Mi corazón sonríe contigo.
  • Amor sin medida.
  • Eres mi hogar.
  • Gracias por tanto cariño.
  • Hoy y siempre, juntos.
  • Feliz Día del Amor y la Amistad.
El amor no siempre hace ruido, a veces se nota en los pequeños detalles… como pensar en ti hoy. (Foto: Composición Mag)
En un día dedicado al amor y la amistad, no podía faltar este mensaje para decirte lo especial que eres. (Foto: Composición Mag)
Frases para tu pareja por el Día del Amor y la Amistad 2026

  • A tu lado entendí lo que es amar de verdad.
  • Eres mi compañero/a de vida.
  • Gracias por cada momento juntos.
  • Mi amor por ti crece cada día.
  • Eres mi refugio y mi fuerza.
  • Contigo aprendí que el amor es paciencia y alegría.
  • No imagino mi vida sin ti.
  • Eres mi mejor decisión.
  • Amar es caminar juntos, y contigo quiero siempre.
  • Tu sonrisa ilumina mis días.
  • Eres mi paz en medio del caos.
  • Gracias por tu amor incondicional.
  • A tu lado todo tiene sentido.
  • Eres mi sueño hecho realidad.
  • Mi felicidad empieza contigo.
  • Cada día contigo es un regalo.
  • Amor que construye, amor que perdura.
  • Eres mi hogar, sin importar dónde estemos.
  • Me enamoro de ti todos los días.
  • Gracias por elegirme siempre.
  • Contigo todo es posible.
  • Eres mi razón favorita.
  • Mi corazón es tuyo.
  • Amar es fácil cuando es contigo.
  • Nuestra historia es mi favorita.
  • Eres mi presente y mi futuro.
  • A tu lado quiero envejecer.
  • Siempre serás mi gran amor.
  • Gracias por tanto cariño y comprensión.
  • Feliz Día del Amor y la Amistad, mi amor.

Frases para un amigo o amiga por el Día del Amor y la Amistad

  • Gracias por ser mi amigo/a fiel.
  • La vida es mejor contigo en ella.
  • Nuestra amistad vale oro.
  • Eres mi cómplice de aventuras.
  • Gracias por cada consejo sincero.
  • Amistades como la tuya no se encuentran todos los días.
  • Siempre puedo contar contigo.
  • Eres parte de mi familia elegida.
  • Gracias por tantas risas compartidas.
  • Tu amistad es un regalo.
  • Eres mi apoyo incondicional.
  • La distancia no rompe nuestra amistad.
  • Amigo/a hoy y siempre.
  • Gracias por escuchar sin juzgar.
  • Eres una bendición en mi vida.
  • Nuestra amistad es eterna.
  • Siempre juntos en las buenas y en las malas.
  • Gracias por tu lealtad.
  • Eres mi persona favorita para reír.
  • Contigo todo es más divertido.
  • Que nunca falten nuestras charlas interminables.
  • Gracias por ser auténtico/a.
  • La amistad verdadera se siente, y la tuya se siente fuerte.
  • Eres un tesoro invaluable.
  • Gracias por tantos recuerdos inolvidables.
  • Siempre tendrás un lugar especial en mi corazón.
  • Nuestra amistad es mi orgullo.
  • Que celebremos muchos años más juntos.
  • Eres el/la mejor amigo/a del mundo.
  • Feliz Día del Amor y la Amistad, amigo/a querido/a.
No necesito grandes discursos para decirte lo importante que eres: basta con mirarte y sentir que todo está bien. (Foto: Composición Mag)
Entre tantas personas en el mundo, qué suerte la mía de tenerte tan cerca del corazón. (Foto: Composición Mag)
