La Lotería Nacional de México se prepara para su evento más emblemático: el Sorteo Gordo de Navidad 224. Este miércoles 24 de diciembre de 2025, en plena víspera de la Nochebuena, miles de familias mexicanas pondrán a prueba su suerte con la esperanza de ganar el impresionante premio mayor de 204 millones de pesos. Repartido en cuatro series, este sorteo no solo es una oportunidad de cambiar vidas, sino el cierre perfecto para un año lleno de ilusiones y nuevos comienzos en todo el país.

Esta tradición, que nació en 1770 durante la época virreinal para financiar obras públicas y beneficencia, ha evolucionado hasta convertirse en un pilar cultural de nuestras fiestas decembrinas. Lo que comenzó como un sistema de recaudación estatal es hoy el sorteo más esperado del año, donde el icónico grito de los “Niños Gritones” resuena en cada rincón de México. Comprar un “cachito” es, para muchos, un ritual familiar que une generaciones bajo el espíritu de la generosidad y la prosperidad.

Participar en el Sorteo Gordo de Navidad es más sencillo que nunca gracias a la integración de nuevas tecnologías. Puedes adquirir tus boletos de forma física en los expendios oficiales distribuidos en toda la República o mediante el portal web del Gobierno de México. Si prefieres la experiencia tradicional, la institución ofrece un directorio en línea para que localices el punto de venta más cercano a tu hogar o lugar de trabajo de manera rápida.

Para revisar los resultados del 24 de diciembre, mantente atento a la transmisión EN VIVO y a las pizarras oficiales que se publican minutos después del evento. Además del gran premio de $204 millones, existen miles de premios menores, reintegros y pedreas que aumentan tus posibilidades de ganar. No olvides verificar tu número cuidadosamente en la lista oficial de premios que se distribuye en medios digitales y puntos de venta autorizados tras finalizar el sorteo en el edificio “El Moro”.

Cerrar el ciclo con esperanza es la esencia de este sorteo que ha sobrevivido a siglos de historia mexicana. Ya sea que juegues por tradición o por la emoción de convertirte en millonario esta Nochebuena, el Sorteo Gordo 224 promete ser inolvidable. Asegura tu participación antes de que se agoten las series y prepárate para celebrar una Navidad extraordinaria junto a la Lotería Nacional. ¡Mucha suerte a todos los participantes y que el premio mayor llegue a sus hogares!

Participan 80,000 números (billetes) en el Sorteo Gordo de Navidad (Foto: Lotería Nacional)

¿Cómo y dónde comprar tu cachito de la Lotería de Navidad 2024?

El Sorteo Gordo de Navidad de la Lotería Nacional es una tradición muy arraigada en México y cada año millones de personas participan en este sorteo con la ilusión de ganar el cotizado premio mayor. Si quieres aumentar tus posibilidades de llevarte un premio, es importante que sepas cómo y dónde adquirir tus cachitos. Los boletos del Sorteo Gordo de Navidad 224 estarán a la venta hasta horas antes del sorteo del 24 de diciembre.

Adquirir un cachito para el Sorteo Gordo de la Lotería Nacional es muy sencillo y existen cuatro maneras de hacerlo: si quieres que sea forma presencial, puedes acudir a cualquiera de los puntos de venta oficiales o con la fuerza de ventas de la Lotería Nacional; pero si no deseas de casa y evitarte la fatiga puedes adquirirlos en línea a través del sitio web miloteria.mx.

Una práctica muy común es compartir cachitos con familiares, amigos o compañeros de trabajo. Si decides compartir un cachito, es recomendable formalizar un acuerdo por escrito en el que se especifique el nombre de cada participante y la cantidad exacta que aporta cada uno. De esta manera, evitarás posibles malentendidos y asegurarás que el premio se reparta de forma equitativa entre todos los participantes.

¿Cuánto cuesta un cachito del Sorteo Gordo de la Lotería Nacional?

Si quieres probar suerte en el Sorteo Gordo de Navidad 224 de la Lotería Nacional, aquí tienes los precios oficiales: ¿Cuánto cuesta un cachito? El precio uniario del boleto es de solo 120 pesos, ideal para quienes buscan el premio mayor con una inversión mínima. Si prefieres ir por todas, es decir, cuánto cuesta una serie completa, pues la de 20 cachitos tiene un valor de 2,400 pesos, mientras que el costo aumenta proporcionalmente si adquieres dos series (4,800 MXN), tres (7,200 MXN) o las cuatro series totales por 9,600 pesos. Recuerda que a mayor número de series, mayor es tu parte del Premio Mayor de 204 millones de pesos, así que elige la opción que mejor se adapte a tu bolsillo y ¡mucha suerte este 24 de diciembre!

¿Dónde ver el Sorteo Gordo de Navidad 224 en vivo de la Lotería Nacional de México?

Si quieres seguir la emoción del Gordo de Navidad 224 en tiempo real, con ambiente totalmente mexicano, conéctate al canal oficial de YouTube de Lotería Nacional, donde se transmite la celebración completa desde la Ciudad de México, incluyendo la extracción del premio mayor y los premios secundarios. También suele haber cobertura especial en portales de noticias nacionales y en medios deportivos que habilitan secciones en vivo con minuto a minuto, ideal si estás fuera de casa pero no quieres perder el momento en que se canta el número ganador.

El Sorteo Gordo de Navidad se celebra una vez al año, los 24 de diciembre (Foto: Lotería Nacional)

¿Cuáles son los premios del Sorteo Gordo de Navidad 224 de la Lotería Nacional de México?

El Sorteo Gordo de Navidad 224 mantiene la tradición de ofrecer un premio mayor de 204 millones de pesos repartidos en cuatro series, lo que lo convierte en uno de los sorteos más atractivos del calendario de la Lotería Nacional. En conjunto, la institución destina más de 430 millones de pesos en premios para este sorteo, distribuidos en 16,722 premios y reintegros, aumentando las probabilidades de que un boleto mexicano resulte ganador en Nochebuena.

En el sorteo mayor 1 de cada 5 gana, entonces:

Si adquiriste las cuatro series del Sorteo Gordo de Navidad puedes ganar el total PREMIO MAYOR de 204 MILLONES de pesos .

del Sorteo Gordo de Navidad puedes ganar el total . Si adquiriste tres series del Sorteo Gordo de Navidad puedes ganar hasta 153 millones de pesos .

del Sorteo Gordo de Navidad . Si adquiriste dos series del Sorteo Gordo de Navidad puedes ganar hasta 102 millones de pesos .

del Sorteo Gordo de Navidad . Si adquiriste una serie del Sorteo Gordo de puedes ganar hasta 51 millones de pesos .

del Sorteo Gordo de . Si adquiriste un Cachito del Sorteo Gordo de puedes ganar hasta 2 millones 550 mil pesos.

¿Cómo consultar si tu número ganó en el Sorteo Gordo de la Lotería Nacional 2025?

Para revisar si tu número fue premiado, después del sorteo puedes usar la lista de premios que Lotería Nacional de México publica en su web y en expendios oficiales, donde aparecen todos los números ganadores, series y montos asignados al Sorteo Gordo de Navidad. Otra opción cómoda es utilizar el verificador de cachitos en línea, donde solo necesitas ingresar el número y la serie de tu billete para saber al instante si te corresponde el premio mayor, algún premio por terminación o reintegro. Por último, las redes sociales oficiales de la Lotería Nacional también difunden esta valiosa información posterior al sorteo.

¿Cómo cobrar tu premio del Sorteo Gordo de Navidad 22 de la Lotería Nacional 2025?

Si la suerte estuvo de tu lado, cobrar tu premio es muy sencillo: puedes acudir a cualquier punto de venta de la Lotería Nacional si tu premio es menor o igual a $9,999.99 MXN; solo necesitas presentar tu billete o cachito original. Para montos mayores, a partir de $10,000.00 MXN, deberás dirigirte a las oficinas de la Lotería Nacional en la Ciudad de México o a cualquier sucursal bancaria autorizada (como Santander, Scotiabank o Banamex) con una identificación oficial vigente y tu comprobante de participación.

Recuerda que tienes un plazo máximo de 60 días naturales tras el sorteo para reclamar tu dinero, y que todos los premios en México están sujetos a una retención de impuestos (federal y estatal) que se descuenta al momento del pago. ¡No olvides cuidar tu billete, ya que sin el documento original no será posible realizar el cobro!

Consejos rápidos para jugadores en México del Sorteo Gordo de Navidad 224

Antes del sorteo, verifica que tu billete del Gordo de Navidad 224 esté en buen estado, con número y serie legibles, ya sea que lo compres en expendio físico o por canales electrónicos autorizados por la Lotería Nacional de México. Después del 24 de diciembre, conserva tu cachito aunque creas que no ganaste: revisa la lista oficial, el verificador en línea y, si es necesario, acude a un punto de venta para confirmar, ya que hay premios por terminación y otras categorías que muchos jugadores pasan por alto.